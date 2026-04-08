Iliman Ndiaye: Mảnh ghép chiến thuật đa năng giúp Manchester City nâng cấp hàng công Ngôi sao Senegal Iliman Ndiaye trở thành mục tiêu của Manchester City nhờ khả năng tạo đột biến cá nhân và sự linh hoạt trong hệ thống của Enzo Maresca.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chứng kiến sự chú ý lớn dành cho cái tên Iliman Ndiaye. Sau mùa giải thi đấu ấn tượng trong màu áo Everton tại Merseyside, tuyển thủ người Senegal đã chứng minh được giá trị chuyên môn vượt trội và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Manchester City. Ngôi sao 26 tuổi không chỉ dừng lại ở vị thế một tài năng triển vọng, mà còn hứa hẹn trở thành nhân tố mang lại giải pháp chiến thuật đột phá cho đội chủ sân Etihad.

Iliman Ndiaye gây ấn tượng trong màu áo Everton và tuyển Senegal. Ảnh: Getty Images

Những con số biết nói và tầm ảnh hưởng lối chơi

Xét về khía cạnh thống kê ở mùa giải 2025/2026, Iliman Ndiaye đã đóng góp 6 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường. Dù những con số này chưa đạt đến mức bùng nổ như các siêu sao hàng đầu, nhưng giá trị thực sự của chân sút người Senegal nằm ở tầm ảnh hưởng trực tiếp lên cách vận hành lối chơi chung.

Điểm tựa lớn nhất trong phong cách thi đấu của ngôi sao sinh năm 2000 là khả năng rê bóng lắt léo và các tình huống đột phá đầy dũng mãnh từ hành lang cánh phải. Cùng với nhãn quan chiến thuật sắc bén, Ndiaye thường xuyên mở ra những cơ hội ghi bàn thuận lợi cho đồng đội, đồng thời sẵn sàng trừng phạt đối thủ bằng các cú sút xa uy lực.

Giải pháp đa năng cho hệ thống của Enzo Maresca

Sự đa năng trong lối chơi là yếu tố then chốt giúp Ndiaye chinh phục huấn luyện viên Enzo Maresca. Không chỉ đảm nhiệm tốt vai trò tiền vệ cánh phải sở trường, ngôi sao 26 tuổi còn có thể linh hoạt dạt sang hành lang cánh trái hoặc đảm nhận vị trí tiền đạo ảo khi tình huống trận đấu yêu cầu.

Trong một hệ thống chiến thuật ưu tiên kiểm soát bóng và đòi hỏi sự đa dạng trong các phương án tấn công như của Manchester City, sự xuất hiện của Ndiaye sẽ gia tăng đáng kể chiều sâu lẫn chất lượng đội hình. Bên cạnh đó, việc đã kinh qua môi trường khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh cùng trải nghiệm tại World Cup 2026 giúp tiền vệ này sở hữu lợi thế lớn về khả năng thích nghi nhanh chóng, điều mà không nhiều tân binh có thể lập tức đáp ứng khi gia nhập một đội bóng lớn.

Iliman Ndiaye có thể mang đến nhiều điều cho Manchester City. Ảnh: Getty Images

Thử thách trên bàn đàm phán và bài toán đầu tư

Rào cản lớn nhất ngăn cản Manchester City hoàn tất thương vụ này chính là mức phí chuyển nhượng. Hợp đồng hiện tại của Ndiaye tại sân vận động Hill Dickinson có thời hạn kéo dài đến mùa hè năm 2029. Thời hạn hợp đồng còn rất dài giúp Everton nắm hoàn toàn thế chủ động trên bàn đàm phán, buộc đội bóng thành Manchester phải bỏ ra một khoản kinh phí đáng kể nếu muốn có được chữ ký của tuyển thủ Senegal.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ đầu tư dài hạn, ở tuổi 26, Ndiaye đang bước vào giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Sở hữu một ngôi sao giàu khát khao, sung sức và đã được kiểm chứng tài năng là bước đi mang tính chiến lược của Manchester City. Nếu thương vụ được kích hoạt thành công, sân Etihad hứa hẹn sẽ chào đón một nhân tố đột phá mới, giúp nhà cầm quân Enzo Maresca duy trì thế uy hiếp trên mọi mặt trận.