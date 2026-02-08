Hyundai Custin: MPV cỡ trung trang bị ghế Captain và động cơ Turbo từ 820 triệu đồng Hyundai Custin sở hữu nền tảng khung gầm N3, hàng ghế thương gia Captain, hai tùy chọn động cơ Turbo cùng gói an toàn SmartSense với mức giá từ 820 triệu đồng.

Hyundai Custin là mẫu MPV cỡ trung đầu tiên của thương hiệu Hàn Quốc, nằm ở phân khúc giữa Stargazer và Staria. Được phát triển trên nền tảng khung gầm N3 chung với Santa Fe và Tucson, Custin mang tới làn gió mới cho phân khúc xe đa dụng gia đình tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Innova Cross hay Kia Carnival.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Hyundai Custin

Mẫu MPV này được phân phối tại thị trường Việt Nam dưới dạng lắp ráp trong nước với 3 phiên bản chính cùng 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất. Mức giá niêm yết của xe dao động từ 820 triệu đồng đến 974 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tạm tính Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tạm tính TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tạm tính Tỉnh/TP khác (triệu VND) Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 934 918 904 Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt 915 1.041 1.023 1.009 Hyundai Custin 1.5T-GDi Cao cấp 950 1.080 1.061 1.047 Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp 974 1.107 1.087 1.074

Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Ngôn ngữ thiết kế pha trộn đường nét SUV hiện đại

Dù mang định vị MPV gia đình, Hyundai Custin sở hữu diện mạo phóng khoáng với nhiều đường nét thiết kế lai SUV. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.950 x 1.850 x 1.725 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.055 mm cùng khoảng sáng gầm 170 mm.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn kết hợp các chi tiết mạ chrome. Cụm đèn chiếu sáng LED thiết kế theo phong cách Parametric Hidden Lights nối liền mạch với tản nhiệt, tạo cảm giác hiện đại và tinh tế.

Chạy dọc thân xe là những đường gân dập nổi thể thao cùng bộ mâm phay bóng kích thước 17 inch hoặc 18 inch tùy phiên bản. Điểm nhấn tiện nghi nằm ở hệ thống cửa trượt tự động hai bên sườn tích hợp đèn chiếu sáng bậc cửa, giúp hành khách ra vào xe thuận tiện. Gương chiếu hậu gắn trên thân xe kết hợp cột A mỏng hỗ trợ tối ưu tầm quan sát cho người lái. Phía sau, cụm đèn hậu LED nối liền vắt ngang cửa cốp đi kèm dòng chữ "HYUNDAI" định vị thương hiệu sắc nét.

Cabin cảm hứng phi thuyền với hàng ghế thương gia

Khoang nội thất Hyundai Custin được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy cảm hứng từ không gian phi thuyền nhằm đem lại sự thoải mái tối đa cho mọi vị trí ngồi.

Khu vực táp-lô trang bị màn hình cảm ứng trung tâm đặt dọc 10,4 inch, tích hợp hệ thống dẫn đường phát triển riêng cho Việt Nam và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT LCD. Xe sử dụng cần số dạng nút bấm kết hợp phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động (Auto Hold).

Điểm sáng nổi bật nhất trên Custin nằm ở hàng ghế thứ hai với kiểu dáng ghế độc lập Captain. Hàng ghế này trang bị tính năng chỉnh điện 10 hướng, độ ngả tối đa 135 độ, tích hợp chế độ làm mát, sưởi ấm, sạc không dây riêng và bàn làm việc gấp gọn.

Khoang hành lý của xe đạt dung tích 261 lít khi dựng đủ 3 hàng ghế, tăng lên 707 lít khi gập hàng ghế thứ ba và mở rộng tối đa 1.223 lít khi gập cả hai hàng ghế sau. Danh sách trang bị tiện nghi khác gồm cửa sổ trời kép, điều hòa tự động có cửa gió cho 3 hàng ghế, rèm che nắng hàng ghế sau và cốp mở điện thông minh.

Khả năng vận hành với hai tùy chọn động cơ Turbo

Hyundai Custin mang đến hai lựa chọn động cơ tăng áp Smartstream kết hợp hệ dẫn động cầu trước (FWD) và hộp số tự động 8 cấp (8AT):

Động cơ Smartstream 1.5T-GDi: Công suất tối đa 170 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 253 Nm tại 1.500–4.000 vòng/phút. Xe có thời gian tăng tốc 0–100 km/h trong 9,9 giây, mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp từ 6,91–7,13 lít/100 km.

Công suất tối đa 170 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 253 Nm tại 1.500–4.000 vòng/phút. Xe có thời gian tăng tốc 0–100 km/h trong 9,9 giây, mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp từ 6,91–7,13 lít/100 km. Động cơ Smartstream 2.0T-GDi: Công suất tối đa 236 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 353 Nm tại 1.500–4.000 vòng/phút. Khả năng tăng tốc 0–100 km/h đạt 8,2 giây, mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp khoảng 8,49 lít/100 km.

Xe cũng tích hợp 4 chế độ lái bao gồm Eco, Comfort, Sport và Smart, cho phép linh hoạt thay đổi phản hồi của động cơ và hộp số theo nhu cầu di chuyển.

Công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense

Bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí, các phiên bản cao cấp của Hyundai Custin còn tích hợp gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense. Gói công nghệ này bao gồm:

Hỗ trợ giữ làn đường (LFA)

Hệ thống phòng tránh va chạm phía trước (FCA)

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go

Cảnh báo người lái mất tập trung (DAW)

Đèn pha tự động thích ứng (AHB)

Phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) và khi lùi

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản Hyundai Custin

Thông số 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 1.5T-GDi Đặc biệt 2.0T-GDi Cao cấp Kích thước D x R x C (mm) 4.950 x 1.850 x 1.725 4.950 x 1.850 x 1.725 4.950 x 1.850 x 1.725 Chiều dài cơ sở (mm) 3.055 3.055 3.055 Khoảng sáng gầm (mm) 170 170 170 Động cơ Smartstream 1.5T-GDi Smartstream 1.5T-GDi Smartstream 2.0T-GDi Công suất cực đại (mã lực / rpm) 170 / 5.500 170 / 5.500 236 / 6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm / rpm) 253 / 1.500–4.000 253 / 1.500–4.000 353 / 1.500–4.000 Hộp số / Dẫn động 8AT / FWD 8AT / FWD 8AT / FWD Tăng tốc 0–100 km/h (giây) 9,9 9,9 8,2 Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (lít/100 km) 6,91 7,13 8,49 Kích thước mâm 225/60R17 225/55R18 225/55R18 Số túi khí 4 6 6

Đánh giá tổng quan

Bên cạnh điểm mạnh về thiết kế ngoại thất khỏe khoắn, không gian hàng ghế thứ hai chuẩn thương gia và công nghệ an toàn SmartSense hiện đại, Hyundai Custin vẫn tồn tại một vài hạn chế như khoảng sáng gầm xe 170 mm chưa tối ưu cho đường quá xấu và không có tùy chọn động cơ máy dầu. Nhìn chung, đây vẫn là lựa chọn MPV cỡ trung đáng cân nhắc cho nhu cầu phục vụ gia đình hoặc kinh doanh vận tải cao cấp.