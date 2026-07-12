Hyundai Santa Fe 2026: Đánh giá chi tiết SUV thế hệ mới và bảng giá ưu đãi tháng 7/2026 Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 lột xác với thiết kế boxy táo bạo, loại bỏ động cơ dầu và ưu tiên trải nghiệm tiện nghi cao cấp. Mẫu SUV hạng D hiện nhận ưu đãi lăn bánh lên tới 220 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe 2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của dòng SUV hạng D đến từ Hàn Quốc. Bước sang thế hệ thứ 5, mẫu xe này không chỉ thay đổi về diện mạo mà còn tái định nghĩa không gian nội thất và cấu trúc truyền động, tập trung hoàn toàn vào động cơ xăng và Hybrid mạnh mẽ.

Bảng giá lăn bánh Hyundai Santa Fe cập nhật tháng 7/2026

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Santa Fe được lắp ráp tại tỉnh Ninh Bình với 5 phiên bản lựa chọn. Trong tháng 7/2026, các đại lý đang triển khai chương trình ưu đãi lớn, giúp chi phí lăn bánh trở nên hấp dẫn hơn đáng kể.

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VNĐ) Ưu đãi Santa Fe Exclusive 1,069 1,220 1,198 Tới 220 triệu đồng Santa Fe Prestige 1,265 1,439 1,414 - Santa Fe Calligraphy (6/7 chỗ) 1,315 1,495 1,469 - Santa Fe Calligraphy Turbo 1,365 1,551 1,524 - Santa Fe Hybrid 1,369 1,555 1,528 -

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tạm tính, chưa bao gồm các khuyến mại riêng biệt tại đại lý.

Thiết kế Boxy và ngôn ngữ tạo hình chữ H đặc trưng

Kích thước của Santa Fe 2026 đã được mở rộng với thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720 (mm). Chiều dài cơ sở đạt 2.815 mm, tăng thêm 50 mm so với thế hệ tiền nhiệm, giúp tối ưu không gian cabin.

Ngoại thất gây ấn tượng bởi phong cách thiết kế khối hộp (boxy) vuông vức, gợi liên tưởng đến các dòng xe địa hình hạng sang. Điểm nhấn nằm ở cụm đèn pha và đèn hậu mô phỏng hình chữ "H" độc đáo. Lưới tản nhiệt có khả năng đóng/mở thông minh giúp tối ưu khí động học, đưa hệ số cản gió về mức lý tưởng 0,298 Cd.

Thân xe sử dụng mâm kích thước từ 18 đến 21 inch tùy phiên bản. Đáng chú ý, đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc trang bị kính hai lớp cho toàn bộ các cửa, kết hợp với hệ thống treo cải tiến giúp giảm thiểu rung động và tiếng ồn lọt vào cabin.

Nội thất hiện đại và cấu hình 6 chỗ hạng thương gia

Khoang lái của Santa Fe 2026 mang hơi hướng tương lai với táp-lô dàn ngang và cặp màn hình cong 12,3 inch tích hợp đồng hồ số và giải trí. Cần số điện tử đã được chuyển lên cột vô-lăng, giúp giải phóng không gian cho cụm điều khiển trung tâm.

Lần đầu tiên, Santa Fe cung cấp tùy chọn 6 chỗ ngồi với hàng ghế thứ hai dạng thương gia tách biệt. Các tiện nghi cao cấp bao gồm sạc không dây kép, điều hòa 3 vùng độc lập, hệ thống 12 loa Bose và gương chiếu hậu kỹ thuật số hiển thị hình ảnh từ camera sau.

Hiệu năng vận hành: Chia tay động cơ dầu

Hyundai chính thức loại bỏ tùy chọn máy dầu trên Santa Fe thế hệ mới tại Việt Nam. Thay vào đó là ba cấu hình động cơ xăng và hybrid:

Động cơ 2.5 Smartstream: Công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Động cơ 2.5 Turbo: Công suất mạnh mẽ nhất phân khúc với 281 mã lực, mô-men xoắn 422 Nm, sử dụng hộp số ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT).

Công suất mạnh mẽ nhất phân khúc với 281 mã lực, mô-men xoắn 422 Nm, sử dụng hộp số ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT). Động cơ Hybrid: Kết hợp máy xăng 1.6 Turbo và mô-tơ điện cho tổng công suất 235 mã lực, ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Công nghệ an toàn thông minh ADAS

Hệ thống an toàn Hyundai Smart Sense trên Santa Fe 2026 cung cấp loạt tính năng hỗ trợ lái tối tân như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường (LFA & LKA), phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) và hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM). Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các trang bị tiêu chuẩn như 6 túi khí, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động.

Nhìn chung, Hyundai Santa Fe 2026 là sự lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV gia đình rộng rãi, giàu công nghệ và có thiết kế khác biệt. Dù việc thiếu vắng động cơ dầu có thể khiến một số người dùng cân nhắc, nhưng các biến thể Turbo và Hybrid hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm lái tinh tế và hiện đại hơn.