Tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chi tiết việc tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non công lập sau sắp xếp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 5555/BGDĐT-GDPT ngày 18/8/2026 gửi các Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp. Trong đó, hướng dẫn cụ thể về tổ chức, hoạt động của các trường mầm non sau sắp xếp, sáp nhập.

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON SAU SẮP XẾP

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của trường chính, các phân hiệu và điểm trường; thực hiện quản trị thống nhất toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non; bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và an toàn trong toàn trường.

Căn cứ quy mô, số lượng phân hiệu, điểm trường, khoảng cách địa lý và điều kiện thực tế, Hiệu trưởng phân công, ủy quyền cho Phó hiệu trưởng và các cá nhân thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành tại từng địa điểm; phân công, điều phối nhân sự phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm công khai, minh bạch, ổn định đội ngũ; ban hành các quy chế nội bộ phù hợp với mô hình sắp xếp; quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra và trách nhiệm giải trình.

Hiệu trưởng thực hiện phân công và ủy quyền bằng văn bản cho Phó hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng để bảo đảm sự chủ động, kịp thời trong quản lý các phân hiệu, điểm trường nhưng vẫn duy trì tính thống nhất toàn hệ thống; tổ chức cơ chế phối hợp, điều phối hoạt động giữa trường chính, các phân hiệu, điểm trường; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động của nhà trường thống nhất, thông suốt, an toàn và không làm gián đoạn hoạt động giáo dục.

Việc ủy quyền không làm thay đổi trách nhiệm pháp lý của Hiệu trưởng đối với toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non.

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng được bố trí tại trường chính và mỗi phân hiệu theo Nghịquyết số 37/2026/NQ-CP; thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, ủy quyền của Hiệu trưởng; được phân công phụ trách lĩnh vực công tác, phân hiệu, điểm trường phù hợp với quy mô, cơ cấu tổ chức và yêu cầu quản trị của nhà trường; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, được phân công hoặc ủy quyền.

Phó hiệu trưởng được bố trí tại phân hiệu trực tiếp quản lý, tổ chức và chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động tại phân hiệu theo nhiệm vụ được phân công, ủy quyền; phối hợp với các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng và các bộ phận có liên quan để bảo đảm hoạt động thống nhất trong toàn trường.

Phó hiệu trưởng được phân công phụ trách điểm trường hoặc cụm điểm trường quản lý, theo dõi, phối hợp xử lý công việc tại điểm trường theo nhiệm vụ được giao; việc phân công này không làm phát sinh chức danh, bộ máy hoặc thẩm quyền quản lý độc lập tại điểm trường.

Phó hiệu trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực công tác (nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, cơ sở vật chất hoặc các lĩnh vực khác trong nhà trường) có trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lĩnh vực phụ trách trong toàn trường; phối hợp với Phó hiệu trưởng phụ trách trường chính hoặc phân hiệu, điểm trường để bảo đảm thống nhất trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường.

Phó hiệu trưởng thực hiện ký các văn bản, hồ sơ và giải quyết công việc thuộc phạm vi được Hiệu trưởng phân công và ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG MẦM NON SAU SẮP XẾP

Tổ chuyên môn

Tổ chuyên môn được tổ chức thống nhất trong toàn nhà trường theo Điều lệ trường mầm non. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục làm việc tại trường chính, phân hiệu và điểm trường; không tổ chức thành các tổ chuyên môn độc lập theo trường chính, phân hiệu hay điểm trường nhằm thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn và bảo đảm chất lượng.

Căn cứ quy mô, số lượng nhóm, lớp, khoảng cách địa lý giữa trường chính, phân hiệu, điểm trường và điều kiện thực tế, Hiệu trưởng quyết định việc tổ chức và hoạt động của các tổ chuyên môn theo hướng phù hợp, bảo đảm thống nhất trongchỉ đạo chuyên môn, thuận lợi trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Hiệu trưởng phân công Phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực công tác phối hợp cùng Phó hiệu trưởng phụ trách phân hiệu, điểm trường và các tổ trưởng chuyên môn trong công tác chỉ đạo, tổ chức sinh hoạt, hỗ trợ giáo viên và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của tổ một cách thống nhất, bao gồm hoạt động chuyên môn của giáo viên tại trường chính, phân hiệu và các điểm trường.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

Tổ chức xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn thống nhất trong toàn bộ nhà trường; xác định rõ mục đích, nội dung, thời điểm, thời gian, thành phần tham gia (tùy từng điều kiện để quyết định thành phần tham gia: toàn trường, theo tổ chuyên môn, nhóm độ tuổi hoặc theo cụm điểm trường...) và hình thức tổ chức phù hợp (trực tiếp, trực tuyển hoặc kết hợp); sinh hoạt chuyên môn theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển năng lực chuyên môn; bảo đảm hiệu quả, thiết thực, không hình thức và không ảnh hưởng đến hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Thống nhất việc dự giờ, kiểm tra chuyên môn, bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên và chia sẻ kinh nghiệm trong toàn trường; phát huy vai trò của Phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn (nếu có), giáo viên cốt cán và nhân sự hỗ trợ giáo dục trong hỗ trợ chuyên môn, nhất là đối với các phân hiệu, điểm trường có điều kiện khó khăn.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo phân hiệu, nhóm hoặc cụm điểm trường nhưng không làm thay đổi cơ cấu tổ chuyển môn cũng như trách nhiệm quản lý chuyên môn thống nhất trong toàn trường.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ tài liệu, học liệu, lưu trữ hỗ sơ điện tử và theo dõi kết quả thực hiện; tránh hình thức, không phát sinh hồ sơ sổ sách hành chính ngoài quy định gây áp lực cho giáo viên.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH

Tổ văn phòng

Tổ văn phòng được tổ chức thống nhất trong toàn trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, bao gồm kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ, bảo vệ và nhân viên khác tại trường chính, phân hiệu, điểm trường, nhằm bảo đảm phục vụ hiệu quả hoạt động chung của trường chính, phân hiệu và điểm trường sau khi sắp xếp.

Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách hoặc phân công Phó hiệu trưởng phụ trách hoạt động của tổ văn phòng; phối hợp chặt chẽ với tổ trưởng tổ văn phòng trong việc chỉ đạo, tổ chức sinh hoạt định kỳ, kiểm tra, hỗ trợ và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên, bảo đảm sự thông suốt, đồng bộ trong công tác phục vụ hành chính giữa trường chính và các phân hiệu, điểm trường.

Công tác văn thư, lưu trữ, quản lý văn bản và con dấu

Nhà trường thực hiện thống nhất công tác văn thư, lưu trữ trong toàn trường; bố trí một đầu mối thống nhất thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý toàn bộ văn bản đi, đến và sử dụng con dấu theo đúng quy định pháp luật; con dấu được quản lý, sử dụng tại trường chính theo quy định.

Hồ sơ hình thành tại phận hiệu, điểm trường phải được quản lý, cập nhật, chuyển giao và lưu trữ thống nhất theo quy định của nhà trường.

Việc tiếp nhận, bàn giao, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ của các cơ sở giáo dục trước sắp xếp phải bảo đảm đầy đủ, liên tục, có khả năng tra cứu.

Hồ sơ, dữ liệu

Quản lý thống nhất hồ sơ, dữ liệu theo nguyên tắc một nguồn dùng chung, chuẩn hóa các loại hồ sơ theo đúng Điều lệ trường mẩm non và quy định của pháp luật; tuyệt đối không phát sinh thủ tục, hồ sơ nội bộ hoặc báo cáo ngoài quy định gây áp lực cho giáo viên; đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý và số hóa dữ liệu.

Dữ liệu tại trường chính, phân hiệu, điểm trường phải được cập nhật, đồng bộ; phân quyền truy cập dữ liệu theo nhiệm vụ; hồ sơ điện tử, chữ ký sổ thực hiệntheo quy định.

Thực hiện rà soát, chuẩn hóa, hợp nhất dữ liệu của các cơ sở giáo dục trước sắp xếp, bảo đảm đầy đủ, chính xác, liên tục và không làm mất lịch sử dữ liệu.

Thông tin, báo cáo

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất bảo đảm thống nhất trong toàn trường theo quy định.

Phân hiệu, điểm trường cung cấp, cập nhật thông tin theo phân công, bảo đảm kịp thời, chính xác và không yêu cầu báo cáo trùng lặp.

Duy trì kết nối thông suốt với hệ thống cơ sở dữ liệu Ngành giáo dục.

QUẢN TRỊ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

Bố trí, sử dụng:

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục được quản lý, sử dụng thống nhất trong toàn trường;

Việc bố trí đội ngũ tại trường chính, phân hiệu, điểm trường căn cứ vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ, quy mô, số lượng nhóm, lớp, trẻ em và điều kiện thực tế củanhà trường;

Ưu tiên khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ; bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động của nhà trường và côngbằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi trẻ em.

Linh hoạt phân công giáo viên giữa trường chính, phân hiệu và điểm trường phù hợp yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn; bảo đảm công khai, minh bạch, ổn định đội ngũ.

Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục có thể được phân công thực hiện nhiệm vụ tại một hoặc nhiều địa điểm thuộc cùng nhà trường phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với các vị trí thực hiện nhiệm vụ dùng chung toàn trường, như kế toán, văn thư, thủ quỹ và các vị trí khác theo quy định, tổ chức thực hiện thống nhất tại trường chính; thực hiện nhiệm vụ phục vụ toàn bộ hoạt động của nhà trường, bao gồm trường chính, các phân hiệu và điểm trường.

Đối với các vị trí nhân sự hỗ trợ giáo dục cần bố trí tại trường chính, phân hiệu theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, việc phân công nhiệm vụ phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động tại từng địa điểm, đồng thời chịu sự quản lý, điều phối thống nhất của nhà trường.

Việc điều phối đội ngũ giữa các địa điểm phải tính đến khoảng cách địa lý, điều kiện giao thông, thời gian di chuyển, khối lượng công việc và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; hạn chế việc bố trí làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn, sức khỏe, an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động.

Việc phân công thực hiện nhiệm vụ tại trường chính, phân hiệu, điểm trường thuộc cùng một nhà trường là việc bố trí, sử dụng nhân sự trong phạm vi cơ sở giáo dục; không làm thay đổi đơn vị công tác của viên chức, người lao động; không làm phát sinh tổ chức độc lập tại phân hiệu, điểm trường.

Phối hợp các tổ chức, cá nhân giữa trường chính, phân hiệu, điểm trường

Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; phân định rõ trách nhiệm của Phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các bộ phận chức năng và giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục trong việc thực hiện nhiệm vụ tại trường chính, phân hiệu và điểm trường.

Phát huy vai trò đội ngũ cốt cán trong việc thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm, bảo đảm chất lượng giáo dục thống nhất trong toàn trường.

Đánh giá, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ

Việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục được thực hiện thống nhất trong toàn trường theo quy định; kết quả thực hiện nhiệm vụtại trường chính, phân hiệu, điểm trường là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân.

Phó hiệu trưởng phụ trách phân hiệu, điểm trường và Phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực chuyên môn có trách nhiệm cung cấp thông tin, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ để phục vụ công tác đánh giá theo phân công của Hiệu trưởng.

Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ trên cơ sở yêu cầu vị trí việc làm, kết quả đánh giá và yêu cầu quản trị, tổ chức hoạt động của trường sau sắp xếp; tăng cường bồi dưỡng tại chỗ, bồi dưỡng theo nhu cầu, phát huy vai trò của đội ngũ cốt cán; chú trọng bồi dưỡng năng lực quản trị, tổ chức hoạt động chuyên môn, phối hợp liên điểm trường, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

Tổ chức hoạt động bồi dưỡng, chia sẻ chuyên môn và hỗ trợ chuyên môn giữa đội ngũ tại trường chính, các phân hiệu, điểm trường; phát huy vai trò của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và giáo viên cốt cán có năng lực, kinh nghiệm để hỗ trợ các địa điểm còn khó khăn, góp phần thu hẹp chênh lệch về chất lượng giáo dục trong toàn trường.

Tài chính

Quản lý tài chính, ngân sách và tài sản công thống nhất trong toàn trường theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch và tiết kiệm; không tổ chức hệ thống kế toán, tài khoản riêng tại phân hiệu, điểm trường.

Phân bổ kinh phí theo quy mô, số lượng nhóm, lớp và trẻ em tại trường chính, phân hiệu, điểm trường và hoạt động bán trú; ưu tiên nguồn lực cho các điểm trường vùng khó khăn nhằm bảo đảm công bằng và duy trì các điều kiện thiết yếu cho trẻ.

Căn cứ yêu cầu hoạt động, Hiệu trưởng phân công, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến mua sắm, thanh toán, quản lý các khoản chi phục vụ hoạt động tại phân hiệu, điểm trường theo quy chế chỉ tiêu nội bộ và quy định của pháp luật.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai tài chính đầy đủ; gắn quyền tự chủ tài chính với trách nhiệm kiểm tra, giám sát và giải trình của người đứng đầu đối với hoạt động tài chính tại trường chính, phân hiệu, điểm trường.

Tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

Thực hiện bàn giao, tiếp nhận, kiểm kê, cập nhật và hợp nhất dữ liệu tài sản sau sắp xếp.

Quản lý tập trung toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, học liệu; phân công rõ trách nhiệm cho tổ/cá nhân quản lý, sử dụng, bảo quản và khai tháctại trường chính, phân hiệu và điểm trường.

Cho phép điều phối, sử dụng chung cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi và thiết bị giữa các địa điểm nhằm thu hẹp chênh lệch điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; bảo đảm quyền lợi công bằng cho trẻ em.

Quản lý bếp ăn bán trú và an toàn: Tổ chức thống nhất công tác quản lý bán trú trong toàn trường; phân định rõ trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát giữa trường chính, phân hiệu và điểm trường đối với hoạt động bếp ăn, thực phẩm, giao nhận, chế biến, lưu mẫu thức ăn và bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện thống nhất quy trình kiểm soát, đồng thời bảo đảm chất lượng bữa ăn và điều kiện nuôi dưỡng trẻ em tại trường chính, phân hiệu và điểm trường.

Theo dõi riêng điều kiện cơ sở vật chất của từng phân hiệu, điểm trường để có phương án sửa chữa, đầu tư, bổ sung.

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Xây dựng và phát triển Chương trình giáo dục nhà trường

Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; bảo đảm tính thống nhất và chủ động trong tổ chức thực hiện phù hợp vớiđiều kiện thực tiễn của trường chính, phân hiệu, điểm trường.

Xây dựng và tổ chức thực hiện thống nhất một Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong toàn trường trên cơ sở quy định về mục tiêu, nội dung giáo dục áp dụng đối với mọi trẻ em, đồng thời trao quyền chủ động cho giáo viên trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phủ hợp với trẻ em và điều kiện của nhóm, lớp tại trường chính, phân hiệu, điểm trường; không phát sinh kế hoạch, hồ sơ số sách, báo cáo hành chính ngoài quy định.

Tăng cường chia sẻ học liệu, phát huy vai trò giáo viên cốt cán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xây dựng, quản lý và chia sẻ kho học liệu số, ngân hàng các kế hoạch hoạt động có thể dùng chung nhằm nâng cao chất lượng phát triển chương trình đồng đều tại mọi điểm trường.

Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Căn cứ Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của nhà trường, giáo viên chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhóm, lớp phù hợp với đặc điểm của trẻ em và điều kiện thực tế tại trường chính, phân hiệu và điểm trường; bảo đảm thống nhất, chất lượng và công bằng về quyền lợi chăm sóc, giáo dục cho trẻ em tại trường chính, phân hiệu và điểm trường.

Thực hiện phân công, ủy quyền hiệu quả để phát huy vai trò, thế mạnh, sự linh hoạt và sáng tạo tại trường chính, phân hiệu, điểm trường, nhưng phải tuân thủ theo quy định pháp luật liên quan.

Hiệu trưởng phân công Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi, dự giờ, kiểm tra và đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo kế hoạch chung của nhà trường; kịp thời tư vấn, hỗ trợ giáo viên điều chỉnh trong quá trình thực hiện; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của giáo viên gắn với trách nhiệm giải trình và bảo đảm chất lượng giáo dục; không làm phát sinh thủ tục phê duyệt hoặc hồ sơ hành chính ngoài quy định.

Tăng cường giao lưu, trải nghiệm và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu, học liệu dùng chung; kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi sự phát triển của trẻ, quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ tổ chức các hoạt động kết nối trải nghiệm giữa trường chính với các phân hiệu, điểm trường.

Bảo đảm an toàn

Căn cứ Điều lệ trường mầm non, thiết lập hệ thống quản lý, giám sát xuyên suốt từ trường chính đến các phân hiệu, điểm trường nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ em.

Giao rõ trách nhiệm cho Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng, tổ phó tổ văn phòng, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục trong việc phòng chống tai nạn, bạo hành, cháy nổ, an toàn thực phẩm và dịch bệnh tại trường chính, phân hiệu, điểm trường.

Tăng cường kiểm tra thực tế, chủ động nhận diện sớm nguy cơ để phòng ngừa và xử lý kịp thời; ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống giám sát số để hỗ trợ điều hành, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn và phối hợp xử lý nhanh chóng các tình huống khẩn cấp.

Phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội

Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý, bảo vệ trẻ em và y tế học đường tại trường chính, phân hiệu, điểm trường.

Huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ trong việc hỗ trợ, giám sát an toàn; quản lý công khai, minh bạch các nguồn lực giữa trường chính, phân hiệu, điểm trường.

Đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số, sổ liên lạc điện tử và kênh thông tin trực tuyến để tăng cường kết nối, tương tác thông suốt, kịp thời giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.