Hyundai Tucson 2026: Chi tiết giá lăn bánh, thông số kỹ thuật và ưu đãi 85 triệu Hyundai Tucson 2026 sở hữu 5 phiên bản với giá từ 769 triệu đồng. Xe nâng cấp thiết kế Sensuous Sportiness, động cơ Smartstream và gói an toàn SmartSense.

Mẫu SUV cỡ C Hyundai Tucson 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc nhờ sự lột xác toàn diện về thiết kế, công nghệ cùng 3 tùy chọn động cơ Smartstream. Xe được lắp ráp trong nước với 5 phiên bản, đi kèm mức giá niêm yết từ 769 triệu đến 989 triệu đồng cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn lên tới 85 triệu đồng.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh Hyundai Tucson 2026

Dưới đây là bảng tổng hợp giá niêm yết và giá lăn bánh ước tính cho từng phiên bản Hyundai Tucson tại các khu vực:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VNĐ) 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 769 877 862 848 2.0 Xăng Đặc biệt 859 978 961 947 2.0 Dầu Đặc biệt 989 1.123 1.104 1.090 1.6 Turbo HTRAC 979 1.112 1.093 1.079 N Line 989 1.123 1.104 1.090

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý.

Ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness đầy góc cạnh

Hyundai Tucson sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.665 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm cùng khoảng sáng gầm xe 181 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, chiều dài xe tăng thêm 150 mm, rộng hơn 15 mm và chiều dài cơ sở gia tăng 85 mm, mang lại vẻ ngoài bề thế hơn.

Đầu xe ấn tượng với lưới tản nhiệt tạo hình tam giác độc đáo. Đèn định vị ban ngày dạng LED được ẩn khéo léo vào tản nhiệt và chỉ xuất hiện khi xe khởi động. Cụm đèn chiếu sáng chính sử dụng công nghệ LED Projector hiện đại.

Thân xe đậm chất thể thao với những đường gân dập nổi sắc sảo. Bộ mâm hợp kim có kích thước tùy chọn từ 17 đến 19 inch thiết kế dạng cánh quạt. Phía sau, cụm đèn hậu LED Parametric Jewel Hidden Lights nối liền kết hợp gạt mưa ẩn bên dưới cánh gió giúp tối ưu tính thẩm mỹ.

Đối với biến thể Tucson N Line, xe sở hữu cản trước/sau hầm hố hơn, logo N Line xuất hiện tại mặt ca-lăng, bộ mâm 19 inch thiết kế riêng và cánh gió thể thao lấy cảm hứng từ xe đua.

Cabin hiện đại với cụm màn hình cong đôi

Không gian nội thất của Hyundai Tucson 2026 chú trọng tính tối giản nhưng vô cùng tiện nghi. Điểm nhấn trung tâm là màn hình cong hợp nhất giữa bảng đồng hồ đa thông tin và màn hình giải trí đồng kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Vô-lăng 3 chấu thể thao loại bỏ logo truyền thống, thay bằng nhận diện dạng mã morse độc đáo. Bảng điều khiển trung tâm sử dụng dạng thác nước chảy xuống táp-lô. Xe trang bị cần số điện tử dạng nút bấm, dàn âm thanh Bose 8 loa, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau và đèn viền nội thất Ambient Light 64 màu.

Đáng chú ý, hệ thống bản đồ định vị tích hợp sẵn dữ liệu Việt Nam có khả năng hoạt động độc lập qua vệ tinh GPS mà không cần kết nối mạng internet. Các tiện nghi khác bao gồm sưởi/làm mát hàng ghế trước, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện thông minh 4 mức mở và tính năng khởi động từ xa.

Tùy chọn động cơ Smartstream tối ưu hiệu suất

Hyundai Tucson cung cấp 3 cấu hình động cơ Smartstream cải tiến, mang lại khả năng vận hành linh hoạt:

Động cơ Xăng Smartstream 1.6L T-GDi: Công suất cực đại 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500 - 4.500 vòng/phút. Đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT và hệ dẫn động 4 bánh HTRAC. Động cơ này giúp tăng 4% công suất, 5% hiệu suất và giảm 12% lượng khí thải.

Công suất cực đại 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500 - 4.500 vòng/phút. Đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT và hệ dẫn động 4 bánh HTRAC. Động cơ này giúp tăng 4% công suất, 5% hiệu suất và giảm 12% lượng khí thải. Động cơ Dầu Smartstream D2.0: Công suất cực đại 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 416 Nm tại 2.000 - 2.750 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp chỉ khoảng 6,16 lít/100 km.

Công suất cực đại 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 416 Nm tại 2.000 - 2.750 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp chỉ khoảng 6,16 lít/100 km. Động cơ Xăng Smartstream G2.0: Công suất 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn 192 Nm tại 4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Hệ thống an toàn SmartSense tiên tiến

Về mặt an toàn, Hyundai Tucson 2026 trang bị gói công nghệ Hyundai SmartSense bao gồm: Hỗ trợ giữ làn đường (LFA), giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù (BVM & BCA), phòng tránh va chạm phía trước (FCA) và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go.

Đặc biệt, xe được bổ sung hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ PCA (Reverse Parking Collision Avoidance Assist) – tính năng độc nhất trong phân khúc SUV cỡ C hiện nay. Danh sách an toàn tiêu chuẩn còn có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cảm biến áp suất lốp (TPMS), camera 360 độ và 6 túi khí.

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản