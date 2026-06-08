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    Hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam: Những thông điệp thiết thực về an toàn số

    TTXVN 06/08/2026 08:40

    Mỗi cá nhân cần chủ động xây dựng “lá chắn số” cho bản thân và gia đình bằng cách nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng nhận diện các nguy cơ trên không gian mạng.

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    Ngày 6/8 hằng năm được chọn là Ngày An ninh mạng Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, khẳng định vai trò, ý nghĩa của an ninh mạng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng không gian số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy.

    Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân, phát tán thông tin giả và các thủ đoạn lợi dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, việc nâng cao kỹ năng số cho người dân trở thành yêu cầu cấp thiết.

    Hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026, nhiều thông điệp tuyên truyền được khuyến khích lan tỏa rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của cộng đồng.

    Mỗi cá nhân cần chủ động xây dựng “lá chắn số” cho bản thân và gia đình bằng cách nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng nhận diện các nguy cơ trên không gian mạng, sử dụng Internet an toàn và biết cách bảo vệ thông tin cá nhân trước các hành vi lừa đảo, xâm phạm dữ liệu./.

    Theo www.vietnamplus.vn
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      Hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam: Những thông điệp thiết thực về an toàn số
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