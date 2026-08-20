Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện phụ cấp thâm niên đối với Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Căn cứ khoản 5 Điều 5 Nghị định số 220/2025/NĐ-CP ngày 07/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, quy định tại Điều 10 về chế độ phụ cấp thâm niên của các chức vụ chỉ huy, trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã:

"Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó, trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên...

Các chức vụ nêu trên có thời gian công tác ở các ngành nghề khác nếu được hưởng phụ cấp thâm niên thì được cộng nối thời gian đó với thời gian giữ các chức vụ chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để tính hưởng phụ cấp thâm niên...

Chế độ phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương, phụ cấp hằng tháng...".

Ông Cao Hiền (Nghệ An) hỏi, chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có thuộc diện phải ban hành quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nghề hay không? Ở cấp tỉnh, cơ quan nào có trách nhiệm hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện chế độ này?

Về vấn đề này, Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14; Luật số 98/2025/QH15 ngày 27/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; Nghị định số 16/2025/NĐ-CP ngày 04/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP; Nghị định số 220/2025/NĐ-CP ngày 07/8/2025 của Chính phủ sửa đổi một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp;

Tại khoản 4 Điều 33 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định: "4. Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên".

Tại Điều 10 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 16/2025/NĐ-CP; Nghị định số 220/2025/NĐ-CP) quy định:

"Điều 10. Chế độ phụ cấp thâm niên của các chức vụ chỉ huy, trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

1. Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó, trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng; từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

2. Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó, trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác ở các ngành nghề khác nếu được hưởng phụ cấp thâm niên thì được cộng nối thời gian đó với thời gian giữ các chức vụ chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để tính hưởng phụ cấp thâm niên. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại khoản 1 Điều này nếu có đứt quãng thì được cộng dồn.

3. Chế độ phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó, trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được tính trả cùng kỳ lương, phụ cấp hằng tháng".

Căn cứ các quy định nêu trên, hiện nay chưa có văn bản nào quy định phải ban hành quyết định hưởng phụ cấp thâm niên đối với Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Ở cấp tỉnh: Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện phụ cấp thâm niên đối với Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.