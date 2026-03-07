Ibrahimovic công kích VAR: Trọng tài đang làm mọi cách để Ronaldo vô địch World Cup Zlatan Ibrahimovic gây bão khi cáo buộc VAR tước bỏ bàn thắng hợp lệ của Croatia để hỗ trợ Bồ Đào Nha, đồng thời khẳng định trọng tài đang thiên vị Cristiano Ronaldo tại World Cup 2026.

Trận thư hùng giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra sáng 3/7 đã khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez. Tuy nhiên, dư âm của trận đấu không nằm ở những bàn thắng, mà tập trung vào một quyết định gây tranh cãi dữ dội từ tổ trọng tài VAR ở những giây cuối cùng.

Bồ Đào Nha đi tiếp sau loạt tình huống tranh cãi cuối trận. Ảnh: Reuters.

Nút thắt kịch tính phút 90+12

Khi đồng hồ điểm phút bù giờ thứ 12 của hiệp hai, Croatia đã dồn toàn lực tấn công và đưa được bóng vào lưới Bồ Đào Nha. Cả sân vận động như nổ tung trước khoảnh khắc gỡ hòa quý giá. Tuy nhiên, niềm vui của Luka Modric và các đồng đội ngắn chẳng tày gang khi trọng tài chính quyết định tham khảo công nghệ VAR và sau đó hủy bỏ bàn thắng vì lỗi việt vị.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic đã có những phát biểu cực kỳ gay gắt trên sóng Fox Sports. Với văn phong trực diện và không ngại va chạm đặc trưng, tiền đạo 44 tuổi này khẳng định: "Các trọng tài đang làm mọi cách để Ronaldo vô địch World Cup, nhưng rồi họ lại nói Messi mới là người được FIFA ưu ái".

Phân tích triết lý VAR: Khi công nghệ lấn át cảm xúc

Ibrahimovic tập trung vào quy trình vận hành của VAR trong tình huống này. Theo ông, nếu tổ trọng tài phải mất tới nhiều phút để dừng hình, phóng to và kẻ từng đường kẻ li ti trên màn hình mới có thể đưa ra kết luận, thì tình huống đó không hề rơi vào nhóm lỗi "rõ ràng và hiển nhiên" (clear and obvious error) – vốn là tôn chỉ hoạt động của VAR.

"Nếu không đủ rõ ràng, bàn thắng phải được công nhận. Đó mới là tinh thần của bóng đá," Ibrahimovic nhấn mạnh. Ông cho rằng người hâm mộ đến sân để chứng kiến những khoảnh khắc kịch tính chân thật, chứ không phải để chờ đợi những đường kẻ toán học tước đi cảm xúc của các cầu thủ. Ibrahimovic bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với Croatia, những người đã thấy hy vọng sống lại rồi bị dập tắt chỉ trong tích tắc bởi một quyết định mà ông cho là sai lầm từ cả trọng tài chính lẫn VAR.

Cristiano Ronaldo: Tâm điểm của mọi sự chú ý

Dù Bồ Đào Nha giành vé đi tiếp, nhưng cá nhân Cristiano Ronaldo cũng vấp phải không ít luồng ý kiến trái chiều. Siêu sao 41 tuổi là người thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 1-1 cho đội nhà, một khoảnh khắc cũng gây xôn xao khi anh dường như đã thốt lên câu "Bismillah" trước khi dứt điểm.

Bên cạnh bàn thắng, việc Ronaldo được ban tổ chức bầu chọn là "Cầu thủ hay nhất trận" (Man of the Match) đã tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng màn trình diễn của anh chưa thực sự thuyết phục để nhận danh hiệu này. Thêm vào đó, phản ứng cau có, không hài lòng của Ronaldo khi bị thay ra ở những phút cuối cũng trở thành chủ đề nóng, chia rẽ cộng đồng người hâm mộ thành hai phe đối lập.

Chiến thắng của Bồ Đào Nha có thể là kết quả được ghi vào lịch sử, nhưng những cáo buộc về sự thiên vị và sự can thiệp quá sâu của công nghệ chắc chắn sẽ còn là chủ đề gây tranh cãi trong suốt hành trình còn lại của World Cup 2026. Nhìn chung, bóng đá đỉnh cao luôn tồn tại những ranh giới mong manh giữa luật lệ và cảm xúc, nơi mà một quyết định của trọng tài có thể thay đổi hoàn toàn di sản của một huyền thoại.