Hy Lạp phê duyệt thỏa thuận 4 tỷ USD mua hệ thống phòng không đa tầng từ Israel Thỏa thuận bao gồm các tổ hợp David's Sling, Barak MX và Spyder, đánh dấu hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của Israel.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hy Lạp (KYSEA) đã chính thức phê duyệt thỏa thuận mua sắm hệ thống phòng không đa tầng trị giá 4 tỷ USD từ Israel. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cấp toàn diện năng lực bảo vệ không phận của Athens trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực có nhiều biến động.

Cấu trúc mạng lưới phòng không đa tầng mới

Thỏa thuận quốc phòng này cung cấp cho Hy Lạp một giải pháp phòng thủ không trung toàn diện, tích hợp các công nghệ đánh chặn hiện đại do ngành công nghiệp quốc phòng Israel phát triển. Hệ thống phòng không mới được phân chia rõ ràng theo từng phân khúc tác chiến:

Phân khúc tầm xa: Tổ hợp David's Sling do tập đoàn Rafael nghiên cứu và phát triển.

Tổ hợp David's Sling do tập đoàn Rafael nghiên cứu và phát triển. Phân khúc tầm trung: Hệ thống Barak MX do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) chế tạo.

Hệ thống Barak MX do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) chế tạo. Phân khúc tầm ngắn: Hệ thống Spyder, một sản phẩm phòng không linh hoạt khác từ tập đoàn Rafael.

Động lực nâng cấp và bước ngoặt xuất khẩu của Israel

Trước khi thỏa thuận này được thông qua, Hy Lạp đã không đầu tư mạnh vào công nghệ quân sự trong nhiều năm. Bên cạnh đó, việc phải đối mặt với các nguy cơ an ninh tiềm ẩn từ bên ngoài đã thúc đẩy quốc gia này tìm kiếm những giải pháp phòng không đa dạng và hiệu quả hơn.

Đối với Israel, hợp đồng trị giá 4 tỷ USD này được ghi nhận là một thành tựu mang tính lịch sử của Bộ Quốc phòng. Thương vụ đã chính thức vượt qua kỷ lục xuất khẩu quốc phòng lớn nhất trước đó của Israel là hợp đồng cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 cho Đức vào năm 2023 với trị giá khoảng 3,5 tỷ USD. Đáng chú ý, tính chung trong năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của Israel đã đạt con số kỷ lục 22 tỷ USD.