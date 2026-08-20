Tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDPT, Bộ GDĐT hướng dẫn chi tiết về tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông công lập sau sắp xếp.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG PHỔ THÔNG SAU SẮP XẾP, SÁP NHẬP

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý, điều hành thống nhất toàn bộ hoạt động của nhà trường tại trường chính, các phân hiệu, điểm trường; bảo đảm thực hiện thống nhất kế hoạch giáo dục, quản lý đội ngũ, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ, dữ liệu và các nguồn lực của nhà trường.

Căn cứ quy mô, số lượng phân hiệu, điểm trường, khoảng cách địa lý và điều kiện thực tế, Hiệu trưởng phân công, ủy quyền cho Phó hiệu trưởng và các cá nhân thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành tại từng địa điểm; quy định rõ nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc, chế độ thông tỉn, báo cáo, kiểm tra và trách nhiệm giải trình.

Hiệu trưởng tổ chức cơ chế phối hợp, điều phối hoạt động giữa trường chính, các phân hiệu, điểm trường; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động của nhà trường thống nhất, thông suốt, an toàn và không làm gián đoạn hoạt động giáo dục.

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, ủy quyền của Hiệu trưởng; được phân công phụ trách lĩnh vực, cấp học, phân hiệu hoặc địa bàn phù hợp với quy mô, cơ cấu tổ chức và yêu cầu quản trị của nhà trường.

Phó hiệu trưởng được bố trí tại phân hiệu trực tiếp tổ chức, điều hành các hoạt động tại phân hiệu theo nhiệm vụ được phân công, ủy quyền; phối hợp với các Phó hiệu trưởng, tổ chuyện môn, tổ văn phòng và các bộ phận có liên quan để bảo đảm hoạt động thống nhất trong toàn trường.

Phó hiệu trưởng được phân công phụ trách điểm trường hoặc cụm điểm trường tổ chức phối hợp, theo dõi, xử lý công việc thường xuyên tại địa bàn theo nhiệm vụ được giao; việc phân công này không làm phát sinh chức danh, bộ máy hoặc thẩm quyền quản lý độc lập tại điểm trường.

Việc ủy quyền cho Phó hiệu trưởng thực hiện bằng văn bản, xác định rõ nội dung, phạm vi, thời hạn và trách nhiệm; việc ký thay, giải quyết công việc theo ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của nhà trường.

Tổ chức quản lý tại phân hiệu, điểm trường

Hoạt động tại phân hiệu, điểm trường được tổ chức theo kế hoạch chung của nhà trường và chịu sự quản lý, điều hành thống nhất của Hiệu trưởng; không hình thành bộ máy quản lý độc lập tại phân hiệu, điểm trường.

Tại phân hiệu, Phó hiệu trưởng được bố trí theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP thực hiện nhiệm vụ quân lý, điều hành theo phân công, ủy quyền của Hiệu trưởng; phối hợp với các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận của nhà trường trong tổ chức hoạt động giáo dục, quản lý người học, đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị và bảo đảm an toàn tại phân hiệu.

Tại điểm trường, căn cứ quy mô, khoảng cách địa lý và điều kiện thực tế, Hiệu trưởng phân công Phó hiệu trưởng hoặc cá nhân phủ hợp làm đầu mối phụ trách; trường hợp có nhiều điểm trường có điều kiện tương đồng hoặc gần nhau, có thể tổ chức quản lý theo cụm điểm trường để thuận lợi trong phối hợp, điều hành và sử dụng các nguồn lực.

Người được giao phụ trách phân hiệu, điểm trường hoặc cụm điểm trường thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi được phân công, ủy quyền; kịp thời báo cáo Hiệu trưởng những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc phát sinh ảnh hưởng đến an toàn, hoạt động giáo dục và quyền lợi của người học.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG SAU SẮP XẾP

Kế hoạch giáo dục của nhà trường

Nhà trường xây dựng và tổ chức thực hiện một kế hoạch giáo dục thống nhất trong toàn trường, bao gồm hoạt động giáo dục tại trường chính, các phân hiệu và điểm trường; bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa điểm.

Kế hoạch giáo dục xác định việc tổ chức dạy học, giáo dục tại từng địa điểm; phương án sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các điều kiện bảo đảm; cơ chế phối hợp, điều phối giữa trường chính, phân hiệu, điểm trường.

Căn cứ kể hoạch giáo dục của nhà trường, các bộ phận, cá nhân được giao phụ trách tổ chức thực hiện tại từng phân hiệu, điểm trường; được chủ động điều chỉnh cách thức tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao nhưng phải bảo đảm mục tiêu, yêu cầu cần đạt và kế hoạch chung của nhà trường.

Tổ chuyên môn

Tổ chuyên môn được tổ chức thống nhất trong phạm vi toàn trường theo môn học, nhóm môn học, lĩnh vực giáo dục hoặc cấp học phù hợp với quy mô, cơ cấu đội ngũ và yêu cầu tổ chức hoạt động chuyên môn; không thành lập tổ chuyên môn riêng tại trường chính, phân hiệu, điểm trường.

Căn cứ quy mô, cơ cấu đội ngũ, số lượng phân hiệu và điều kiện thực tế, Hiệu trưởng có thể tổ chức nhóm chuyên môn thuộc tổ chuyên môn tại trường chính, phân hiệu để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nhóm chuyên môn chịu sự quản lý của tổ trưởng chuyên môn, do tổ phó hoặc giáo viên được phân công phụ trách; không phải là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chc của nhà trường, không làm phát sinh chức danh quản lý và không có thẩm quyền độc lập.

Điểm trường không thành lập tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn riêng; giáo viên tại điểm trường tham gia tổ chuyên môn của nhà trường và sinh hoạt chuyên môn với trường chính, phân hiệu hoặc theo hình thức phù hợp do Hiệu trưởng quyết định.

Sinh hoạt chuyên môn

Sinh hoạt chuyên môn được tổ chức thống nhất theo kế hoạch của nhà trường và tổ chuyên môn; tập trung vào thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, trao đổi chuyên môn và nâng cao chất lượng giáo dục.

Căn cứ quy mô, số lượng địa điểm, khoảng cách địa lý và điều kiện thực tế, sinh hoạt chuyên môn được tổ chức linh hoạt toàn trường, theo tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, phân hiệu hoặc cụm điểm trường; kết hợp trực tiếp và trực tuyến phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo phân hiệu, nhóm hoặc cụm điểm trường không làm thay đổi cơ cấu tổ chuyên môn và trách nhiệm quản lý chuyên môn thống nhất trong toàn trường.

Phân công chuyên môn đối với giáo viên

Việc phân công chuyên môn đối với giáo viên được thực hiện thống nhất trong toàn trường, căn cứ vị trí việc làm, chuyên môn đào tạo, năng lực của giáo viên, yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông và kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Căn cứ kế hoạch giáo dục, quy mô lớp học, đội ngũ và điều kiện tổ chức dạy học tại trường chính, phân hiệu, điểm trường, Hiệu trưởng phân công giáo viên giảng dạy môn học, lớp học và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp; bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình và sử dụng hiệu quả đội ngũ.

Việc phân công chuyên môn tại các địa điểm phải được thực hiện thống nhất với việc xây dựng thời khóa biểu, bố trí lớp học và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường; bảo đảm khối lượng công việc và thời gian thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo quy định.

Tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá

Hoạt động dạy học, giáo dục được tổ chức thống nhất theo kế hoạch giáo dục của nhà trường; bảo đảm thực hiện đầy đủ Chương trình giáo dục phổ thông và quyển học tập của học sinh tại trường chính, phân hiệu, điểm trường.

Nhà trường tổ chức thời khóa biểu, bố trí lớp học, giáo viên, phòng học, phòng học bộ môn, thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ dạy học phù hợp với từng địa điểm; tăng cường dùng chung, điều phối và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong toàn trường.

Việc kiểm tra, đánh giá học sinh thực hiện thống nhất về yêu cầu, quy trình và quản lý kết quả trong toàn trường theo quy định; bảo đảm công bằng giữa học sinh tại trường chính, phân hiệu và điểm trường.

Căn cứ điều kiện thực tế, nhà trường có thể tổ chức các hoạt động giáo dục, chuyên đề, phụ đạo, bồi dưỡng và các hoạt động chuyên môn khác theo hình thức liên lớp, liên khối, liên phân hiệu hoặc cụm điểm trường, bảo đảm phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện tổ chức thực hiện.

Tổ chức các hoạt động giáo dục và hoạt động Đoàn, Đội

Các hoạt động giáo dục, hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức thống nhất trong toàn trường, đồng thời bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên tại trường chính, phân hiệu, điểm trường phù hợp với cấp học và điều kiện thực tế.

Đối với trường có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn được thành lập thống nhất trong toàn trường theo Điều lệ Đoàn; việc phân công thành viên Ban Chấp hành phụ trách hoạt động tại các phân hiệu thực hiện phù hợp với cơ cấu tổ chức, quy mô và điều kiện thực tế của nhà trường.

Đối với trường có tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội phụ trách chung hoạt động Đội trong toàn trường; căn cứ số lượng phân hiệu, điểm trường và điều kiện thực tế, Hiệu trưởng phân công giáo viên phối hợp, phụ trách hoạt động Đội tại phân hiệu, điểm trường theo quy định.

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN SAU SẮP XẾP

Nguyên tắc quản lý, sử dụng

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục được quản lý, sử dụng thống nhất trong toàn trường; việc bố trí tại trường chính, phân hiệu, điểm trường căn cứ vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ, quy mô, số lượng địa điểm và điều kiện thực tế của nhà trường.

Việc bố trí, sử dụng đội ngũ phải bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giáo dục tại trường chính, phân hiệu, điểm trường; ưu tiên khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có và bảo đảm quyền, lợi íchhợp pháp của viên chức, người lao động.

Việc phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ nhiệm vụ, địa điểm và trách nhiệm; phù hợp với chuyên môn, năng lực, điều kiện thực tế và yêu cầu quản trị của nhà trường.

Bố trí, sử dụng và điều phối đội ngũ

Việc bố trí, sử dụng đội ngũ được thực hiện thống nhất trong toàn trường,căn cứ vị trí việc làm, số lượng người làm việc được giao, yêu cầu nhiệm vụ, nănglực của từng cá nhân và điều kiện thực tế của nhà trường.

Hiệu trưởng bố trí, phân công, điều phối cán bộ quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục giữa trường chính, phân hiệu, điểm trường phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ và duy trì hoạt động ổn định tại các địa điểm.

Trường hợp một cá nhân thực hiện nhiệm vụ tại nhiều địa điểm, việc bố trí phải bảo đảm hợp lý về khối lượng công việc, thời gian làm việc, thời gian di chuyển; xem xét khoảng cách địa lý, điều kiện giao thông, thời tiết, sức khỏe và an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc bố trí, phân công, điều phối giữa trường chính, phân hiệu, điểm trường trong cùng một cơ sở giáo dục là việc phân công thực hiện nhiệm vụ trong nội bộ nhà trường, không làm thay đổi đơn vị công tác của viên chức, người lao động.

Việc bố trí, sử dụng và điều phối đội ngũ phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục theo quy định.

Nhân sự hỗ trợ giáo dục

Việc bố trí, sử dụng nhân sự hỗ trợ giáo dục thực hiện theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và các quy định có liên quan, bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, quy mô, số lượng phân hiệu, điểm trường và yêu cầu tổ chức hoạt động của nhà trường.

Đối với các vị trí thực hiện nhiệm vụ dùng chung toàn trường, như kế toán, văn thư, thủ quỹ và các vị trí khác theo quy định, tổ chức thực hiện thốngnhất tại trường chính; thực hiện nhiệm vụ phục vụ toàn bộ hoạt động của nhàtrường, bao gồm trường chính, các phân hiệu và điểm trường.

Đối với các vị trí nhân sự hỗ trợ giáo dục cần bố trí tại trường chính, phân hiệu theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, việc phân công nhiệm vụ phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động tại từng địa điểm, đồng thời chịu sự quản lý, điều phối thống nhất của nhà trường.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế, nhân sự hỗ trợ giáo dục có thể được phân công thực hiện nhiệm vụ tại một hoặc nhiều địa điểm thuộc cùng nhà trường; bảo đảm không làm phát sinh bộ phận hành chính hoặc bộ máy hỗ trợ độc lập tại phân hiệu, điểm trường.

Đánh giá, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ

Việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục được thực hiện thống nhất trong toàn trường theo quy định; kết quả thực hiện nhiệm vụ tại trường chính, phân hiệu, điểm trường là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân.

Người được giao phụ trách phân hiệu, điểm trường hoặc trực tiếp quản lý, theo dõi hoạt động của cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ để phục vụ công tác đánh giá theo phân công của Hiệu trưởng.

Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ trên cơ sở yêu cầu vị trí việc làm, kết quả đánh giá và yêu cầu quản trị, tổ chức hoạt động của trường sau sắp xếp; tăng cường bồi dưỡng năng lực quản trị trường nhiều địa điểm, năng lực chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Tổ chức hoạt động bồi dưỡng, chia sẻ chuyên môn và hỗ trợ giữa đội ngũ tại trường chính, các phân hiệu, điểm trường; phát huy đội ngũ có năng lực, kinh nghiệm để hỗ trợ các địa điểm còn khó khăn, góp phần thu hẹp chênh lệch về chất lượng giáo dục trong toàn trường.



