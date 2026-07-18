Hyundai Accent 2026: Ưu đãi tới 89 triệu đồng trong tháng 7/2026 Hyundai Accent tiếp tục khẳng định vị thế sedan hạng B ăn khách với chương trình giảm giá sâu lên tới 89 triệu đồng. Thế hệ thứ 6 sở hữu thiết kế tương lai, động cơ Smartstream 1.5L và gói an toàn SmartSense vượt trội.

Hyundai Accent, mẫu sedan hạng B biểu tượng của thương hiệu Hàn Quốc, đang duy trì sức hút mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam nhờ sự lột xác toàn diện ở thế hệ thứ 6. Với kích thước gia tăng và hàm lượng công nghệ vượt trội, Accent không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là chuẩn mực mới trong phân khúc xe đô thị.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Accent tháng 7/2026

Trong tháng 7/2026, các đại lý triển khai chương trình kích cầu mạnh mẽ với mức ưu đãi tổng cộng lên tới 89 triệu đồng, giúp giá lăn bánh thực tế của Hyundai Accent trở nên cực kỳ cạnh tranh so với các đối thủ như Toyota Vios hay Honda City.

Hyundai Accent 2026 sở hữu thiết kế hiện đại và năng động

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Hyundai Accent 1.5 MT 439 507 499 485 Hyundai Accent 1.5 AT 489 563 554 540 Hyundai Accent 1.5 Đặc biệt 529 608 598 584 Hyundai Accent 1.5 Cao cấp 569 653 642 628

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi riêng biệt tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

Thiết kế ngoại thất: Ngôn ngữ tương lai

Hyundai Accent 2026 đánh dấu bước tiến lớn về kích thước với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 (mm). Trục cơ sở kéo dài thêm 70 mm, đạt mức 2.670 mm, giúp xe trở thành mẫu sedan rộng bậc nhất phân khúc B. Khoảng sáng gầm 165 mm hỗ trợ linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Dải đèn LED định vị kéo dài là điểm nhấn đặc trưng ở đầu xe

Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài toàn chiều ngang, kết hợp cụm đèn chiếu sáng full LED đặt thấp. Thân xe được tạo điểm nhấn bằng những đường dập nổi sắc sảo và mâm xe 16 inch thiết kế 5 chấu độc đáo. Đuôi xe hoàn thiện vẻ thể thao với cụm đèn hậu LED hình chữ L ngược và bộ khuếch tán gió hiện đại.

Thân xe với các đường gân dập nổi mạnh mẽ

Nội thất và tiện nghi: Trải nghiệm phân khúc trên

Khoang cabin của Accent thế hệ mới mang âm hưởng từ đàn anh Elantra với thiết kế tập trung vào người lái. Táp-lô được bố trí theo chiều ngang trực quan, sử dụng vật liệu cao cấp hơn so với thế hệ cũ.

Không gian nội thất hiện đại hướng về người lái

Điểm nhấn công nghệ bao gồm màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống 6 loa chất lượng cao và sạc không dây chuẩn Qi. Các tiện nghi đáng giá khác có thể kể đến như điều hòa tự động, cổng sạc Type-C, khởi động từ xa và hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control).

Màn hình giải trí trung tâm tích hợp nhiều tính năng hiện đại

Vận hành và An toàn: Động cơ Smartstream mới

Trái tim của Hyundai Accent 2026 là khối động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Xe cung cấp hai tùy chọn hộp số: số sàn 6 cấp (6MT) hoặc hộp số vô cấp iVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước.

Động cơ Smartstream 1.5L mang lại khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm

Về an toàn, bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn như ABS, EBD, BA và 6 túi khí, Accent 2026 còn sở hữu gói công nghệ SmartSense tiên tiến bao gồm: hỗ trợ giữ làn (LFA & LKA), cảnh báo tiền va chạm (FCA), cảnh báo điểm mù (BCA) và đèn pha tự động thông minh (AHB).

Thông số kỹ thuật chi tiết

Động cơ Smartstream G 1.5L Công suất cực đại 115 hp tại 6.300 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút Hộp số 6MT hoặc iVT Kích thước (D x R x C) 4.535 x 1.765 x 1.485 mm Chiều dài cơ sở 2.670 mm Tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp) 5,76 – 5,89 lít/100 km

Hyundai Accent 2026 là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc sedan hạng B

Tổng kết

Với thiết kế lột xác, không gian rộng rãi và gói an toàn SmartSense, Hyundai Accent 2026 tiếp tục là đối thủ đáng gờm nhất trong phân khúc sedan hạng B. Dù vẫn còn một số chi tiết nhựa trong cabin chưa thực sự tinh tế, nhưng với mức ưu đãi lên đến 89 triệu đồng, đây vẫn là lựa chọn tối ưu cho cả nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh vận tải.