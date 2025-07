Sau đây là hướng dẫn sử dụng mã Chương của Mục lục ngân sách nhà nước khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

Bộ Tài chính ban hành Công văn 9682/BTC-KBNN ngày 30/6/2025 về việc hướng dẫn sử dụng mã Chương của Mục lục ngân sách nhà nước khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

Hướng dẫn sử dụng mã Chương của Mục lục ngân sách nhà nước khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (Công văn 9682/BTC-KBNN)

Căn cứ Nghị quyết 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII; Quyết định 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019, Thông tư 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022, Thông tư 84/2024/TT-BTC ngày 26/11/2024, Thông tư 41/2025/TT-BTC ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng mã Chương thuộc cấp xã của Mục lục ngân sách nhà nước (NSNN) khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp như sau:

(1) Danh mục mã Chương thuộc cấp xã

Từ ngày 01/7/2025, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp xã sử dụng các mã Chương tại Phụ lục kèm theo.

(2) Một số nội dung hướng dẫn cụ thể:

- Đối với các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã:

+ Trường hợp các phòng chuyên môn được giao dự toán chung trong dự toán của UBND cấp xã, sử dụng mã Chương 830 - Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND.

+ Trường hợp các phòng chuyên môn được UBND cấp xã giao dự toán riêng, sử dụng mã Chương của các phòng chuyên môn.

- Đối với các các tổ chức chính trị - xã hội:

+ Trường hợp các tổ chức chính trị - xã hội được giao dự toán chung trong dự toán của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, sử dụng mã Chương 820 - Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã.

+ Trường hợp các các tổ chức chính trị - xã hội được giao dự toán riêng, sử dụng mã Chương riêng của các tổ chức chính trị - xã hội.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập được giao dự toán chung qua các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã thì sử dụng mã chương của phòng chuyên môn quản lý đơn vị.

+ Trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập được UBND cấp xã giao dự toán trực tiếp thì sử dụng mã Chương của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đối với công an xã: theo dõi kinh phí tại mã Chương 009 – Bộ Công an.

- Các khoản thuế Thu nhập cá nhân do cơ quan chỉ trả thu nhập thực hiện hoặc do cá nhân thực hiện (Mục 1000 “Thuế thu nhập cá nhân”) nếu do cơ quan thuế cấp cơ sở quản lý thì hạch toán chương 857 “Hộ gia đình, cá nhân”.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) để nghiên cứu, giải quyết.

Xem thêm tại Công văn 9682/BTC-KBNN ban hành ngày 30/6/2025 về việc hướng dẫn sử dụng mã Chương của Mục lục ngân sách nhà nước khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.