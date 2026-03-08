Thời sự Huy động cả hệ thống chính trị tham gia khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn chủ trì hội nghị

Chiều 3/8, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì Hội nghị triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường UBND tỉnh và kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu.

Hội nghị được kết nối với 124 xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, tính đến hết tháng 7/2026, toàn tỉnh đã khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho gần 750.000 người dân, đạt tỷ lệ hơn 19% kế hoạch.

Trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi được khám 188.429 người, đạt 62,3% chỉ tiêu; nhóm từ 6 - 18 tuổi đạt 476.918 người, tương ứng 69,5% kế hoạch; nhóm trên 18 tuổi mới có 82.187 người được khám, đạt khoảng 3% chỉ tiêu.

Tính từ đầu năm 2026 tới nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 2,3 triệu người (khoảng hơn 60% dân số) có thông tin, dữ liệu liên quan về khám sức khỏe và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Đặng Thức Anh Vũ báo cáo kết quả công tác khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân Lâm Đồng

Theo Sở Y tế, việc triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân gặp một số khó khăn như: thiếu nhân lực, thiết bị y tế, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, địa bàn rộng, giao thông khó khăn.

Đặc biệt, hiện nhiều địa phương lúng túng trong rà soát đối tượng, lập kế hoạch, bố trí kinh phí và lựa chọn đơn vị thực hiện khám sức khỏe.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên thông tin về một số khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương đã thảo luận, làm rõ nguyên nhân tỷ lệ người dân được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí còn thấp; khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác khám sức khỏe cho người dân; giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới…

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân là một chủ trương nhân văn và mang tính chiến lược, nhằm bảo vệ sức khỏe toàn dân.

Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự quyết liệt của UBND tỉnh trong chỉ đạo, đôn đốc; đồng thời ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ.

Hội nghị triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc, khó khăn, vướng mắc, lúng túng trong quá trình thực hiện khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân đặt ra thách thức lớn trong việc hoàn thành chỉ tiêu 100% dân số của tỉnh được khám sức khỏe miễn phí trong năm 2026 ít nhất 1 lần/người.

Đồng chí Phạm Thị Phúc đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai khẩn trương, nghiêm túc khám sức khỏe miễn phí cho người dân theo quy định; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Bùi Thị Tuyết Mai cho biết sẽ có hướng dẫn cụ thể các địa phương lập dự toán, đấu thầu trong thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân

Quá trình triển khai, ngành y tế và các địa phương cần tuyên truyền, vận động, giải thích rõ để Nhân dân hiểu về chủ trương và kế hoạch, quy trình khám sức khỏe. Đối với những trường hợp khám sàng lọc mà nghi ngờ bệnh, cán bộ y tế phải hướng dẫn người dân tới cơ sở y tế, khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, các đơn vị, địa phương thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân nỗ lực, có thành tích tốt, qua đó khích lệ các đơn vị khác phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

“ Các địa phương huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Mỗi cơ quan phải chủ động phần việc của mình, đối với những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy để xem xét chỉ đạo. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Tuấn đề nghị các sở, ngành chủ động hơn trong công tác tham mưu và hướng dẫn địa phương thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch khám sức khỏe từ ngày 1/8/2026. Tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến ngày 30/11/2026, hoàn thành chỉ tiêu 100% dân số của tỉnh được khám sức khỏe miễn phí ít nhất 1 lần/người.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các địa phương đẩy mạnh khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

“Để hoàn thành chỉ tiêu, các đơn vị có liên quan phải nỗ lực, quyết tâm thực hiện với tinh thần “6 rõ”. Thời gian tới, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khám sức khỏe toàn dân; thực hiện nghiêm việc báo cáo kết quả theo định kỳ để UBND tỉnh theo dõi, kịp thời chỉ đạo”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị.