Hướng dẫn thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp (bản giấy)

Công dân đã có định danh mức độ 2, nếu có nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy thì có thể ủy quyền cho người khác hoặc đề nghị cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc người giám hộ của mình làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh Ninh Bình.

Công dân: Tôi đã được cấp Phiếu lý lịch tư pháp dưới dạng điện tử, không được cấp bản giấy kể cả khi đến nhận trực tiếp. Tuy nhiên, hồ sơ xuất khẩu lao động nước ngoài yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy để thực hiện hợp pháp hóa tại Cục Lãnh sự. Do đó, đề nghị hướng dẫn thủ tục xin cấp bản giấy hoặc phương án sử dụng bản điện tử để hợp pháp lãnh sự.

Về nội dung nêu trên, Bộ Công an trả lời như sau:

Trong thời gian gần đây, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an nhận được nhiều phản ánh, thắc mắc của người dân về thủ tục xin cấp phiếu Lý lịch tư pháp bản giấy theo quy định của Luật Lý Lịch tư pháp (sửa đổi, bổ sung năm 2025) có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, về vấn đề này Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an đã có văn bản số 1799/V06-P9 ngày 21/7/2026 giải đáp như sau:

Luật số 107/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026; theo đó, hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể nộp bằng 03 hình thức được quy định chi tiết tại Điều 45, gồm: (1) Trực tuyến; (2) Trực tiếp và (3) Qua dịch vụ bưu chính. Tương ứng với 03 hình thức nộp hồ sơ sẽ có 02 hình thức cấp Phiếu được quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 48: (1) Phiếu lý lịch tư pháp điện tử đối với hình thức nộp trực tuyến; (2) Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy đối với hình thức nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính và 02 loại Phiếu lý lịch tư pháp này có giá trị như nhau (căn cứ Khoản 2 Điều 41). Như vậy, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hợp pháp hóa lãnh sự Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm cả bản giấy được cấp trực tiếp/ qua dịch vụ bưu chính hoặc bản bản điện tử được cấp trực tuyến.

Công dân đã có định danh mức độ 2 không được nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; 02 hình thức này chỉ áp dụng trong trường hợp công dân (1) chưa có định danh mức độ 2 hoặc (2) ủy quyền cho người khác hoặc (3) đề nghị cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc người giám hộ của mình làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Theo quy định tại Điều 7, cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc Phiếu lý lịch tư pháp, trừ trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định cần sử dụng thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ mục đích tuyển dụng, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với các ngành nghề, vị trí việc làm có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng hoặc để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân khi tham gia các giao dịch dân sự, thương mại liên quan trực tiếp đến các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Như vậy, đối với công dân đã có định danh mức độ 2, nếu có nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy thì có thể ủy quyền cho người khác hoặc đề nghị cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc người giám hộ của mình làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.



