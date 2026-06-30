Chính phủ vừa ban hành Nghị định 232/2026/NĐ-CP quy định vị trí việc làm viên chức, trong đó hướng dẫn xây dựng bản mô tả công việc vị trí việc làm viên chức.

Nghị định 232/2026/NĐ-CP quy định vị trí việc làm viên chức được ban hành ngày 26/6/2026, có hiệu lực từ 1/7/2026. Nghị định đã quy định về bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm

Nội dung cơ bản của bản mô tả công việc vị trí việc làm

1. Mỗi vị trí việc làm xây dựng 01 bản mô tả công việc và khung năng lực bao gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Thông tin chung về vị trí việc làm;

b) Mục tiêu của vị trí;

c) Công việc, kết quả, sản phẩm đầu ra có thể đo lường được của vị trí việc làm (tương ứng với từng bậc nghề nghiệp);

d) Khung năng lực của vị trí việc làm (tương ứng với từng bậc nghề nghiệp);

đ) Mối quan hệ công tác;

e) Phạm vi, quyền hạn;

g) Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất, bạo gồm tiêu chuẩn chuyên môn, nghề nghiệp (nếu có), điều kiện hành nghề (nếu có).

2. Đối với vị trí việc làm quản lý, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm phải xác định nội dung công việc quản lý, sản phẩm đầu ra của công việc quản lý và năng lực quản lý.

3. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh, điều kiện hành nghề thì phải tích hợp các nội dung này vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Hướng dẫn xây dựng bản mô tả công việc vị trí việc làm với đơn vị sự nghiệp công lập

4. Đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể hóa nội dung công việc theo lĩnh vực chuyên môn, hoạt động nghề nghiệp, xác định năng lực tương ứng với bậc nghề nghiệp trong bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm khi áp dụng đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý; việc cụ thể hóa công việc không làm thay đổi tên gọi và không làm phát sinh vị trí việc làm ngoài danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt.

5. Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm viên chức quy định tại Điều này theo hướng dẫn và mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

Trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập trong xây dựng bản mô tả công việc vị trí việc làm

Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm:

a) Lựa chọn vị trí việc làm cụ thể để sử dụng trong đơn vị mình;

b) Lựa chọn bậc nghề nghiệp sẽ sử dụng của từng vị trí việc làm trong số các bậc đã được quy định tại danh mục vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định này;

c) Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm theo quy định tại Điều 8 Nghị định này;

d) Xác định tỷ lệ viên chức bố trí theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm theo quy định tại Điều 10 Nghị định này./.







