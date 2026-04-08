Giáo dục - Đào tạo Huy động gần 470 triệu đồng từ phong trào “Trường giúp trường” Phong trào “Trường giúp trường” do Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phát động đã huy động gần 470 triệu đồng cùng nhiều nguồn lực thiết thực để hỗ trợ các cơ sở giáo dục còn khó khăn trong toàn tỉnh.

Từ phong trào “Trường giúp trường”, nhiều học sinh khó khăn ở các vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS ở Lâm Đồng được giúp đỡ kịp thời

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, phong trào đã triển khai từ tháng 3/2026, đến nay đã thu hút 70 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia hỗ trợ các đơn vị có điều kiện khó khăn khác.

Cụ thể, các đơn vị đã hỗ trợ 60 bộ sách giáo khoa, đồ dùng học tập; giúp đỡ 179 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 55 tiết sinh hoạt chuyên môn, 12 hoạt động thể dục thể thao; thu hút 622 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia và hỗ trợ 3 công trình, thiết bị phục vụ dạy học.

Trường THPT Lâm Hà (Xã Đinh Văn Lâm Hà) giúp đỡ Trường THPT Đạ Tông (xã Đam Rông 4)

Phong trào được triển khai với mục tiêu phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục. Tăng cường sự chủ động, tự nguyện của những đơn vị có điều kiện thuận lợi trong việc đồng hành cùng các trường còn khó khăn. Thông qua phong trào, điều kiện dạy và học từng bước được cải thiện, khoảng cách về cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng lực chuyên môn giữa các vùng được thu hẹp, góp phần xây dựng môi trường giáo dục phát triển đồng đều, bền vững.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các trường còn chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên, chia sẻ học liệu số, hỗ trợ chuyển đổi số. Đồng thời, nhiều hoạt động giao lưu, kết nghĩa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được tổ chức, tạo cơ hội để các đơn vị học hỏi, kết nối và cùng phát triển.

Trường THCS - THPT Chi Lăng (phường Lâm Viên - Đà Lạt) giúp đỡ Trường THCS - THPT Tà Nung (phường Cam Ly - Đà Lạt)

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, phong trào “Trường giúp trường” không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối giữa các cơ sở giáo dục. Từ đó, góp phần tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện cho học sinh, nhất là ở vùng khó khăn, với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.