Công ty của bà Lê Thị Khánh Trân có nhu cầu in nội dung quảng cáo (logo thương hiệu, tên cửa hàng, logo đối tác phân phối sản phẩm, sản phẩm kinh doanh) lên phần rủ của mái hiên di động được gắn ở mặt tiền cửa hàng.

Bà Trân hỏi, trường hợp này có phải thực hiện thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo theo quy định tại Điều 30 Luật Quảng cáo không?

Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

Theo khoản 1 Điều 30 Luật Quảng cáo, thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo được áp dụng đối với trường hợp quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn.

Theo đó, việc thể hiện nội dung quảng cáo trực tiếp trên phần rủ của mái hiên di động không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo theo Điều 30 Luật Quảng cáo, nếu mái hiên này không được thiết kế, lắp đặt dưới hình thức bảng quảng cáo hoặc băng-rôn.

Tổ chức, cá nhân khi thực hiện quảng cáo có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo và pháp luật có liên quan; bảo đảm nội dung, hình thức và phương tiện quảng cáo không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.