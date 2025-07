Chính trị Huy động mọi nguồn lực đưa Cát Tiên 3 phát triển toàn diện, bền vững Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Cát Tiên 3 đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp là trọng tâm, xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển hạ tầng giao thông liên kết vùng tạo dư địa cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm trao quyết định công tác cán bộ tại xã Cát Tiên 3

Nhiều kết quả nổi bật

Xã Cát Tiên 3 được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Tiên Hoàng, Gia Viễn và Đồng Nai Thượng. Theo đánh giá, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế - xã hội của xã Cát Tiên 3 tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ có 12 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra đạt và vượt.

Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của xã được phát triển theo hướng hàng hóa, bền vững. Địa phương đã chú trọng ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, gắn với chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các hình thức hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng các mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu được quan tâm. Đến năm 2025, toàn xã có 6 mã vùng trồng; 4 sản phẩm OCOP 3 sao; 5 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả cao.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện có hiệu quả, giảm số vụ vi phạm; quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên khoáng sản được tăng cường. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, tỷ lệ đường được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%; thủy lợi phục vụ khoảng 50% diện tích sản xuất; 100% cơ sở giáo dục công lập được đầu tư xây dựng kiên cố… Các dự án đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đầu tư phát triển lưới điện ở xã Cát Tiên 3

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được thực hiện với quyết tâm cao, đạt kết quả khá toàn diện. Đời sống Nhân dân được nâng lên. Diện mạo nông thôn thay đổi khang trang, sạch, đẹp, văn minh hơn. Giáo dục - đào tạo chuyển biến tích cực. Quy mô trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được đầu tư theo hướng đạt chuẩn. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tốt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,38%. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được tăng cường, phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội để định hướng tuyên truyền phù hợp được chú trọng.

Xã Cát Tiên 3 tập trung phát triển thương hiệu lúa, gạo Cát Tiên đã được chứng nhận

Phát triển nông nghiệp là trọng tâm

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên 3, hiện nay, mô hình địa phương 2 cấp với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm” góp phần tăng cường tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò chủ động của người dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Cát Tiên 3 tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp là trọng tâm. Theo đó, địa phương triển khai rà soát diện tích đất canh tác nông nghiệp để đánh giá đúng thực trạng, từ đó có kế hoạch chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Song song đó, xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị gia tăng, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Địa phương tập trung phát triển vùng trồng tập trung cây sầu riêng, cà phê, duy trì vùng chuyên canh trồng lúa gắn với sản xuất hàng hóa và thương hiệu lúa, gạo Cát Tiên; phát triển chăn nuôi bò sữa; tranh thủ nguồn lực từ ngân sách và thu hút đầu tư để xây dựng chợ nông sản trên địa bàn.

Xã tập trung xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển hạ tầng giao thông liên kết vùng, tạo dư địa cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, xã triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện tốt chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Bên cạnh đó, xã khai thác có hiệu quả các thế mạnh về thiên nhiên, vị trí địa lý để phát triển du lịch sinh thái, du lịch canh nông; phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng, quyết tâm xây dựng xã Cát Tiên 3 phát triển toàn diện được tăng cường. “Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xã Cát Tiên 3 tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên 3 Nguyễn Văn Thanh khẳng định.