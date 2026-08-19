Tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức, quản trị các trường mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 5555/BGDĐT-GDPT ngày 18/8/2026 gửi các Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp. Trong đó hướng dẫn cụ thể việc tổ chức, quản trị các trường mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp.

Nguyên tắc tổ chức và quản trị trường mầm non, phổ thông sau sắp xếp

Cơ sở giáo dục sau sắp xếp là một cơ sở giáo dục thống nhất, có trường chính, phân hiệu, điểm trường theo phương án sắp xếp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Thực hiện thống nhất về tổ chức bộ máy, quản lý đội ngũ, kế hoạch giáo dục, chuyên môn, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ, dữ liệu và bảo đảm chất lượng giáo dục.

Trường chính thực hiện chức năng quản trị, quản lý và điều hành thống nhất toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục.

Phân hiệu, điểm trường thuộc cùng một cơ sở giáo dục, không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, mã trường, biênchế riêng và bộ máy quản lý riêng.

Việc tổ chức, quản trị cơ sở giáo dục có nhiều phân hiệu, điểm trường phải bảo đảm thống nhất, thống suốt; phát huy tính chủ động của cấp phó, các bộ phận, cá nhân theo nhiệm vụ được phân công, ủy quyền; không làm phát sinh cấp quản lý trung gian, không làm gián đoạn hoạt động giáo dục.

Việc tổ chức hoạt động tại trường chính, phân hiệu, điểm trường phải phù hợp với quy mô, số lượng địa điểm, khoảng cách địa lý, điều kiện giao thông, cơ sở vật chất, đội ngũ và đặc điểm địa bàn; bảo đảm quyền học tập, an toàn của người học và chất lượng giáo dục.

Trường chính, phân hiệu và điểm trường sau sắp xếp

Trường chính: Trường chính đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông là nơi đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục, thực hiện chức năng quản trị, quản lý và điều hành thống nhất toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục.

Trường chính là đầu mối hành chính, quản trị; quản lý con dấu, tài khoản, hồ sơ gốc và dữ liệu dùng chung của cơ sở giáo dục theo quy định.

Phân hiệu: Phân hiệu của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông là đơn vị thuộc cơ sở giáo dục, đặt tại địa điểm khác với trường chính, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng.

Phân hiệu tổ chức hoạt động giáo dục theo kế hoạch chung của cơ sở giáo dục; thực hiện quản lý người học, đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị và các hoạt động tại phân hiệu theo nhiệm vụ được phân công, ủy quyền; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và phối hợp với các bộ phận của cơ sở giáo dục trong tổ chức hoạt động chuyên môn, hành chính và bảo đảm chất lượng giáo dục.

Phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền tại phân hiệu phải được xác định bằng văn bản, bảo đảm rõ trách nhiệm, thẩm quyền và trách nhiệm giải trình; không làm phát sinh tư cách pháp nhân hoặc bộ máy quản lý độc lập tại phân hiệu.

Điểm trường: Điểm trường là địa điểm tổ chức các lớp học ngoài trường chính và phân hiệu, chịu sự quản lý, điều hành của trường chính hoặc phân hiệu theo phương án tổ chức của cơ sở giáo dục.

Điểm trường không tổ chức bộ máy quản lý độc lập. Căn cứ số lượng, khoảng cách và điều kiện thực tế của các điểm trường, người đứng đầu cơ sở giáo dục phân công cấp phó hoặc cá nhân phù hợp làm đầu mối phụ trách một điểm trường hoặc cụm điểm trường để phối hợp, xử lý công việc thường xuyên theo nhiệm vụ được giao.

Việc phân công người phụ trách điểm trường hoặc cụm điểm trường không làm phát sinh chức danh quản lý, bộ máy quản lý hoặc thẩm quyền độc lập tại điểm trường.

Tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý, điều hành trường mầm non, phổ thông sau sắp xếp

Người đứng đầu và cấp phó: Mỗi cơ sở giáo dục có 01 Hiệu trưởng. Việc bố trí Phó hiệu trưởng tại trường chính và phân hiệu thực hiện theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP.

Trường chính được bố trí 01 Phó hiệu trưởng; mỗi phân hiệu được bố trí 01 Phó hiệu trưởng theo quy định tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP; không bố trí Phó hiệu trưởng tại điểm trường.

Phân công cấp phó: Người đứng đầu cơ sở giáo dục phân công cấp phó phụ trách lĩnh vực, cấp học, phân hiệu hoặc địa bàn phủ hợp với cơ cấu tổ chức, quy mô, số lượng địa điểm và yêu cầu quản trị của cơ sở giáo dục; xác định rõ nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc, trách nhiệm báo cáo và trách nhiệm giải trình.

Cơ chế phân công, ủy quyền: Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; thực hiện phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho cấp phó, các bộ phận,cá nhân phù hợp với yêu cầu quản trị.

Việc ủy quyến phải xác định rõ nội dung, phạm vi, thời hạn, trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền; bảo đảm kiểm tra, giám sát và không làm thay đổi quyền và trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định.

Cấp phó chịu trách nhiệm trước người đứng đầu, trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, ủy quyền; chủ động giải quyết công việc trong phạm vi được giao và báo cáo người đứng đầu theo quy chế làm việc của cơ sở giáo dục.

Không hình thành cấp quản lý trung gian: Phân hiệu, điểm trường không thành lập ban giám hiệu, tổ chuyên môn, tổ vănphòng hoặc bộ máy quản lý độc lập.

Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác được tổ chức thống nhất trong phạm vi toàn cơ sở giáo dục; việc bố trí hoạt động tại từng địa điểm thực hiện theo phân công của người đứng đầu.

Quy chế làm việc và cơ chế phối hợp của cơ sở giáo dục sau sắp xếp

Căn cứ phương án sắp xếp, quy mô, số lượng địa điểm và điều kiện thực tế, cơ sở giáo dục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và các quy định nội bộ, trong đó làm rõ:

- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó, các bộ phận, cá nhân;

- Phạm vi, nội dung phân công, ủy quyền và cơ chế xử lý công việc tại phân hiệu, điểm trường;

- Cơ chế phối hợp giữa trường chính với phân hiệu, điểm trường và giữa các bộ phận trong cơ sở giáo dục;

- Chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình;

- Cơ chế quản lý, sử dụng đội ngũ, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ và dữ liệu thống nhất trong toàn cơ sở giáo dục;

- Cơ chế xử lý tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho người học, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục và cơ sở giáo dục.



