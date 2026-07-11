id Software phát triển DOOM mới: Tương lai dòng game bắn súng huyền thoại sau đợt sa thải tại Xbox Báo cáo mới nhất cho thấy id Software đang trong giai đoạn đầu phát triển một tựa game DOOM mới, khẳng định studio vẫn duy trì đội ngũ nòng cốt bất chấp những biến động nhân sự gần đây tại Microsoft.

Thông tin về việc id Software đang âm thầm phát triển một phiên bản DOOM mới đã mang lại sự an tâm cho cộng đồng người hâm mộ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Xbox Game Studios vừa trải qua một đợt sa thải quy mô lớn, gây ra nhiều lo ngại về khả năng duy trì các dự án trọng điểm của các studio thành viên.

id Software khẳng định vị thế giữa làn sóng cắt giảm nhân sự

Theo báo cáo từ Tom Warren của trang tin The Verge, đợt cắt giảm nhân sự gần đây tại Microsoft không biến id Software thành một "studio hỗ trợ" cho các dự án khác. Thay vào đó, đội ngũ này hiện đang ở những giai đoạn đầu tiên trong việc xây dựng một chương mới cho thương hiệu DOOM.

Doom Slayer.

Nhiều game thủ trước đó đã lo ngại rằng việc mất đi nhân sự sẽ khiến id Software bị đình trệ hoặc phải chuyển sang hỗ trợ các thương hiệu khác của Bethesda hay Xbox. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất từ studio trên nền tảng X đã làm rõ vấn đề này. id Software thừa nhận có bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi cơ cấu, nhưng nhấn mạnh rằng các vị trí bị cắt giảm nằm rải rác ở nhiều nhóm khác nhau và không làm suy yếu năng lực cốt lõi của họ.

Duy trì quy mô đội ngũ tương đương thời kỳ DOOM 2016

Đáng chú ý, id Software tiết lộ rằng quy mô nhân sự hiện tại của họ vẫn tương đương với thời điểm phát triển phiên bản DOOM (2016) - dự án đã hồi sinh mạnh mẽ thương hiệu này. Studio khẳng định họ vẫn sở hữu đầy đủ nguồn lực cần thiết để tiếp tục xây dựng các trò chơi và công nghệ đỉnh cao vốn đã làm nên danh tiếng của mình.

Những kỳ vọng về dự án DOOM thế hệ tiếp theo

Hiện tại, các thông tin chi tiết về tựa game DOOM mới vẫn còn rất hạn chế. Báo cáo chưa đề cập đến tên gọi chính thức, bối cảnh cốt truyện hay những cải tiến về lối chơi. Do dự án mới ở giai đoạn sơ khởi, người hâm mộ có lẽ sẽ phải chờ đợi một thời gian dài trước khi có những hình ảnh hoặc video giới thiệu đầu tiên.

Tuy nhiên, một điểm sáng đáng chú ý là sự kiện QuakeCon diễn ra vào tháng 8 tới. id Software đã bày tỏ sự mong đợi đối với sự kiện này, và đây rất có thể là nơi studio sẽ chia sẻ thêm về tầm nhìn dài hạn hoặc hé lộ những thông tin sơ bộ về các dự án tương lai.

Việc tiếp tục đầu tư vào DOOM cho thấy Microsoft vẫn coi đây là một trong những "vũ khí" chiến lược của Xbox Game Studios trong phân khúc game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS), bất chấp những biến động về mặt nhân sự và tài chính của tập đoàn mẹ.