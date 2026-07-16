Ilves ngược dòng đánh bại FC Differdange 03 ở vòng loại Conference League Ilves ngược dòng thắng FC Differdange 03 3-1 tại Tammela Stadium, Tampere, ở vòng loại thứ nhất UEFA Europa Conference League. Thất bại khiến FC Differdange 03 gặp bất lợi, trong khi Ilves có khởi đầu thuận lợi ở vòng đấu này.

Ilves 3 - 1 FC Differdange 03 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ilves tiếp đón FC Differdange 03.

21' G. Bamba nhận thẻ vàng ở phút 21 Phút 21, G. Bamba của Ilves nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn đang giữ tỷ số 0-0.

45' S. Thill đưa FC Differdange 03 vượt lên Phút 45', S. Thill lập công cho FC Differdange 03 với đường kiến tạo của E. Rivas. Đội khách mở tỷ số, tạm dẫn Ilves 0-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Ilves thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', O. Pettersson vào sân thay G. Bamba bên phía Ilves. Đội chủ nhà lập tức có sự điều chỉnh sau bàn thua ngay trước giờ nghỉ.

57' Y. Raap giúp Ilves gỡ hòa Phút 57', Y. Raap lập công cho Ilves sau đường kiến tạo của J. Kanga. Đội chủ nhà đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với tỷ số 1-1.

60' Ilves làm mới đội hình sau bàn gỡ Phút 60', Ilves đưa J. Kilo vào sân thay J. Veteli. Sau khi tỷ số trở lại cân bằng, đội chủ nhà có sự điều chỉnh để tiếp tục tìm kiếm lợi thế.

60' Ilves điều chỉnh nhân sự sau bàn gỡ hòa Phút 60, R. Riski vào sân thay T. Miettunen bên phía Ilves. Đội chủ nhà thực hiện sự điều chỉnh khi trận đấu đang ở thế cân bằng 1-1.

68' J. Kanga đưa Ilves vượt lên Phút 68, J. Kanga thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Ilves vượt lên dẫn 2-1.

68' Y. Raap nhận thẻ đỏ Phút 68, Y. Raap của Ilves nhận thẻ đỏ, khiến đội chủ nhà chịu tổn thất nhân sự đáng kể trong những phút còn lại.

69' Gustavo Vintecinco nhận thẻ đỏ Phút 69', Gustavo Vintecinco của FC Differdange 03 nhận thẻ đỏ, khiến trận đấu thêm phần căng thẳng ở thời điểm nhạy cảm.

69' J. Bedouret nhận thẻ đỏ ở phút 69 Phút 69, J. Bedouret của FC Differdange 03 nhận thẻ đỏ và phải rời sân. Một mốc nóng bỏng khiến FC Differdange 03 chịu thêm tổn thất về quân số.

69' Bruninho nhận thẻ vàng ở phút 69 Phút 69, Bruninho của FC Differdange 03 nhận thẻ vàng. Mốc phạt này đến trong thời điểm trận đấu diễn ra đặc biệt căng thẳng.

75' R. Riski giúp Ilves nới rộng cách biệt Phút 75', R. Riski lập công, giúp Ilves nới rộng cách biệt lên 3-1 trước FC Differdange 03.

75' FC Differdange 03 thay người ở phút 75 Phút 75', B. Mfoumou vào sân thay Bruninho. FC Differdange 03 có sự điều chỉnh nhân sự trong thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

75' S. Melhor vào sân thay E. Rivas Phút 75', FC Differdange 03 thay người: S. Melhor vào sân thay E. Rivas. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong thời điểm trận đấu diễn ra đầy biến động.

78' FC Differdange 03 thay người ở phút 78 Phút 78, R. Pinto vào sân thay S. Thill bên phía FC Differdange 03. Sự điều chỉnh này đến trong giai đoạn trận đấu diễn ra căng thẳng với nhiều thẻ đỏ.

78' FC Differdange 03 thay người ở phút 78 Phút 78', FC Differdange 03 đưa M. Mabuza vào sân thay G. Franzoni. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút cuối trận.

78' Ilves điều chỉnh nhân sự ở phút 78 Phút 78, Ilves đưa O. Multala vào sân thay T. Hytonen. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Ilves đang dẫn 3-1, qua đó bổ sung năng lượng cho chặng cuối trận.

81' V. Kumpu nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, V. Kumpu của Ilves nhận thẻ vàng. Ilves vẫn đang nắm lợi thế với tỷ số 3-1 trong những phút cuối trận.

85' Ilves thay người ở phút 85 Phút 85', S. Vaisanen vào sân thay J. Kanga, trong lúc Ilves đang dẫn FC Differdange 03 với tỷ số 3-1. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối của đội chủ nhà.

88' P. Resende nhận thẻ vàng phút 88 Phút 88, P. Resende của FC Differdange 03 nhận thẻ vàng. Đội khách đang bị dẫn 3-1 trong những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Ilves 3-1 FC Differdange 03 Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 00:54 17/07/2026

Đội hình chính thức Ilves Sơ đồ 4-3-3 · HLV Joni Lehtonen FC Differdange 03 Sơ đồ 3-5-1-1 · HLV Pedro Resende 12 Faris Krkalić 13 Kalle Wallius 24 Ville Kumpu 16 Tatu Miettunen 3 Matias Rale 14 Anton Popovitch 7 Joona Veteli 6 Yiandro Raap 19 Bamba Abdoul Goudouss 9 Teemu Hytönen 30 Jardell Kanga 1 Felipe 4 Kevin D'Anzico 77 Leandro 14 Juan Bedouret 25 Geoffrey Franzoni 8 Bruno Reis 16 Marco Grilo 21 Ludovic Rauch 24 Elison Rivas 31 Sebastien Thill 95 Gustavo Vintecinco Dự bị Ilves 1 Otso Virtanen 31 Rasmus Leislahti 4 Oliver Pettersson 5 Sauli Väisänen 25 Sebastian Suvanne 15 Lauri Ala-Myllymäki 20 Otto Tiitinen 17 Stanislav Baranov 22 Oskari Multala FC Differdange 03 99 Hugo Wolf 30 Raphaël Da Silva Correia 26 Fonseca Mendes 88 Simão 42 Mhleli Mabuza 20 Rafa Pinto 17 Marceu Delgado 7 Boris Mfoumou 13 Ivo Nabais Cập nhật đội hình lúc 22:35 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Ilves sẽ đối đầu FC Differdange 03 tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 16/07/2026 trên sân Tammelan Stadion.

Đây là cuộc so tài có tương quan khá cân bằng khi cả hai đội đều vừa trải qua một trận hòa. Đáng chú ý, lần đối đầu duy nhất được ghi nhận giữa Ilves và FC Differdange 03 cũng kết thúc mà không có đội nào giành chiến thắng.

Phong độ gần nhất chưa tạo khác biệt

Ilves bước vào trận đấu với kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất. FC Differdange 03 cũng có kết quả tương tự, vì vậy chưa thể xác định đội nào đang sở hữu lợi thế rõ ràng chỉ từ diễn biến gần đây.

Với dữ liệu phong độ được cung cấp ở mức giới hạn, trận đấu nhiều khả năng sẽ đặt nặng khả năng duy trì sự tập trung và tận dụng những thời điểm tạo ra khác biệt. Một sai lầm trong khâu phòng ngự hoặc một tình huống xử lý hiệu quả ở khu vực quyết định có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện.

Thế đối đầu cân bằng

Ilves và FC Differdange 03 mới được ghi nhận đối đầu một lần. Kết quả hòa cho thấy khoảng cách giữa hai đội chưa được thể hiện bằng ưu thế tuyệt đối của bất kỳ bên nào.

Chi tiết này khiến cuộc tái đấu tại Tammelan Stadion trở nên khó đoán hơn. Ilves có lợi thế sân nhà theo thông tin trận đấu, nhưng dữ liệu hiện có không cho thấy đội chủ nhà đã chiếm ưu thế rõ rệt trước đối thủ trong các lần gặp nhau.

Điểm then chốt chiến thuật

Không có thông tin về sơ đồ, đội hình dự kiến hay lực lượng vắng mặt của hai đội, vì vậy chưa thể đưa ra kết luận cụ thể về cách bố trí nhân sự. Về mặt chiến thuật, Ilves có thể phải chủ động khai thác lợi thế sân nhà, trong khi FC Differdange 03 cần duy trì cự ly đội hình và chờ cơ hội chuyển trạng thái.

Trong một trận đấu mà cả phong độ gần nhất lẫn lịch sử đối đầu đều không tạo ra chênh lệch lớn, khả năng kiểm soát nhịp độ sẽ đặc biệt quan trọng. Đội nào hạn chế được những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự và kiên nhẫn hơn trong các đợt lên bóng sẽ có cơ hội cải thiện thế trận.

Nhận định trận đấu

Ilves vs FC Differdange 03 là cuộc đối đầu cân sức trên cơ sở những dữ liệu hiện có. Cả hai cùng có kết quả hòa ở trận gần nhất, còn lần chạm trán duy nhất trước đó cũng không phân định thắng thua.

Vì vậy, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra với sự thận trọng nhất định, đặc biệt ở giai đoạn đầu. Lợi thế sân Tammelan Stadion có thể giúp Ilves thêm tự tin, nhưng FC Differdange 03 vẫn có cơ sở để hướng tới một thế trận chặt chẽ. Kết quả chung cuộc nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội của mỗi đội thay vì một ưu thế đã được xác lập từ trước.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Ilves · 0 thắng 1 hòa FC Differdange 03 · 0 thắng FC Differdange 03 0 - 0 Ilves Hòa

Ilves 5 trận gần nhất H B B H B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FC Differdange 03 5 trận gần nhất H T T H T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới