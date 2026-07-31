Ngày 28/7/2026, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Căn cứ Điều lệ Đảng; Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; Căn cứ Quy định số 207-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, ngày 28/7/2026, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm (Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW).

Nội dung Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW về thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm

Sau đây là nội dung Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm.

I. Giải thích từ ngữ

Trong Hướng dẫn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thờ ơ, vô cảm với hành vi sai trái là thái độ bàng quan, không có trách nhiệm trước các hành vi sai trái trong cơ quan, đơn vị và xã hội.

2. Người thân bao gồm: vợ (chồng), cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi.

3. Người thân thích bao gồm: vợ (chồng); cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, người trực tiếp nuôi dưỡng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ (chồng); con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; anh, chị, em ruột; anh, chị, em ruột của vợ (chồng); ông, bà nội; ông, bà ngoại; cụ nội, cụ ngoại; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột.

4. Phân bổ nguồn lực là việc giao, cấp, sắp xếp, phân chia các nguồn lực về tài chính, tài sản, nhân lực, tài nguyên, đất đai.

5. Thiếu minh bạch trong việc phân bổ và sử dụng nguồn lực là hành vi che giấu, mập mờ, không công khai thông tin; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch, công bố thông tin, giải trình hoặc không bảo đảm tính khách quan trong quá trình phân bổ và sử dụng nguồn lực theo quy định.

6. Né tránh, đùn đẩy trách nhiệm là hành vi không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, cố tình chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mình cho người khác, tổ chức, bộ phận khác.

II. Nội dung hướng dẫn

Điều 1. Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm những việc mà pháp luật không cho phép.

Đảng viên không được:

1. Phát ngôn, trả lời phỏng vấn, viết bài cho báo chí, trang thông tin điện tử (trong và ngoài nước), sử dụng không gian mạng, nền tảng số để đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc thực hiện các hình thức tương tác ủng hộ khác đối với thông tin, dữ liệu có nội dung trái với chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc không chỉ đạo, triển khai, không đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Làm những việc pháp luật cấm hoặc pháp luật chưa quy định khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Điều 2. Không chấp hành hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.

Đảng viên không được:

1. Không chấp hành hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng.

2. Tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử người khác vào các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài mà theo quy định phải do cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.

Điều 3. Phản bác, phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "lợi ích nhóm", cục bộ, "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, quan liêu, xa rời quần chúng.

Đảng viên không được:

1. Phản bác, phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, hoài nghi; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, đòi thực hiện “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”, đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”; giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

2. Không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm, không đầy đủ trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng. Thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Thực dụng, cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể. Chạy theo mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, “lợi ích nhóm”, cục bộ cho đơn vị, địa phương mình mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn của tập thể, cộng đồng và đất nước, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

3. Đoàn kết hình thức, thiếu tranh luận, phản biện, thiếu tính chiến đấu, né tránh va chạm, không dám nói thẳng sự thật, sợ mất lòng hoặc sợ ảnh hưởng lợi ích cá nhân; không bảo vệ nhân tố tích cực, cán bộ năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

4. Độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, mất dân chủ, không tôn trọng ý kiến của tập thể. Quan liêu, xa rời thực tế, không sâu sát công việc, không nắm chắc tình hình trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Không gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và của quần chúng Nhân dân; không giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

Điều 4. Cung cấp, làm lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng thông tin, tài liệu, dữ liệu bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị. Tàng trữ, tuyên truyền, phát tán hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, phát tán thông tin, tài liệu, dữ liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng viên không được:

1. Thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao, sao chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật của Đảng, Nhà nước không đúng chức trách, thẩm quyền, trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua, bán, làm sai lệch, hư hỏng tài liệu, vật chứa bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc viết bài, chia sẻ, đăng những thông tin, tài liệu, dữ liệu được quy định tại danh mục bí mật của Đảng và Nhà nước; những việc, thông tin chưa được phép công bố theo quy định, làm tổn hại đến Đảng, lợi ích quốc gia (gồm: những thông tin, tài liệu, dữ liệu thuộc về chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước đang trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo hoặc đã hoàn thành nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép công bố; các tài liệu lưu hành nội bộ hoặc hạn chế lưu hành. Các tài liệu, thông tin, dữ liệu về những vụ việc liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đang trong quá trình thẩm tra, xác minh hoặc đã được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, kết luận nhưng chưa được phép công bố...).

2. Lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước để thực hiện hoặc bao che, che giấu hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Tàng trữ, tuyên truyền, phát tán hoặc ủng hộ, bao che, tiếp tay, tổ chức, lôi kéo, xúi giục, ép buộc người khác tuyên truyền, phát tán thông tin, tài liệu trên không gian mạng, tờ rơi, đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều 5. Viết, nói, đăng bài hoặc cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu cho người khác viết, nói, đăng tải sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định.

Trực tiếp hoặc cổ xuý cho tổ chức, cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hoá, tác phẩm văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Phát tán bài viết, bài nói, bài phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định. Sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật.

Đảng viên không được:

1. Viết bài hoặc cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu cho người khác viết, nói, cho đăng tải, chia sẻ tin, bài, hình ảnh sai sự thật, không đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt những nội dung liên quan đến vụ án hoặc tùy tiện quy kết về tội danh, mức án trước khi tòa án ra phán quyết; đăng tin sai nhưng không đăng tải hoặc chậm đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính hoặc gỡ bỏ, hủy bỏ theo quy định.

2. Trực tiếp hoặc cổ xúy cho tổ chức, cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán, chia sẻ trên không gian mạng, nền tảng số các sản phẩm văn hóa, tác phẩm, văn học, nghệ thuật, bài viết, bài nói, bài phỏng vấn, hồi ký, tranh, phim, ảnh, băng, đĩa và các ấn phẩm dưới mọi hình thức có nội dung và tính chất sau đây:

a) Bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động chống Đảng, chống Nhà nước, chống chế độ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

b) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, chiến tranh tâm lý, gây hận thù, mất đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo, vùng miền, gây hoài nghi, hoang mang trong Nhân dân; truyền bá lối sống cơ hội, thực dụng, trái đạo lý, chuẩn mực đạo đức xã hội.

c) Xuyên tạc, phủ định lịch sử, độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, phản ánh không đúng sự thật về Đảng, Nhà nước, dân tộc Việt Nam, các tổ chức, cá nhân; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và công lao của cá nhân lãnh tụ đối với sự nghiệp cách mạng; xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư của cá nhân.

d) Phản ánh những vấn đề sai lệch, xuyên tạc chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ Việt Nam với các quốc gia và các tổ chức quốc tế.

đ) Truyền bá văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, có tính chất mê tín, dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam (diễn thuyết, mua, bán, in, sao, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền bằng sách, ấn phẩm, băng, đĩa, phim, ảnh và các loại thiết bị khác).

3. Sử dụng hạ tầng internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo ra thông tin, nội dung sai sự thật, không có căn cứ, không được kiểm chứng; tạo hình ảnh, âm thanh giả hoặc chỉnh sửa nội dung làm sai lệch bản chất sự việc; làm giả văn bản, thông báo, quyết định, thư điện tử, tin nhắn hoặc tài liệu, dữ liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đăng tải, chia sẻ, bình luận, phát trực tiếp hoặc chuyển tiếp thông tin biết rõ hoặc có cơ sở để nghi ngờ là sai sự thật, không có kiểm chứng.

Điều 6. Tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt; cùng người khác viết, ký tên trong đơn tố cáo; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Gửi, phát tán đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến nơi không có thẩm quyền giải quyết; kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.

Mua chuộc, đe doạ, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo, phê bình, góp ý, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, người thân của họ.

Đảng viên không được:

1. Tố cáo có nội dung mang tính xuyên tạc sự thật, vu khống, bịa đặt làm mất, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, như: Tạo dựng sự việc không có thật hoặc xuyên tạc sự việc; tố cáo dưới dạng tờ rơi, sử dụng mạng xã hội để nói xấu, bình luận, đăng tải thông tin, hình ảnh sai sự thật, lan truyền tin nhắn làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân. Viết đơn khiếu nại, tố cáo nặc danh, giấu tên, mạo tên (ký tên người khác hoặc ký tên người không có hoặc không đúng với địa chỉ), viết đơn đưa cho người khác ký tên. Lợi dụng việc tố cáo để xuyên tạc sự thật, vu khống, đả kích, chia rẽ bè phái, gây rối nội bộ; tố cáo nhiều lần có dụng ý xấu.

2. Cố ý gửi hoặc phát tán đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết hoặc nơi không có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết theo quy định.

3. Tổ chức, tham gia, ủng hộ vật chất, cổ vũ tinh thần hoặc kích động, xúi giục, mua chuộc, lôi kéo, cưỡng ép tổ chức, cá nhân tố cáo, khiếu nại dưới mọi hình thức.

4. Có hành vi bao che hoặc trực tiếp mua chuộc, đe dọa, trù dập, trả thù, xúc phạm đối với người khiếu nại, tố cáo, phê bình, góp ý, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

5. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, người thân của họ.

Điều 7. Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phản ánh, góp ý kiến, chất vấn và trả lời chất vấn để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện đối với tổ chức, cá nhân.

Đảng viên không được:

1. Tổ chức, tham gia, xúi giục, vận động, mua chuộc, đe dọa, lôi kéo, tập hợp đảng viên, quần chúng mang tính chất cục bộ, bè phái, dòng họ, nhóm lợi ích nhằm tranh giành lợi ích kinh tế, chính trị, vị trí công tác, chức vụ trong bầu cử, lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp một cách không chính đáng hoặc làm mất uy tín của tổ chức, cá nhân. Tham gia hội, nhóm, cộng đồng mạng có nội dung xúi giục, kích động, chống phá trên không gian mạng.

2. Lợi dụng phản ánh, góp ý kiến, phê bình, chất vấn và trả lời chất vấn, quyền tự do ngôn luận, báo chí, diễn đàn, câu lạc bộ... để đưa ra thông tin sai sự thật, đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với tổ chức và cá nhân.

Điều 8. Tổ chức, tham gia, tài trợ, giúp tổ chức, hội trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia biểu tình, tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đảng viên không được:

1. Tổ chức, thành lập, tham gia hoặc tài trợ, giúp đỡ, ủng hộ, xúi giục, ép buộc, vận động người khác tham gia các tổ chức và hội, nhóm, câu lạc bộ, diễn đàn không đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Tổ chức, tham gia hoặc xúi giục, kích động, lôi kéo, tuyên truyền, vận động, tiếp tay, ép buộc người khác tham gia biểu tình, tụ tập đông người trái quy định của pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội; cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 9. Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập có biến động không trung thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.

Chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài, nhập quốc tịch trái quy định.

Đảng viên không được:

1. Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không đúng, không đầy đủ, không cụ thể, không rõ ràng; che giấu, tẩy xóa, thêm bớt, thay đổi tài liệu, thông tin trong hồ sơ hoặc kê khai không đúng quy định về nội dung, thời gian, thời điểm, người và nơi quản lý hoặc thủ tục xác nhận.

2. Báo cáo, kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định của pháp luật về số lượng, chủng loại, giá trị và biến động của tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc, biến động thu nhập, tài sản không đúng, không đầy đủ.

Can thiệp, tác động hoặc thông đồng với tổ chức, cá nhân khác để hợp thức hóa hồ sơ, tài liệu, dữ liệu kê khai tài sản, thu nhập dưới mọi hình thức.

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập không đúng quy định về nội dung, thời gian; tổng hợp báo cáo kết quả về xác minh tài sản, thu nhập không chính xác, không đúng thời hạn theo quy định, yêu cầu của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

3. Đứng tên hộ hoặc nhờ người khác đứng tên tài sản nhằm trục lợi; tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc kê khai tài sản, thu nhập; bao che, đối phó, cản trở, né tránh việc kiểm tra, giám sát, xác minh tài sản, thu nhập; thực hiện các hành vi để trốn tránh nghĩa vụ thuế theo quy định.

4. Sử dụng hoặc có hành vi bao che, giúp đỡ cho người khác kê khai, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp để dự thi tuyển, xét tuyển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, xếp ngạch hoặc để được đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề cử, giới thiệu ứng cử, bầu cử, tái cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, phong, thăng quân hàm, phong tặng hoặc công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước.

5. Nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản, tài sản số ở nước ngoài mà không báo cáo, kê khai với tổ chức đảng quản lý trực tiếp, không đúng quy định của pháp luật; che giấu, không báo cáo, giải trình với tổ chức đảng, cấp có thẩm quyền việc có vợ (chồng), con nhập quốc tịch nước ngoài.

Điều 10. Lợi dụng việc chủ trì, tham mưu để ban hành văn bản có nội dung trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện không đúng quy định trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực thiếu minh bạch, không đúng với chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng

Đảng viên không được:

1. Chủ trì, tham mưu, thẩm định, đề xuất, phê duyệt, tham gia ban hành các cơ chế, chính sách, quyết định, văn bản có nội dung trái với chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Thực hiện không nghiêm, không đúng, không đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc quy định của cơ quan, tổ chức mà mình là thành viên trong quản lý đầu tư, xây dựng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, giáo dục, văn hóa, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, tài chính, tài sản như:

a) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, quản lý hồ sơ địa chính, ra quyết định hành chính trong quản lý đất đai; mua bán trái phép, sử dụng không đúng mục đích đất được giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các quy định khác về quản lý, sử dụng đất.

b) Quản lý nhà, trụ sở làm việc, tài sản, vốn (cổ phần hóa, thoái vốn, góp vốn liên doanh, liên kết, huy động vốn và thực hiện hoạt động cho vay vốn tín dụng...), tài chính của Đảng và Nhà nước.

c) Tham mưu, thẩm định, phê duyệt, quyết định danh mục đầu tư, chủ trương đầu tư, dự án, đấu thầu dự án, cấp phát, thanh toán vốn,... và những nội dung quản lý nhà nước khác về đầu tư công, đầu tư có nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, kinh doanh bất động sản.

d) Tham mưu, thẩm định, phê duyệt, quyết định quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình, giấy phép xây dựng,...; quản lý, sử dụng nhà ở và các nội dung quản lý nhà nước khác về xây dựng, nhà ở.

đ) Quyết định, cho phép nghiên cứu, thăm dò, khai thác,... tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, khai thác hoặc tham gia các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, năng lượng; đánh giá tác động môi trường... và các nội dung quản lý nhà nước khác về tài nguyên, khoáng sản, năng lượng và bảo vệ môi trường.

e) Quy hoạch rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, giao rừng, giao đất trồng rừng; quản lý, bảo vệ rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng,...; vận chuyển, tiêu thụ, nuôi nhốt, sử dụng làm thức ăn hoặc có hành vi gây hại đến động, thực vật quý hiếm thuộc danh mục cấm của Nhà nước và các nội dung quản lý nhà nước khác về lâm nghiệp.

g) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, ủng hộ, hỗ trợ, từ thiện, an sinh xã hội; hoạt động cứu trợ, cứu nạn.

h) Cản trở, gây khó khăn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân; cố ý không tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, che giấu rủi ro khi thực hiện nghiên cứu, khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

i) Cản trở hoặc can thiệp trái phép vào hoạt động chuyển đổi số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo; lợi dụng chuyển đổi số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo để lừa đảo, trục lợi, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc truy cập, làm sai lệch, vô hiệu hóa, gây mất an toàn hệ thống số, dữ liệu số, nền tảng và dịch vụ số, xâm phạm an ninh mạng.

k) Lợi dụng hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa vì mục đích trục lợi.

3. Thực hiện huy động, phân bổ, sử dụng tài chính, tài sản, nhân lực, tài nguyên, đất đai không đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Thiết kế tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện mang tính riêng biệt với động cơ không trong sáng, nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng, xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Điều 11. Vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác. Nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính. Né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Biết mà không báo cáo, không xử lý hoặc không chỉ đạo xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Can thiệp, tác động hoặc để người thân thích, người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình để trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù; chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Vi phạm pháp luật nước sở tại và pháp luật Việt Nam khi ra nước ngoài.

Đảng viên không được:

1. Vi phạm các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; quy tắc, chuẩn mực đạo đức của ngành, nghề mình đang làm việc, công tác. Không chấp hành sự phân công của tổ chức, kén chọn chức danh, vị trí công tác, chọn việc dễ, né tránh hoặc bỏ việc khó; làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc để trục lợi; không khách quan trong việc sử dụng các nguồn lực, đánh giá các vấn đề thuộc quyền quản lý. Không chủ động, trách nhiệm trong xử lý công việc thuộc thẩm quyền được giao để kéo dài, quá thời hạn.

2. Là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị nhưng thiếu trách nhiệm, không nắm chắc, nắm rõ tình hình nội bộ; không giao hoặc giao việc cho cấp dưới không cụ thể rõ ràng; thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công; không có các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm có thể xảy ra.

3. Biết mà không báo cáo hoặc cố tình báo cáo, phản ánh không đúng, không đầy đủ, không khách quan, không kịp thời các vi phạm; để xảy ra mất đoàn kết tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách; không xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bao che, dung túng, tiếp tay cho cấp dưới vi phạm.

4. Can thiệp, tác động, đe dọa, gây sức ép để giúp người thân thích và người khác được tham gia, thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kinh doanh và các ưu đãi không đúng quy định (thuế, thủ tục sản xuất, kinh doanh, mua bán cổ phần...) hoặc lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình tổ chức, thực hiện hoạt động vi phạm pháp luật.

5. Lợi dụng chính sách thí điểm, cơ chế đặc thù, chủ trương của Đảng về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để tham mưu, đề xuất, quyết định, thực hiện thí điểm các đề án nhằm mục đích tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc bao che cho việc làm sai trái của tổ chức, cá nhân. Không thực hiện trách nhiệm giải trình, minh bạch thông tin, dữ liệu khi tham mưu, đề xuất, thực hiện các mô hình, đề án thí điểm.

6. Tự ý ở lại nước sở tại hoặc sang quốc gia, vùng lãnh thổ khác khi được cử đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài mà không báo cáo và không được phép của cấp có thẩm quyền. Không chấp hành hoặc làm trái các quy định pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi mình đến.

7. Che giấu thông tin, không báo cáo, kê khai hoặc báo cáo, kê khai không trung thực thông tin về bản thân, thân nhân, các mối quan hệ, tài sản, quà tặng có yếu tố nước ngoài trái quy định.

8. Ra nước ngoài về việc riêng hoặc theo lời mời của tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài mà không báo cáo hoặc chưa được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Điều 12. Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, xếp ngạch, đánh giá, quy hoạch, chỉ định, điều động, biệt phái, bố trí công việc khác, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề cử, ứng cử, tái cử, khen thưởng, phong, thăng quân hàm, phong tặng danh hiệu, đi nước ngoài, quan hệ, làm việc với cá nhân, tổ chức nước ngoài, thực hiện trọng dụng nhân tài, hưởng chế độ, chính sách cán bộ trái quy định. Lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực.

Đảng viên không được:

1. Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động, gây sức ép, dùng vật chất hoặc các hình thức khác để tác động đến tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết công việc để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, xếp ngạch, đánh giá, quy hoạch, chỉ định, điều động, biệt phái, bố trí công việc khác, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề cử, ứng cử, tái cử, khen thưởng, phong, thăng quân hàm, phong tặng danh hiệu, đi nước ngoài, quan hệ, làm việc với cá nhân, tổ chức nước ngoài, thực hiện trọng dụng nhân tài, hưởng chế độ, chính sách cán bộ trái quy định.

2. Lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác cán bộ. Lợi dụng tập thể, mượn danh nghĩa cơ chế để mưu cầu lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ hoặc loại bỏ người đủ điều kiện, tiêu chuẩn không đúng quy trình, quy định.

3. Thực hiện không nghiêm, không đúng, không đầy đủ nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, quy trình, quy định về công tác cán bộ; làm sai lệch hoặc tự ý sửa chữa tài liệu, hồ sơ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nhận xét, đánh giá cán bộ không có căn cứ, thiếu trung thực, không khách quan. Không xử lý hoặc xử lý không đúng quy định cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nơi công tác, học tập.

4. Trực tiếp, thông qua người khác, lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội đưa thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng xấu đến công tác cán bộ.

Điều 13. Tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động trốn thuế, lừa đảo, rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật.

Đảng viên không được:

1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để chiếm đoạt tài sản của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân, mà mình được giao phụ trách, quản lý.

2. Đưa, nhận, môi giới hối lộ dưới mọi hình thức; tiếp tay, bao che, dung túng cho việc đưa, nhận, môi giới hối lộ; gợi ý, đòi hỏi tổ chức, cá nhân đưa chi phí ngoài quy định trong giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ công.

3. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện cho việc chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi vi phạm pháp luật trở thành tiền và các tài sản có nguồn gốc hợp pháp.

4. Tổ chức, tham gia việc huy động vốn, tài sản và cho vay trái quy định của pháp luật.

Điều 14. Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi ích riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Đảng viên không được:

Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong những việc sau:

1. Ban hành chính sách, chế độ; phê duyệt dự án; bổ nhiệm, đề bạt chức vụ, thăng quân hàm, chuyển đổi vị trí công tác, thay đổi tội danh, mức án, hình thức kỷ luật; quyết định cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy phép, khen thưởng, công nhận hoặc xác nhận học hàm, học vị, danh hiệu, sửa điểm, nâng điểm các kỳ thi...

2. Quyết định, biểu quyết trong việc thông qua, phân bổ các nguồn lực như ngân sách, tài nguyên, nhân lực, vốn đầu tư; nâng cấp, mở rộng cơ sở, quy mô, chỉ tiêu đào tạo, dạy nghề...

3. Quyết định thay đổi quy hoạch, dự án, đề án; chuyển mục đích và quyền sử dụng đối với đất nông nghiệp và phi nông nghiệp; cấp giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản; thay đổi mục đích sử dụng công trình, vốn đầu tư, sản xuất, kinh doanh...

Điều 15. Không thực hành tiết kiệm; để xảy ra thất thoát, lãng phí trong việc quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn lực; đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công trái quy định. Tẩu tán tài sản, hợp thức hoá sai phạm

Đảng viên không được:

1. Dùng tiền ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, quỹ khen thưởng, phúc lợi của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có vốn nhà nước, nguồn hỗ trợ, tài trợ để:

a) Chi tiêu không đúng nội dung, mục đích, yêu cầu.

b) Thăm viếng, tiếp khách, thưởng, biếu, tặng, cho, chiếm giữ, cho vay dưới mọi hình thức trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Quản lý, khai thác, sử dụng tài chính công, tài sản công, tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng lao động trong khu vực nhà nước, tài nguyên, năng lượng vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; quản lý, sử dụng không hiệu quả, không đạt được mục tiêu đã định hoặc thực hiện các hành vi gây lãng phí, tạo rào cản phát triển kinh tế - xã hội.

3. Chi không có dự toán, không đúng dự toán ngân sách được giao; chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi, không đúng mục đích; tự đặt ra các khoản chi trái quy định; sử dụng ngân sách nhà nước để cho vay, tạm ứng, góp vốn trái quy định; để xảy ra thất thoát, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài chính công.

4. Chiếm hữu, định đoạt, sử dụng trái phép tài sản công (vào mục đích cá nhân, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, khai thác tài sản công...), hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

5. Xử lý tài sản công trái quy định của pháp luật hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Thực hiện đấu thầu, đấu giá trái quy định.

6. Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản không đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm thay đổi, kéo dài thời gian thi công, xây dựng, mua sắm gây thất thoát, lãng phí.

7. Đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm, nền tảng số, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị số không đúng quy định, trùng lặp, dàn trải, không khai thác, không vận hành, gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản công.

8. Cố ý che giấu, tẩu tán hoặc chuyển dịch quyền sở hữu tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính hoặc né tránh việc kê khai tài sản. Tạo lập, sửa chữa hồ sơ, chứng từ, tài liệu, dữ liệu để hợp thức hóa hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 16. Can thiệp, tác động để bản thân, người thân thích, người khác đi du lịch, học tập, chữa bệnh bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương, địa bàn được giao theo dõi, quản lý.

Đảng viên không được:

1. Can thiệp, tác động gây sức ép, gây ảnh hưởng để bản thân hoặc tạo điều kiện để người thân thích, người khác đi du lịch, học tập, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, chữa bệnh, thực tập ở trong nước và nước ngoài bằng nguồn tài trợ hoặc được thụ hưởng lợi ích vật chất, phi vật chất khác của tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương, địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi, quản lý.

2. Biết mà không ngăn cản để người thân thích, người khác tác động hoặc lợi dụng uy tín của tổ chức, sự ảnh hưởng của cá nhân là lãnh đạo trong các tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị, xã hội; người có quyền giải quyết về tài chính, tài sản, cấp giấy phép, xét duyệt dự án, công tác cán bộ, chế độ, chính sách, an sinh xã hội, để trục lợi cho mình, người thân thích hoặc cho người khác.

Điều 17. Cản trở, can thiệp, tác động, áp đặt vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật để làm sai lệch, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, mức xử lý cho bản thân, người khác. Không chấp hành kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đảng viên không được:

1. Thực hiện không nghiêm, không đúng, không đầy đủ các quy định (quy trình, thủ tục, phương pháp nghiệp vụ) để làm thay đổi, sai lệch kết luận, kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật hoặc xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Tham mưu, đề xuất, quyết định giảm trách nhiệm, giảm án, giảm tội, bỏ lọt tội phạm, giảm hình phạt, mức phạt, mức bồi thường vật chất, thời gian thi hành, chấp hành án, xét ân xá... cho người khác không đúng quy định.

3. Thực hiện không nghiêm, không đúng, không đầy đủ các quy định của pháp luật trong việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các biện pháp ngăn chặn (bắt, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh...) trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm.

4. Thay đổi, kéo dài thời hạn, thời gian kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật, xử lý vi phạm mà không có lý do chính đáng; sử dụng kết luận, biên bản và các thông tin có liên quan không có trong quy trình, quy định để gây áp lực, vòi vĩnh tổ chức, cá nhân dưới mọi hình thức. Tạm giữ tiền, tài sản không đúng quy định.

5. Chậm giải quyết hoặc không giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, tin báo tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật; bao che, tiếp tay, dung túng hoặc không xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình hoặc không yêu cầu khắc phục hậu quả vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Có hành vi chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập, khống chế, vu khống, xúc phạm người làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 18. Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; sử dụng các chất ma tuý; sử dụng rượu, bia không đúng quy định hoặc đến mức có những hành vi trái đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội khác.

Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình không đúng quy định, xa hoa, lãng phí hoặc nhằm mục đích vụ lợi. Thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội; có hành vi bạo lực trong gia đình; vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình, về kết hôn với người nước ngoài.

Đảng viên không được:

1. Tổ chức, tham gia đánh bạc, lôi kéo, xúi giục, kích động người khác tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

2. Sử dụng các chất ma túy, các chất gây nghiện, chất hướng thần khác (trừ trường hợp được bác sỹ chỉ định để chữa bệnh).

3. Uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc; trong sinh hoạt hàng ngày tới mức bê tha, mất tư cách; không làm chủ được hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông hoặc có hành vi thiếu văn hóa, trái đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật.

4. Có lối sống trụy lạc, sa đọa, suy đồi đạo đức hoặc có hành vi trái đạo đức xã hội, tác động xấu đến cá nhân, gia đình và xã hội.

5. Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình (ngày lễ, tết, sinh nhật, lên chức, mừng nhà mới, mừng thọ, chuyển công tác,...) không đúng quy định; phô trương hình thức, lãng phí gây phản cảm, bức xúc trong xã hội. Lợi dụng việc cưới, việc tang và các sự kiện khác để vụ lợi hoặc đem lại lợi ích riêng cho bản thân, gia đình hoặc cho người khác.

6. Im lặng, bàng quan để sự việc, hành vi xấu xảy ra, dù bản thân nhận biết có nghĩa vụ, trách nhiệm giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết nhưng dửng dưng, không quan tâm hoặc vì việc đó không đụng chạm đến lợi ích của bản thân, gia đình.

7. Có hành vi bạo lực hoặc che giấu, dung túng, cản trở việc ngăn chặn các hành vi bạo lực về thể chất và tinh thần (đánh đập, hành hạ, ngược đãi, xua đuổi, ngăn cản,...) đối với người thân trong gia đình.

8. Đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.

9. Kết hôn hoặc có con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo kịp thời, trung thực với tổ chức đảng quản lý trực tiếp và chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 19. Mê tín, hoạt động mê tín; ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất hợp pháp hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, cơ chế, chính sách dân tộc để trục lợi, thực hiện hành vi trái đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật.

Đảng viên không được:

1. Có hành vi mê tín dị đoan, rải, đốt đồ mã (tiền, vàng, bạc, phương tiện, vật dụng, hình người, động vật,...) với số lượng lớn, gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, cháy, nổ...

2. Bao che, tiếp tay cho các hoạt động mê tín, dị đoan. Xem số, xem bói, yểm bùa, trừ tà và những hoạt động mê tín dị đoan khác (tin vào thần linh, ma quỷ, những việc không có thật do tin đồn nhảm nhí mà có); hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói.

3. Tổ chức, tham gia hoặc vận động, ủng hộ cho cá nhân, tổ chức lập mới và xây dựng đền, chùa, miếu thờ, điện thờ, nơi thờ tự của các tôn giáo khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

a) Trực tiếp ủng hộ hoặc vận động tổ chức, cá nhân khác ủng hộ dưới mọi hình thức cho các hoạt động tôn giáo trái quy định. Lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", chính sách dân tộc, "tôn giáo" để gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

b) Tổ chức, vận động, lôi kéo, xúi giục, mua chuộc, ép buộc người khác tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra hoặc các hoạt động do các tôn giáo tổ chức khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức để trục lợi; xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; xâm hại chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội đã được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

6. Sử dụng không gian mạng, trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ khác để vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

7. Cưỡng ép, ngăn cản hoạt động tự do tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp của người khác.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định, Hướng dẫn về những điều đảng viên không được làm.

2. Đảng viên có trách nhiệm gương mẫu chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định, Hướng dẫn về những điều đảng viên không được làm. Đối với nội dung chưa được quy định, hướng dẫn trong Hướng dẫn này thì căn cứ vào các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan để thực hiện.

3. Đảng viên vi phạm Quy định, Hướng dẫn về những điều đảng viên không được làm phải bị xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

4. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, có hiệu lực kể từ ngày ký và phổ biến đến chi bộ để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định./.

Theo TTXVN