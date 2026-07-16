Hyundai Elantra 2026: Đánh giá chi tiết thông số và giá lăn bánh mới nhất Hyundai Elantra 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng C với diện mạo thể thao Sensual Sportiness, đi kèm 4 phiên bản có giá bán từ 579 triệu đồng cùng tùy chọn động cơ N Line mạnh mẽ.

Hyundai Elantra thế hệ thứ 7 đã có màn lột xác ngoạn mục tại thị trường Việt Nam, chuyển mình từ một mẫu xe trung tính sang phong cách đậm chất thể thao và công nghệ. Được lắp ráp trong nước, Elantra 2026 không chỉ cạnh tranh bằng giá bán mà còn bằng sự đa dạng trong cấu hình động cơ, từ bản 1.6 AT tiêu chuẩn đến bản N Line hiệu năng cao.

Hyundai Elantra 2026 sở hữu ngoại hình thể thao và hiện đại tại thị trường Việt Nam

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Hyundai Elantra 2026

Dưới đây là chi phí dự toán để sở hữu các phiên bản Hyundai Elantra trong tháng 07/2026 tại các khu vực trọng điểm. Lưu ý, mức giá lăn bánh này chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng biệt tại đại lý.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tại Tỉnh/TP khác (triệu VND) 1.6 AT Tiêu chuẩn 579 670 659 640 1.6 AT Đặc biệt 639 738 725 706 2.0 AT Cao cấp 699 805 791 772 N Line 769 883 868 849

Mức giá của Elantra 2026 được đánh giá là rất cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng C

Thiết kế Sensual Sportiness: Sự giao thoa giữa góc cạnh và cảm xúc

Hyundai Elantra 2026 áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Sensual Sportiness", mang đến diện mạo như một chiếc coupe 4 cửa. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.675 x 1.825 x 1.440 mm, cùng trục cơ sở đạt 2.720 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe dài hơn, rộng hơn nhưng hạ thấp chiều cao để tối ưu tính khí động học.

Ngôn ngữ thiết kế mới giúp Elantra trông trường dáng và thể thao hơn

Điểm nhấn ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt đa giác cỡ lớn với họa tiết mặt cắt kim cương đen bóng. Hệ thống chiếu sáng trên các bản cao cấp sử dụng công nghệ Projector LED hiện đại, trong khi bản tiêu chuẩn vẫn duy trì bóng Bi-halogen. Ở phía sau, dải đèn LED nối liền tạo hình chữ H đặc trưng giúp xe dễ dàng nhận diện từ xa.

Cụm đèn hậu LED hình chữ H là điểm nhấn ấn tượng ở phần đuôi xe

Không gian nội thất kỹ thuật số và tiện nghi cao cấp

Bước vào cabin, người dùng sẽ ấn tượng với bảng táp-lô được thiết kế hướng về người lái. Sự kết hợp giữa màn hình giải trí 10,25 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước tạo nên một mặt phẳng liền mạch, thường thấy trên các dòng xe hạng sang.

Khoang lái hiện đại với sự xuất hiện của cặp màn hình kép 10,25 inch

Hệ thống tiện nghi trên Elantra 2026 rất phong phú với điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây chuẩn Qi, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động (Auto hold). Đặc biệt, bản N Line sở hữu nội thất đen kết hợp chỉ khâu đỏ tương phản, ghế ngồi thiết kế ôm sát cơ thể theo phong cách xe đua, mang lại cảm giác phấn khích cho người cầm lái.

Vô-lăng bọc da tích hợp nhiều phím chức năng và lẫy chuyển số trên bản cao cấp

Hiệu năng vận hành: Đa dạng sự lựa chọn

Hyundai cung cấp cho khách hàng Việt 3 tùy chọn động cơ phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau:

Động cơ 1.6L T-GDi (Bản N Line): Sản sinh công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 264,8 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 7,7 giây.

Sản sinh công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 264,8 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 7,7 giây. Động cơ 2.0L MPI: Công suất 159 mã lực, mô-men xoắn 191,2 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Công suất 159 mã lực, mô-men xoắn 191,2 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Động cơ 1.6L MPI: Công suất 127,5 mã lực, mô-men xoắn 154,6 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Khối động cơ trên Elantra được tinh chỉnh để tối ưu cả sức mạnh lẫn khả năng tiết kiệm nhiên liệu

Tất cả các phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD). Trải nghiệm thực tế cho thấy xe có độ vọt tốt, đặc biệt là chế độ lái Sport giúp chân ga nhạy bén hơn rõ rệt.

Hệ thống treo và khung gầm của Elantra 2026 mang lại sự ổn định khi vào cua

Hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái

Về mặt an toàn, Hyundai Elantra 2026 được trang bị đầy đủ các tính năng bảo vệ cơ bản và nâng cao bao gồm: 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC) và kiểm soát thân xe (VSM). Ngoài ra, xe còn có cảm biến áp suất lốp và hệ thống hỗ trợ đỗ xe với 8 cảm biến trước/sau trên các bản cao cấp.

An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu trên các dòng xe Hyundai thế hệ mới

Tổng kết ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

Thiết kế ngoại thất đột phá, mang tính tương lai.

Khoang nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc nhờ trục cơ sở lớn.

Động cơ N Line mạnh mẽ, mang lại cảm giác lái thể thao thực thụ.

Giá bán dễ tiếp cận so với các đối thủ cùng phân khúc sedan hạng C.

Nhược điểm: