Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số Bảo hiểm xã hội và bộ mã quản lý.

Sử dụng số định danh cá nhân/ số căn cước công dân thay thế mã số Bảo hiểm xã hội từ 1/8/2025

Ngày 04/8/2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 1804/BHXH-QLT hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bảo hiểm xã hội tỉnh) sử dụng mã định danh cá nhân/ số căn cước công dân thay thế mã số Bảo hiểm xã hội và bộ mã quản lý đơn vị.

Đây là bước chuyển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhằm thống nhất phương thức quản lý dữ liệu và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Công văn, từ ngày 01/8/2025, số định danh cá nhân/ số căn cước công dân chính thức được sử dụng để thay thế mã số Bảo hiểm xã hội của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế.

Việc sử dụng mã số thống nhất này góp phần bảo đảm đồng bộ cơ sở dữ liệu, tăng tính liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nâng cao hiệu quả quản lý.

Đối với các đơn vị tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động; Cơ quan quản lý đối tượng; Cơ sở trợ giúp xã hội; Cơ sở từ thiện, tôn giáo; Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh; Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định của pháp luật và các tổ chức khác, Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định bộ mã gồm 03 thành phần: ĐD, ĐT, LH.

Trong đó, ĐD là mã định danh đơn vị được ghi trên các biểu mẫu trong giao dịch thủ tục hành chính giữa đơn vị và cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025, sử dụng mã số doanh nghiệp gồm 10 ký tự, do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp.

Đối với các đơn vị có quan hệ với ngân sách theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015, sử dụng Mã quan hệ ngân sách gồm 07 ký tự do cơ quan tài chính cấp.

ĐT là mã đối tượng của người tham gia Bảo hiểm Y tế, gồm 02 ký tự chữ và được quản lý trong cơ sở dữ liệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

LH là mã loại hình sản xuất kinh doanh, gồm 03 ký tự, được ban hành tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các đơn vị thu hộ, bộ mã quản lý bao gồm: ĐD là mã định danh đơn vị, ghi trên các biểu mẫu giao dịch hành chính; TH là tên viết tắt của tổ chức thu hộ, được quản lý trong cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội; HC là mã đơn vị hành chính, gồm 07 ký tự (02 ký tự là mã đơn vị hành chính cấp tỉnh, 05 ký tự là mã đơn vị hành chính cấp xã) theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ; DT là mã điểm thu, gồm 03 ký tự (bắt đầu từ 001 đến 999), đại diện cho từng điểm thu cụ thể.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Ban Quản lý thu và phát triển người tham gia, chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Bảo hiểm xã hội tỉnh/ Bảo hiểm xã hội cơ sở tổ chức thực hiện đảm bảo đúng các nội dung tại Công văn số 1804/BHXH-QLT.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, chỉnh sửa, nâng cấp các chức năng phần mềm, biểu mẫu, quy trình nghiệp vụ để đảm bảo thực hiện chuyển đổi đồng bộ, thống nhất trên toàn hệ thống.

Đồng thời, đảm bảo liên thông dữ liệu giữa các phần mềm nghiệp vụ trong công tác thu, cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm Y tế và thanh toán chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Ban Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người dân, tổ chức trong quá trình chuyển đổi dữ liệu; Tiếp nhận, giải đáp kịp thời vướng mắc qua Tổng đài 1900.9068, Cổng Thông tin điện tử các kênh truyền thông mạng xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tại các hội nghị tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền việc sử dụng số định danh cá nhân/ căn cước công dân thay cho mã số Bảo hiểm xã hội.

Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế Hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế thực hiện tra cứu đầy đủ về mức hưởng Bảo hiểm Y tế theo quy định của pháp luật, tương ứng với từng mã đối tượng và mức hưởng (%) trên thẻ Bảo hiểm Y tế.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp cơ sở, giao trách nhiệm cho viên chức quản lý thu phối hợp với đơn vị để xác định, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thông tin còn thiếu theo bộ mã mới; đồng thời, kịp thời tổng hợp, báo cáo các vướng mắc gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn, xử lý.

Bảo hiểm xã hội Quân đội, Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân chủ động xây dựng bộ mã quản lý riêng theo quy định, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thống nhất sử dụng trên toàn quốc.

Trong thời gian chờ hoàn thiện phần mềm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho phép tiếp tục sử dụng mã số Bảo hiểm xã hội đã cấp (10 số) và bộ mã quản lý hiện hành để phục vụ công tác quản lý, phân loại, tra cứu thông tin nghiệp vụ liên quan đến cá nhân, đơn vị tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện theo lộ trình thống nhất, bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, thu hưởng chính sách.