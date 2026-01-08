Đời sống Hướng tới hạ tầng dữ liệu y tế với “8 tiêu chí vàng” Triển khai từ tháng 7 - 9/2026, Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành y tế do Bộ Y tế phát động nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu y tế đồng bộ, minh bạch, kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương và liên thông với CSDL quốc gia về dân cư.

Khám sức khỏe miễn phí, lập Sổ sức khỏe điện tử cho học sinh tại Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng

Nền tảng từ “8 tiêu chí vàng”

Chiến dịch 90 ngày nhằm giải quyết triệt để bài toán dữ liệu phân tán, sai lệch và trùng lặp vốn tích tụ qua nhiều năm. Mục tiêu là đưa 12 CSDL chuyên ngành y tế đạt chuẩn “8 tiêu chí vàng”: Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung - Thông suốt - Đồng bộ.

Danh mục 12 CSDL này bao phủ các lĩnh vực cốt lõi của ngành y tế, bao gồm: y tế dự phòng (tiêm chủng, HIV/AIDS, môi trường y tế), khám, chữa bệnh, nhân lực y tế, an toàn thực phẩm, cùng các dữ liệu an sinh và bảo trợ xã hội. Việc chuẩn hóa khối tài nguyên thông tin này mang tính quyết định đối với hiệu quả quản lý nhà nước cũng như chất lượng phục vụ Nhân dân.

Làm thủ tục khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD tại Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil.

Để hiện thực hóa khối lượng công việc khổng lồ trên phạm vi toàn quốc, Bộ Y tế đã thiết lập mô hình phối hợp 3 cấp chặt chẽ. Tại cấp cơ sở, tổ dữ liệu cấp xã, phường đóng vai trò nòng cốt với sự phối hợp giữa trạm y tế, công an, tư pháp - hộ tịch và văn hóa - xã hội. Sự đồng hành của lực lượng công an giúp đối soát chính xác số căn cước công dân (CCCD), xác minh biến động cư trú và trường hợp tử vong để làm sạch hồ sơ, bảo đảm nguyên tắc nghiêm ngặt: không tự ý xóa, gộp hoặc thay đổi thông tin khi chưa đủ căn cứ nghiệp vụ.

Việc làm sạch dữ liệu đi đôi với xây dựng nền tảng chia sẻ dữ liệu cấp bộ và tích hợp xác thực người dùng tập trung qua ứng dụng VNeID. Đây là tiền đề quan trọng giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tối ưu hóa quản trị và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Hành động quyết liệt từ cơ sở

Tại Lâm Đồng, chiến dịch nhanh chóng được triển khai, kết hợp song song với Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Đảm bảo mỗi người dân đều được tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Công tác làm sạch dữ liệu tập trung vào các hệ thống cốt lõi của ngành y tế. Trong đó, hệ thống Sức khỏe bà mẹ, trẻ em (eMCH) được triển khai đồng bộ tại các cơ sở y tế, tăng cường liên thông dữ liệu từ phần mềm quản lý bệnh viện và sử dụng thiết bị quét CCCD để giảm nhập liệu thủ công. Hệ thống Quản lý thông tin Tiêm chủng quốc gia (NIIS) tập trung chuẩn hóa dữ liệu trẻ em, gắn mã định danh cá nhân và bảo đảm an toàn thông tin. Cùng với đó, cơ sở dữ liệu HIV/AIDS được rà soát, cập nhật đồng bộ thông tin điều trị, bảo hiểm y tế và nơi cư trú. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý dữ liệu chuyên ngành.

Song song với khám sức khỏe là tạo lập Sổ sức khỏe điện tử cho người dân

Tính đến ngày 25/7, Sở Y tế Lâm Đồng ghi nhận hơn 2,8 triệu người đã thực hiện khám sức khỏe (đạt 75,4%) và 858.523 người tích hợp Sổ sức khỏe điện tử (đạt 22,6%). Khoảng 2,35 triệu người (60,3% dân số) có dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được liên thông từ đầu năm và tỷ lệ khám, chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân đạt 84%.

Ông Huỳnh Thanh Huynh - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, với những địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe còn thấp, sở yêu cầu mở đợt cao điểm triển khai, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm nhằm bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026.