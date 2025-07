Dưới đây là bài viết về việc hướng dẫn thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với chiến sĩ công an nhân dân (đề xuất).

Hướng dẫn thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với chiến sĩ công an nhân dân (đề xuất) (Hình từ Internet)

Ngày 10/7/2025, Bộ Công an đã công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đang được lấy ý kiến toàn dân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (Sau đây gọi là Dự thảo Thông tư).

Hướng dẫn thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với chiến sĩ công an nhân dân (đề xuất)

Theo Điều 4 dự thảo Thông tư đề xuất thời gian hưởng chế độ ốm như sau:

(1) Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 dự thảo Thông tư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và khoản 1 Điều 10 Nghị định 157/2025/NĐ-CP, trong đó:

- Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần;

- Trường hợp người lao động nghỉ việc thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 mà có thời gian trùng với thời gian nghỉ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 3 dự thảo Thông tư thì không được tính để hưởng chế độ ốm đau; thời gian nghỉ việc ngoài thời gian quy định tại điểm d khoản 2 Điều 3 dự thảo Thông tư được tính hưởng chế độ ốm đau theo quy định;

Ví dụ 1: Ngày 13/10/2025 đồng chí Đại úy Hoàng Quốc Mạnh bị tai nạn trong sinh hoạt phải nghỉ việc để điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đến hết ngày 18/10/2025 và được bác sĩ điều trị chỉ định nghỉ ốm thêm 05 ngày, đến hết ngày 23/10/2025. Ngày nghỉ hằng tuần của đồng chí Mạnh được xác định là Thứ bảy và Chủ nhật. Như vậy, số ngày đồng chí Mạnh được hưởng chế độ ốm đau là 09 ngày (không tính các ngày 18 và 19/10 là Thứ bảy, Chủ nhật).

(2) Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đối với người lao động quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 dự thảo Thông tư thực hiện theo quy định tại Điều 44 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, khoản 2 Điều 10 Nghị định 157/2025/NĐ-CP, trong đó:

- Thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau tối đa trong năm quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động;

- Trường hợp trong cùng một thời gian người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau; thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Bảo hiểm xã hội 2024;

- Việc xác định thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau trong một năm được tính đến trước ngày sinh của năm con đủ 03 tuổi, đủ 07 tuổi và căn cứ vào thời điểm bắt đầu nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau.

Ví dụ 2: Đồng chí Trung úy Hoàng Văn Bắc có con dưới 03 tuổi bị ốm đau nên phải nghỉ việc để chăm sóc con từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2025. Ngày nghỉ hằng tuần của đồng chí Bắc là ngày Thứ bảy và Chủ nhật. Như vậy, số ngày đồng chí Bắc thực tế nghỉ việc để chăm sóc con là 07 ngày; trong đó, số ngày được hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau là 05 ngày (trừ 02 ngày nghỉ hằng tuần là Thứ bảy và Chủ nhật).

Ví dụ 3: Đồng chí Thượng úy Nguyễn Hoàng Yến, có 02 con dưới 07 tuổi bị ốm đau với thời gian như sau: Con thứ nhất bị ốm từ ngày 04/02 đến ngày 10/02/2026, con thứ hai bị ốm từ ngày 07/02 đến ngày 13/02/2026, đồng chí Yến phải nghỉ việc để chăm sóc cả 02 con ốm đau. Ngày nghỉ hàng tuần của đồng chí Yến là ngày Thứ bảy và Chủ nhật. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của đồng chí Yến được tính từ ngày 04/02 đến ngày 13/02/2026 là 08 ngày (trừ 02 ngày nghỉ hàng tuần là ngày Thứ bảy và Chủ nhật).

- Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà luân phiên nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì thời gian tối đa hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Ví dụ 4: Vợ chồng đồng chí Thượng úy Nguyễn Thị Vân và đồng chí Thiếu tá Đặng Văn Chiến có con 06 tuổi bị ốm phải điều trị ở bệnh viện từ ngày 11/9 đến ngày 05/10/2025. Ngày nghỉ hàng tuần của đồng chí Vân và đồng chí Chiến đều là Thứ bảy và Chủ nhật. Vì điều kiện công việc, hai vợ chồng đồng chí Vân phải bố trí thay nhau nghỉ chăm sóc con như sau:

+ Đồng chí Vân nghỉ chăm con từ ngày 11/9 đến ngày 17/9 và từ ngày 25/9 đến ngày 05/10/2025;

+ Đồng chí Chiến nghỉ chăm con từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2025.

Như vậy, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của đồng chí Vân và đồng chí Chiến được tính như sau:

+ Đối với đồng chí Vân: Tổng số ngày nghỉ chăm sóc con là 19 ngày, trừ 04 ngày nghỉ hàng tuần vào ngày Thứ bảy và Chủ nhật, còn lại 15 ngày. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con từ 3 đến dưới 7 tuổi ốm đau trong một năm tối đa là 15 ngày. Do vậy, trong trường hợp này, con của đồng chí Vân 06 tuổi nên đồng chí Vân được hưởng chế độ chăm sóc khi con ốm đau là 15 ngày.

+ Đối với đồng chí Chiến: Tổng số ngày nghỉ chăm sóc con là 07 ngày, trong đó thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của đồng chí Chiến là 05 ngày (trừ 02 ngày nghỉ hàng tuần vào ngày Thứ bảy và Chủ nhật).

- Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau; thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Nguyễn Thị Mỹ Quyền