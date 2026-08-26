Tin mới

    In quảng cáo trên mái hiên di động có cần làm thủ tục thông báo?

    26/08/2026 07:01

    Công ty của bà Lê Thị Khánh Trân có nhu cầu in nội dung quảng cáo (logo thương hiệu, tên cửa hàng, logo đối tác phân phối sản phẩm, sản phẩm kinh doanh) lên phần rủ của mái hiên di động được gắn ở mặt tiền cửa hàng.

    Bà Trân hỏi, trường hợp này có phải thực hiện thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo theo quy định tại Điều 30 Luật Quảng cáo không?

    Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

    Theo khoản 1 Điều 30 Luật Quảng cáo, thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo được áp dụng đối với trường hợp quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn.

    Theo đó, việc thể hiện nội dung quảng cáo trực tiếp trên phần rủ của mái hiên di động không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo theo Điều 30 Luật Quảng cáo, nếu mái hiên này không được thiết kế, lắp đặt dưới hình thức bảng quảng cáo hoặc băng-rôn.

    Tổ chức, cá nhân khi thực hiện quảng cáo có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo và pháp luật có liên quan; bảo đảm nội dung, hình thức và phương tiện quảng cáo không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.


    Theo baochinhphu.vn
    https://baochinhphu.vn/in-quang-cao-tren-mai-hien-di-dong-co-can-lam-thu-tuc-thong-bao-102260824113438757.htm
    Copy Link
    https://baochinhphu.vn/in-quang-cao-tren-mai-hien-di-dong-co-can-lam-thu-tuc-thong-bao-102260824113438757.htm

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Chính sách
      In quảng cáo trên mái hiên di động có cần làm thủ tục thông báo?
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO