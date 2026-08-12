Quyết định số 2742/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, thống nhất quy trình thực hiện, tạo thuận lợi cho chủ thể, nâng cao giá trị sản phẩm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 2742/QĐ-BNNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Trong đó có thủ tục hành chính liên quan đến đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Theo đó, thủ tục hành chính được công bố là “Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP”. Thủ tục này được thực hiện ở cấp xã theo quy định tại Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm.

Trình tự 4 bước thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Bước 1: Chủ thể OCOP nộp 01 bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp, hoặc qua môi trường mạng, hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ và đánh giá một số nội dung của hồ sơ sản phẩm.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ sản phẩm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra thành phần hồ sơ; đánh giá một số nội dung của hồ sơ sản phẩm; tổ chức họp với các bộ phận liên quan lấy ý kiến về nội dung đánh giá; ban hành Báo cáo đánh giá (Biểu 03) và văn bản đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan tham mưu quản lý OCOP cấp tỉnh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bằng hình thức trực tiếp, hoặc qua môi trường mạng, hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Bước 4: Tổ chức thẩm định, thông báo kết quả

Cơ quan tham mưu quản lý OCOP cấp tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP:

- Cơ quan tham mưu quản lý OCOP cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP từ Ủy ban nhân dân cấp xã; kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trường hợp cần thiết, thông báo và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ thể OCOP hoàn thiện hồ sơ.

- Cơ quan tham mưu quản lý OCOP cấp tỉnh tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: (i) thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh (Hội đồng cấp tỉnh); (ii) thành lập Tổ tư vấn Hội đồng cấp tỉnh; (iii) ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh và tham mưu tổ chức các hoạt động đánh giá, phân hạng theo quy định.

Trường hợp tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh (3 sao, 4 sao):

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao và công bố kết quả.

- Cơ quan tham mưu quản lý OCOP cấp tỉnh thông báo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo kết quả cho chủ thể OCOP.

Trường hợp tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia (5 sao):

- Đối với các sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao (đạt từ 90 trở lên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt kết quả đánh giá;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản và gửi hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao.

- Cơ quan tham mưu quản lý OCOP của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ; tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Cơ quan tham mưu quản lý OCOP của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: (i) thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp trung ương (Hội đồng cấp trung ương); (ii) thành lập Tổ tư vấn Hội đồng cấp trung ương; (iii) ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cấp trung ương và tham mưu tổ chức các hoạt động đánh giá, phân hạng theo quy định.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, ban hành Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao và công bố kết quả.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông báo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan tham mưu quản lý OCOP cấp tỉnh thông báo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao cho Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo kết quả cho chủ thể OCOP.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp, hoặc qua môitrường mạng, hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

- 01 bộ hồ sơ (01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử).

- Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2026, gồm: Phiếu đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2026; Báo cáo tự đánh giá về sản phẩm theo Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2026.

Thời hạn giải quyết:

- Ủy ban nhân dân cấp xã: 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ sản phẩm.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh ít nhất 02 đợt trong năm.

Đợt 01 trước ngày 30/6 đối với các hồ sơ được UBND cấp xã đề nghị trước ngày 30/4; đợt 02 trước ngày 30/12 đối với các hồ sơ được UBND cấp xã đề nghị trước ngày 30/10.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường: tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩmOCOP cấp quốc gia ít nhất 02 đợt trong năm. Đợt 01 trước ngày 30/9 đối với các hồ sơ được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị trước ngày 30/7; đợt 02 trước ngày 30/3 đối với các hồ sơ được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị trước ngày 30/01.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ thể OCOP (gồm: hợp tác xã; tổ hợp tác; doanh nghiệp nhỏ và vừa; trang trại, hộ sản xuất, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh; hội, hiệp hội, trung tâm điều hành hoặc tổ chức tương đương).

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận sản phẩmOCOP đạt 3 sao, 4 sao, 5 sao.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Phiếu đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2026;

b) Báo cáo tự đánh giá về sản phẩm theo Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2026.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường việc công bố thủ tục hành chính mới góp phần thống nhất quy trình tiếp nhận, đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý OCOP cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Qua đó, các chủ thể OCOP có điều kiện thuận lợi hơn trong việc hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy giá trị nguyên liệu, lao động, tri thức và bản sắc địa phương, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững./.

Mẫu Phiếu đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Mẫu báo cáo tự đánh giá về sản phẩm OCOP

Mẫu Báo cáo đánh giá một số nội dung của hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của UBND cấp xã