Hướng dẫn xác định thời điểm sử dụng đất

Bà Nông Thị Bích Nguyệt (Hà Nội) đề nghị giải đáp một số nội dung về cách áp dụng điểm 3 (b2) mục II nội dung C Phần V Phụ lục I Nghị định số 151/2025/NĐ-CP trong việc xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định.

Một biên lai nộp thuế nhà đất được thu (lập) tại một thời điểm, nhưng nội dung ghi nghĩa vụ thuế cho một giai đoạn nhiều năm trước đó (ví dụ: thu năm 1996, ghi nghĩa vụ thuế từ quý 2 năm 1992), thì khi xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất, lấy theo năm ghi nghĩa vụ thuế sớm nhất hay năm thu trên biên lai?

Nguyên tắc giấy tờ hoặc thông tin có ngày, tháng, năm sử dụng đất sớm nhất được hiểu và áp dụng như thế nào đối với một biên lai thu một lần cho nhiều năm?

Giấy tờ về việc thi công, xây dựng nhà ở viết tay (chỉ có chữ ký giữa các bên, không có xác nhận của cơ quan nhà nước) có được dùng làm thông tin bổ trợ để xác định thời điểm sử dụng đất hay không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của bà là vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm để xem xét, giải quyết.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu một số nguyên tắc như sau:

Quy định tại tiết b2(ii), b2(iv) điểm b khoản 3 mục II nội dung C Phần V Phụ lục I của Nghị định số 151/2025/NĐ-CP đã hướng dẫn khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu (Giấy chứng nhận):

(i) Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì thời điểm sử dụng đất xác định theo giấy tờ đó (tại khoản 8 Điều 137 Luật Đất đai đã quy định nếu trên giấy tờ đó có các thời điểm khác nhau thì người sử dụng đất được lựa chọn thời điểm trên giấy tờ làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận);

(ii) Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc xác nhận sử dụng đất ổn định được căn cứ vào thời gian và mục đích sử dụng tại một trong các giấy tờ sau: "+ Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất; …"; "Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 137 Luật Đất đai và thời điểm bắt đầu sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tờ hoặc thông tin quy định nội dung (ii) và nội dung (iii) có sự không thống nhất thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất được xác định theo giấy tờ hoặc thông tin có ngày, tháng, năm sử dụng đất sớm nhất"; "nếu thời điểm bắt đầu sử dụng đất thể hiện trên giấy tờ quy định tại tiết b2.(ii) nêu trên không thống nhất thì thời điểm sử dụng đất được xác định theo giấy tờ có ngày tháng năm sử dụng sớm nhất".

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời để bà được biết, nghiên cứu, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được thực hiện theo quy định của pháp luật.