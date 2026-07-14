iFixit bác bỏ điểm 10 tuyệt đối về khả năng sửa chữa của Asus ROG Flow Z13 Chuyên gia iFixit hạ điểm Asus ROG Flow Z13 xuống 7/10 vì linh kiện quan trọng bị hàn chết, trái ngược hoàn toàn với tuyên bố về độ dễ sửa chữa hoàn hảo từ nhà sản xuất.

Trong thế giới công nghệ, những lời quảng cáo về sự hoàn hảo thường đi kèm với sự hoài nghi từ giới chuyên môn. Mẫu máy tính bảng chơi game Asus ROG Flow Z13 (phiên bản 2025) mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý khi iFixit - tổ chức uy tín về sửa chữa thiết bị điện tử - chính thức lên tiếng bác bỏ mức điểm 10/10 về khả năng sửa chữa mà Asus tự công bố tại Pháp.

Sự khác biệt giữa tuyên bố và thực tế

Kể từ năm 2021, Pháp đã yêu cầu dán nhãn chỉ số sửa chữa trên nhiều loại sản phẩm điện tử nhằm tăng tính minh bạch cho người tiêu dùng. Asus đã tự tin chấm cho mẫu ROG Flow Z13 mức điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, sau khi tiến hành mổ xẻ (teardown) chi tiết, iFixit chỉ đưa ra mức điểm 7/10. Dù đây vẫn là một con số ấn tượng đối với một thiết bị 2-trong-1 mỏng nhẹ, nhưng nó còn cách xa sự "hoàn hảo" mà nhà sản xuất tuyên bố.

The Asus ROG Flow Z13 is a soild laptop in many respects, but not deserving of a 10/10 repairabilitiy score.

Những điểm cộng đáng ghi nhận trong thiết kế

iFixit thừa nhận Asus đã có những cải tiến đáng kể giúp việc bảo trì thiết bị trở nên dễ dàng hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Cụ thể, màn hình của máy có thể được tháo rời một cách sạch sẽ, cho phép tiếp cận trực tiếp vào các linh kiện cốt lõi bên trong.

Đáng chú ý, viên pin của ROG Flow Z13 được cố định bằng vít thay vì sử dụng keo dính độc hại, giúp việc thay thế trở nên đơn giản và an toàn hơn. Ngoài ra, ổ cứng SSD chuẩn M.2 và mô-đun camera cũng được thiết kế ở vị trí dễ dàng tiếp cận, cho phép người dùng nâng cấp bộ nhớ hoặc sửa chữa nhanh chóng.

Thành phần linh kiện Khả năng tiếp cận/thay thế Màn hình Dễ dàng tháo rời Pin Cố định bằng vít (Dễ thay thế) Ổ cứng SSD M.2 Dễ dàng nâng cấp Bộ nhớ RAM Hàn chết trên bo mạch Mô-đun Wi-Fi Hàn chết trên bo mạch Cổng kết nối Hàn chết trên bo mạch

Rào cản từ linh kiện hàn chết và chính sách hỗ trợ

Lý do chính khiến iFixit trừ điểm nặng tay nằm ở việc Asus đã "hàn chết" nhiều linh kiện quan trọng lên bo mạch chủ. RAM, mô-đun không dây và các cổng kết nối đều không thể tháo rời. Điều này đồng nghĩa với việc nếu một cổng USB bị hỏng hoặc người dùng muốn nâng cấp RAM, họ sẽ phải thay thế toàn bộ bo mạch chủ với chi phí cực kỳ đắt đỏ.

Bên cạnh vấn đề phần cứng, iFixit cũng chỉ trích Asus về việc cung cấp tài liệu hướng dẫn sửa chữa không đầy đủ và chính sách cung cấp linh kiện thay thế không đồng nhất, đặc biệt là tại thị trường Mỹ. Những yếu tố này trực tiếp làm giảm khả năng duy trì vòng đời sản phẩm của người dùng cuối.

Bài học về tính minh bạch cho người tiêu dùng

Việc iFixit hạ điểm ROG Flow Z13 là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc xác minh độc lập các chỉ số do nhà sản xuất tự đưa ra. Dù ROG Flow Z13 vẫn là một thiết bị có hiệu năng mạnh mẽ và thiết kế phần cứng tương đối tốt, nhưng việc gán nhãn 10/10 có thể gây hiểu lầm cho người mua về khả năng nâng cấp lâu dài.

Nhìn chung, mức điểm 7/10 vẫn phản ánh nỗ lực của Asus trong việc hướng tới thiết kế bền vững hơn. Tuy nhiên, để đạt được sự hoàn hảo thực sự trong mắt các chuyên gia sửa chữa, các hãng công nghệ cần từ bỏ xu hướng hàn chết linh kiện và minh bạch hơn trong việc cung cấp linh kiện thay thế cũng như tài liệu kỹ thuật.