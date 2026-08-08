Hủy kế hoạch mua Vinicius, Arsenal nhắm 7 phương án chất lượng gia cố hàng công mùa 2026/27 Việc Vinicius Junior gia hạn hợp đồng với Real Madrid buộc Arsenal phải chuyển hướng tìm kiếm nhân tố thay thế cho hành lang cánh trái trước mùa giải 2026/27.

Arsenal đã có những động thái rất tham vọng trên thị trường chuyển nhượng nhằm chiêu mộ ngôi sao Vinicius Junior từ Real Madrid. Tuy nhiên, việc tiền đạo người Brazil quyết định đặt bút gia hạn hợp đồng và tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Santiago Bernabeu đã buộc ban lãnh đạo Pháo thủ phải nhanh chóng thay đổi kế hoạch. Nhằm gia cố hành lang cánh trái trước khi bước vào mùa giải 2026/27, đội bóng bắc London hiện cân nhắc 7 mục tiêu thay thế đầy hứa hẹn.

Những mục tiêu hứa hẹn giúp Arsenal nâng cấp hàng công. Ảnh: Opta.

Kenan Yildiz và Nico Williams: Những ngôi sao hàng đầu

Kenan Yildiz của Juventus đang là cái tên thu hút sự chú ý lớn từ Arsenal. Việc Juventus không thể giành vé dự UEFA Champions League mở ra cơ hội vàng để đại diện nước Anh đàm phán chốt hạ thương vụ. Ở mùa giải 2025/26, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi dấu ấn đậm nét khi in dấu giày vào 20 bàn thắng sau 47 trận (11 bàn thắng, 9 kiến tạo).

Yildiz sở hữu khả năng dứt điểm hai chân toàn diện với 73 cú sút bằng chân phải và 23 cú sút bằng chân trái. Trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ Bruno Fernandes (98 lần) và Romano Schmid (77 lần) tạo ra nhiều cơ hội từ bóng sống hơn Yildiz (67 lần). Bên cạnh đó, chỉ Vinicius (43 lần) có số pha kéo bóng tạo cơ hội nhiều hơn con số 37 của tài năng trẻ này.

Nico Williams nằm trong danh sách ưu tiên chiêu mộ của Arsenal. Ảnh: Getty.

Bên cạnh Yildiz, Nico Williams vẫn nằm trong danh sách ưu tiên của HLV Mikel Arteta. Dù luôn thể hiện tình cảm với Athletic Club, Williams hoàn toàn có thể bị thuyết phục như cách Arsenal từng đưa Martin Zubimendi rời xứ Basque. Mặc dù mùa giải 2025/26 bị gián đoạn vì chấn thương, tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn đóng góp 6 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 25 lần ra sân tại La Liga. Đỉnh cao của anh là pha kiến tạo cho Ferran Torres ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Mức phí giải phóng hợp đồng của Williams rơi vào khoảng 90 triệu euro.

Abde Ezzalzouli và Mika Godts: Những nhân tố bùng nổ

Ngoài những cái tên đình đám, Arsenal còn để mắt đến Abde Ezzalzouli (Real Betis) và Mika Godts (Ajax). Ez Abde ghi dấu ấn tại La Liga 2025/26 với 10 bàn thắng và 8 đường kiến tạo qua 29 trận. Anh là vũ khí đặc biệt nguy hiểm trong việc mang về các quả phạt trực tiếp khi có 71 lần bị phạm lỗi – số lần bị phạm lỗi cao thứ 5 tại giải đấu, cực kỳ phù hợp với một đội bóng giỏi tận dụng tình huống cố định như Arsenal.

Trong khi đó, tài năng 21 tuổi người Bỉ Mika Godts đang trải qua mùa giải bùng nổ tại Eredivisie trong màu áo Ajax với 30 lần góp dấu giày vào bàn thắng (17 bàn, 13 kiến tạo). Thống kê từ Opta cho thấy Godts đã thực hiện tới 87 pha qua người thành công và 43 pha kéo bóng tạo cơ hội trực tiếp.

Các phương án giàu tiềm năng và tính thực dụng

Iliman Ndiaye là mục tiêu khả dĩ với Arsenal. Ảnh: Getty.

Nếu muốn tìm kiếm phương án quen thuộc với môi trường bóng đá Anh, Iliman Ndiaye của Everton là sự lựa chọn hợp lý. Ndiaye ghi 6 bàn và có 3 kiến tạo sau 30 trận tại Ngoại hạng Anh. Dù thường xuyên xuất phát bên hành lang phải, anh vẫn chơi rất hay khi dạt sang cánh trái, thể hiện qua 73 pha rê bóng thành công (chỉ xếp sau Jeremy Doku với 84 pha) cùng 26 lần đoạt lại bóng ở 1/3 cuối sân đối phương.

Cuối cùng là bộ đôi tài năng trẻ Said El Mala (FC Koln) và Matias Fernandez-Pardo (Lille). El Mala đã ghi 13 bàn thắng tại Bundesliga cùng 37 pha kéo bóng dẫn đến cú sút. Trong khi đó, Fernandez-Pardo đóng góp 8 bàn, 5 kiến tạo tại Ligue 1 và sở hữu tới 122 pha kéo bóng tịnh tiến quãng dài.

Dù việc bỏ lỡ Vinicius Junior mang đến nhiều tiếc nuối, danh sách phương án B chất lượng này cho thấy Pháo thủ vẫn hoàn toàn chủ động trong kế hoạch củng cố sức mạnh hàng công hướng tới mùa giải 2026/27.