Văn hóa - Giải trí Hướng tới mùa Festival Hoa rực rỡ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 không chỉ bao gồm các chương trình chính mà còn được mở rộng với hàng loạt hoạt động hưởng ứng đa dạng, diễn ra xuyên suốt tại nhiều địa phương trong tỉnh. Qua đó, góp phần tạo không khí lễ hội lan tỏa rộng khắp và thu hút đông đảo du khách đến với Lâm Đồng.

Qua 10 kỳ tổ chức, Festival Hoa Đà Lạt đã trở thành sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng

Mở rộng không gian lễ hội

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12/2026. Ngoài 11 chương trình chính, Ban Tổ chức còn xây dựng 25 hoạt động hưởng ứng diễn ra tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng giao các xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Trong đó, mỗi địa phương tổ chức ít nhất 1 chương trình, hoạt động, sự kiện hưởng ứng, đồng thời tuyên truyền, vận động, phát động phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa”, trang trí hoa, cây xanh trong khuôn viên từng hộ gia đình để tạo không gian hoa - tiểu cảnh tại các khu dân cư, góp phần tạo diện mạo rực rỡ sắc hoa trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Việc mở rộng không gian lễ hội ra nhiều địa phương được kỳ vọng giúp du khách có thêm cơ hội khám phá những giá trị văn hóa bản địa, đồng thời tạo sức lan tỏa cho hoạt động du lịch trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay, đã có 10 xã, phường ban hành kế hoạch và văn bản triển khai các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Là phường khu vực trung tâm với nhiều chương trình, hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt đã trở thành “thương hiệu”, thu hút đông đảo du khách như: Mùa hội cỏ hồng Lang Biang, Giải đua ngựa không yên…, UBND phường Lang Biang - Đà Lạt đã xây dựng thêm các chương trình mang đặc trưng của địa phương như: Ngày hội hoa hồng Lang Biang, Hội thi ẩm thực và rượu cần Lang Biang kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP…

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt Cil Poh, các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI trên địa bàn phường được tổ chức theo định hướng kết nối không gian - con người - trải nghiệm, với các chương trình được thiết kế linh hoạt, mở, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và du khách trực tiếp tham gia, tương tác và trải nghiệm. Qua đó, góp phần lan tỏa không khí Festival Hoa, quảng bá hình ảnh địa phương, phát huy các giá trị văn hóa, cảnh quan, du lịch và xây dựng môi trường lễ hội văn minh, thân thiện, hấp dẫn.

Không chỉ ở các phường trung tâm, nhiều xã vùng sâu, vùng xa cũng tích cực hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI với những hoạt động cụ thể. Tại xã vùng sâu Đam Rông 3, địa phương đã xây dựng chương trình “Đam Rông 3 xanh - sạch - đẹp chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026”. Trong đó, tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải trên các tuyến đường; tổ chức trồng hoa, cây xanh tại các tuyến đường trung tâm, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa thôn; phát động phong trào “Tuyến đường hoa”, “Ngõ hoa”, “Trường học xanh”, “Cơ quan, đơn vị, khu dân cư xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn xã…

Các không gian hoa là điểm nhấn của Festival Hoa Đà Lạt

Cùng với đó, ngay từ tháng 7/2026, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan; lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… Bà Nguyễn Thị Hồng Thuyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 3 cho biết: “Với đặc thù giáp tỉnh bạn Đắk Lắk, thời gian qua, xã đã tăng cường nhiều panô, hình ảnh tuyên truyền về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, cảnh quan thiên nhiên, tiềm năng du lịch và các sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng, góp phần khẳng định thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt”.

Lan tỏa giá trị văn hóa - du lịch

Đến nay, Lâm Đồng đã tổ chức thành công 10 kỳ Festival Hoa Đà Lạt, trở thành sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng đến du khách trong nước và quốc tế. Không chỉ thúc đẩy ngành du lịch, lễ hội còn là dịp tôn vinh nghề trồng hoa, người trồng hoa, quảng bá nông sản đặc trưng và lan tỏa thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Festival Hoa Đà Lạt không chỉ là ngày hội của người dân địa phương mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch hấp dẫn đối với du khách

Một trong những điểm nhấn của Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 là sự kết hợp giữa các hoạt động văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại. Theo kế hoạch, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI có 11 chương trình chính, nổi bật như: Hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững chuỗi giá trị hoa Đà Lạt; Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ III; Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026; Lễ hội các ban nhạc và nhóm nhảy hiện đại... Bên cạnh đó là các hoạt động như: Phố trà cà phê rượu vang, các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Với nhiều chương trình hấp dẫn, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, góp phần vào mục tiêu năm 2026 Lâm Đồng đón hơn 25 triệu lượt du khách (khách quốc tế hơn 1,5 triệu lượt, khách trong nước 23,5 triệu lượt) với tổng doanh thu khoảng 71.500 tỷ đồng. Qua đó, để Festival Hoa Đà Lạt không chỉ là ngày hội của người dân địa phương mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch hấp dẫn đối với du khách, xây dựng hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng là điểm đến đặc sắc của Việt Nam.