Đời sống “Ðịa chỉ tin cậy” bảo vệ phụ nữ, trẻ em yếu thế Không chỉ là nơi tạm lánh khi bạo lực gia đình xảy ra, “Địa chỉ tin cậy” đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp xây dựng thành mạng lưới hỗ trợ ngay từ cơ sở. Ở đó, một lời hỏi han, một lần can thiệp đúng lúc hay sự đồng hành của người có uy tín có thể giúp phụ nữ, trẻ em yếu thế vượt qua sợ hãi, biết lên tiếng để bảo vệ chính mình.

Tại các xã vùng xa, công tác tuyên truyền, đồng hành, sẻ chia luôn được các cấp Hội phụ nữ chú trọng

Khi phụ nữ lên tiếng

Khoảng 2 năm trở lại đây, chị K’N. (thôn Đoàn Kết, xã Đam Rông 2) không còn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi chồng uống rượu say. Những trận cãi vã, xô xát trong gia đình từng khiến chị nhiều lần chịu đựng nay đã giảm hẳn. Đằng sau sự thay đổi ấy là quá trình kiên trì đồng hành của Chi hội Phụ nữ thôn.

Biết hoàn cảnh của K’N., chị K’Nương - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, thường xuyên đến nhà hỏi han, trò chuyện, nắm bắt tình hình. Mỗi khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị trực tiếp có mặt để can thiệp, phân tích cho người chồng hiểu bạo lực không thể giải quyết những bất đồng mà chỉ khiến gia đình thêm tổn thương. Chi hội cũng vận động những người có uy tín trong cộng đồng cùng tham gia, tạo thêm tiếng nói trong việc hòa giải, thay đổi nhận thức của người chồng. “Chúng tôi thường xuyên trò chuyện để chị em hiểu rằng, mình có quyền được bảo vệ, không nên cam chịu. Với người chồng, chúng tôi kiên trì phân tích để họ thay đổi cách ứng xử. Nếu tình trạng đánh vợ tiếp diễn, chúng tôi sẽ báo lực lượng chức năng để xử lý”, chị K’Nương chia sẻ.

Trước thực tế một bộ phận nam giới trong thôn uống rượu thường xuyên, dễ dẫn đến mâu thuẫn gia đình, Chi hội Phụ nữ thôn Đoàn Kết chủ động đến từng hộ, lắng nghe, chia sẻ; lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong sinh hoạt hội và vận động người có uy tín, các cơ sở tôn giáo cùng tham gia. Cách làm này góp phần nâng cao nhận thức, hạn chế nguy cơ bạo lực ngay từ cơ sở.

Câu chuyện ở thôn Đoàn Kết cũng là cách Hội LHPN xã Đam Rông 2 triển khai mô hình “Địa chỉ tin cậy” trong những năm qua. Được xây dựng từ năm 2021, đến nay mô hình chưa phát sinh trường hợp phải sử dụng địa chỉ để tạm lánh. Theo chị Lê Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN xã, đây là kết quả của việc chủ động phòng ngừa, can thiệp từ sớm.

Toàn xã hiện có hơn 2.900 hội viên phụ nữ, trên 70% là người dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, một số khu vực xa trung tâm, việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội còn hạn chế. “Hội xác định giúp phụ nữ hiểu quyền của mình, biết cách lên tiếng và tìm sự hỗ trợ khi cần là giải pháp quan trọng. Khi nhận thức thay đổi, phụ nữ sẽ chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân và con cái”, chị Hương cho biết.

Các nội dung bảo vệ phụ nữ, trẻ em yếu thế được lồng ghép trong các buổi truyền thông cộng đồng tại các vùng đồng bào DTTS

Hình thành mạng lưới bảo vệ từ cộng đồng

Theo Hội LHPN tỉnh, toàn tỉnh hiện có 49 mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, trong đó 27 mô hình được xây dựng tại các vùng đặc biệt khó khăn thuộc Dự án 8. Đây là những điểm hỗ trợ khi phụ nữ, trẻ em gặp bạo lực hoặc có nguy cơ mất an toàn. Tùy trường hợp, nạn nhân có thể được bố trí nơi tạm lánh, tư vấn, hỗ trợ tinh thần và kết nối với chính quyền, công an, ngành chức năng hoặc các tổ chức đoàn thể.

Theo bà H’Vi Êban - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, để các mô hình hoạt động hiệu quả, Hội LHPN các cấp chú trọng nâng cao kỹ năng nhận diện nguy cơ, tiếp cận, hỗ trợ nạn nhân cho thành viên ban chủ nhiệm. Các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em được tuyên truyền thường xuyên. Nội dung phòng ngừa xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em cũng được lồng ghép trong các buổi truyền thông cộng đồng.

“Thời gian tới, Hội tiếp tục tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo nhằm nâng cao chất lượng mô hình, nhất là tại các vùng đặc biệt khó khăn. Hội cũng tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương, đoàn thể và người dân; phát huy vai trò của người có uy tín, tình nguyện viên trong phòng, chống bạo lực gia đình”, bà H’Vi Êban cho biết.