Hướng dẫn thủ tục thông báo lưu trú qua đêm cho người thân trên VNeID từ ngày 01/07/2026 Từ ngày 1/7/2026, việc thông báo lưu trú qua đêm là nghĩa vụ bắt buộc. Người dân có thể chủ động thực hiện khai báo trên ứng dụng VNeID qua 5 bước đơn giản.

Theo quy định tại Điều 30 Luật Cư trú 2020 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025), quy định mới về thông báo lưu trú chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Khi phát sinh trường hợp có người ở lại qua đêm, việc thông báo với cơ quan đăng ký cư trú là nghĩa vụ bắt buộc đối với cá nhân và tổ chức quản lý chỗ ở.

Trách nhiệm và thông tin bắt buộc khi thông báo lưu trú

Căn cứ theo quy định pháp luật, đại diện cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở chữa bệnh, các cơ sở lưu trú khác, chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện và thành viên hộ gia đình đều có trách nhiệm thực hiện thông báo lưu trú.

Trong trường hợp khách đến ở lại tại nhà riêng hoặc hộ gia đình nhưng chủ nhà hay các thành viên vắng mặt, trách nhiệm trực tiếp thông báo với cơ quan đăng ký cư trú thuộc về chính người đến lưu trú.

Hồ sơ thông báo lưu trú bắt buộc phải thể hiện rõ các dữ liệu cơ bản bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú, cùng với lý do, thời hạn và địa điểm lưu trú cụ thể.

Quy trình 5 bước thực hiện khai báo trên ứng dụng VNeID

Nhằm đơn giản hóa quy trình hành chính, người dân có thể chủ động thực hiện khai báo ngay trên ứng dụng VNeID theo 5 bước hướng dẫn sau: