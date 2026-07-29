IFAB thừa nhận sai quy trình VAR trong thẻ vàng thứ hai của Breel Embolo trước Argentina IFAB xác nhận VAR không được can thiệp để xem lại thẻ vàng đơn lẻ của Breel Embolo, tình huống khiến Thụy Sĩ chơi thiếu người và thua Argentina 1-3.

Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) xác nhận quyết định truất quyền thi đấu tiền đạo Breel Embolo của Thụy Sĩ trong trận tứ kết World Cup 2026 gặp Argentina là sai quy trình VAR. Sai sót xảy ra ở thời điểm tỷ số là 1-1, trước khi Thụy Sĩ phải chơi với 10 người và thua chung cuộc 1-3 sau hiệp phụ.

Thông báo của IFAB không làm thay đổi kết quả trận đấu, nhưng làm rõ giới hạn thẩm quyền của VAR trong một tình huống có ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu. Embolo bị phạt thẻ vàng thứ hai sau khi trọng tài Joao Pinheiro đảo ngược quyết định ban đầu nhờ thông tin từ tổ VAR.

Khoảnh khắc thay đổi cục diện trận tứ kết

Tình huống tranh cãi diễn ra trong hiệp hai. Embolo ngã xuống sau pha tranh chấp với Leandro Paredes của Argentina. Trọng tài Joao Pinheiro ban đầu xác định Paredes phạm lỗi và rút thẻ vàng với cầu thủ Argentina.

Tuy nhiên, VAR sau đó thông báo rằng Paredes không phạm lỗi. Trọng tài chính xóa thẻ vàng của Paredes, đồng thời phạt Embolo vì cho rằng tiền đạo Thụy Sĩ ngã vờ.

Đó là thẻ vàng thứ hai của Embolo, khiến Thụy Sĩ mất người trong giai đoạn then chốt. Khi thế cân bằng nhân sự không còn, đội tuyển Thụy Sĩ không thể giữ được trạng thái thi đấu như trước và để Argentina ghi thêm hai bàn trong hiệp phụ.

Embolo bị đuổi sau pha va chạm với Paredes

IFAB xác định VAR đã vượt quá phạm vi can thiệp

Nhiều tuần sau trận đấu, IFAB nêu rõ luật hiện hành không cho phép VAR can thiệp để xem lại một tình huống phạt thẻ vàng đơn lẻ. Ngoại lệ là trường hợp trọng tài phạt nhầm người, chẳng hạn cầu thủ số 5 phạm lỗi nhưng cầu thủ số 8 cùng đội nhận thẻ.

IFAB nhấn mạnh: “Một thẻ vàng (không phải thẻ vàng thứ 2 trực tiếp) chỉ được phép xem lại bằng VAR nếu trọng tài muốn xác định chính xác danh tính cầu thủ phạm lỗi. VAR không có trách nhiệm xem lại hành vi phạm lỗi là như thế nào”.

Điểm then chốt nằm ở cách tình huống được xử lý. VAR không chỉ hỗ trợ xác định danh tính cầu thủ, mà đã tác động đến nhận định về bản chất pha va chạm giữa Embolo và Paredes. Từ đó, trọng tài chuyển thẻ vàng từ Paredes sang Embolo, dẫn đến tấm thẻ vàng thứ hai.

Thụy Sĩ nhận lời giải thích nhưng không thể lấy lại trận đấu

HLV Murat Yakin đã phản ứng mạnh ngay sau trận đấu, gọi quyết định này là “không thể chấp nhận được”. Ông nói: “Quyết định đó đã phá hỏng hoàn toàn trận đấu của chúng tôi. Dù phải chấp nhận thực tế, nhưng việc dừng bước theo cách này thực sự rất đau đớn”.

Thừa nhận của IFAB phần nào giải tỏa tranh cãi quanh Embolo và đội tuyển Thụy Sĩ. Tuy vậy, kết quả 1-3 vẫn được giữ nguyên, còn trận tứ kết này trở thành ví dụ rõ nét về việc một can thiệp không đúng quy trình VAR có thể tạo ra tác động lớn ở các giải đấu hàng đầu.