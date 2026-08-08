Hyundai Elantra 2026: Bảng giá lăn bánh mới nhất và đánh giá chi tiết thông số kỹ thuật Hyundai Elantra 2026 sở hữu giá khởi điểm từ 579 triệu đồng cùng 4 phiên bản, mang ngôn ngữ thiết kế Sensual Sportiness hiện đại và 3 tùy chọn động cơ.

Hyundai Elantra là mẫu sedan hạng C quen thuộc tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Kia K3, Mazda3, Toyota Corolla Altis và Honda Civic. Ở thế hệ thứ 7, Elantra sở hữu sự lột xác toàn diện từ ngoại thất, không gian cabin cho đến trang bị động cơ vận hành.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Hyundai Elantra 2026

Xe được lắp ráp trong nước và phân phối với 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất gồm Đen, Trắng, Bạc, Vàng cát, Xanh và Đỏ. Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cập nhật mới nhất:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn 579 670 659 640 Hyundai Elantra 1.6 AT Đặc biệt 639 738 725 706 Hyundai Elantra 2.0 AT Cao cấp 699 805 791 772 Hyundai Elantra N Line 769 883 868 849

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại từ đại lý.

Ngôn ngữ thiết kế Sensual Sportiness đậm chất thể thao

Hyundai Elantra 2026 sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4.675 x 1.825 x 1.440 mm cùng chiều dài cơ sở 2.720 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe được gia tăng chiều dài, chiều rộng và trục cơ sở, giúp dáng xe trường hơn và hạ thấp trọng tâm.

Thiết kế ngoại thất áp dụng ngôn ngữ Sensual Sportiness với điểm nhấn là lưới tản nhiệt đa giác cỡ lớn họa tiết mặt cắt đá quý. Cụm đèn chiếu sáng dạng Projector LED (hoặc Bi-halogen trên bản tiêu chuẩn) được vuốt sắc sảo kết hợp liền mạch với tản nhiệt. Thân xe dập nổi các đường gân góc cạnh, đi kèm bộ mâm kích thước từ 15 đến 18 inch tùy phiên bản.

Phần đuôi xe mang phong cách coupe với dải đèn hậu LED nối liền tạo hình chữ H đặc trưng. Bản thể thao Elantra N Line bổ sung bộ bodykit riêng biệt gồm logo N Line tại lưới tản nhiệt, cánh lướt gió sau, ốp viền hốc gió và chụp ống xả mạ crom.

Cabin hiện đại và trải nghiệm tiện nghi vượt trội

Không gian nội thất của Hyundai Elantra 2026 được nâng cấp mạnh mẽ với triết lý hướng về người lái. Điểm nhấn trung tâm là bộ đôi màn hình 10,25 inch gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital và màn hình cảm ứng giải trí nối liền trên bảng táp-lô.

Cửa gió điều hòa được thiết kế ẩn tinh tế theo các dải mạ crom ngang táp-lô. Xe trang bị vô-lăng bọc da tích hợp phím bấm chức năng và lẫy chuyển số. Ghế ngồi bọc da (hoặc nỉ trên bản tiêu chuẩn), trong đó ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 10 hướng cùng tính năng sưởi và làm mát ghế.

Bên cạnh đó, danh sách tiện nghi bao gồm điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử, Auto Hold, sạc không dây chuẩn Qi, chìa khóa thông minh khởi động từ xa và kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Tùy chọn động cơ và thông số vận hành

Hyundai Elantra 2026 cung cấp cho người dùng 3 cấu hình động cơ kết hợp hệ dẫn động cầu trước F