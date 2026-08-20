India U20 chia điểm với Yemen U20 trong trận giao hữu không bàn thắng Trong trận giao hữu quốc tế vừa diễn ra, India U20 và Yemen U20 đã cầm chân nhau với tỷ số 0-0 sau màn so tài bất phân thắng bại.

India U20 0 - 0 Yemen U20 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu India U20 tiếp đón Yemen U20.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: India U20 0-0 Yemen U20 Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 20:47 20/08/2026

Trận chạm trán giữa India U20 và Yemen U20 lúc 18:00 ngày 20/08/2026 trong khuôn khổ Giao hữu ĐTQG là cơ hội quý giá để ban huấn luyện hai đội kiểm chứng sức mạnh và thử nghiệm các phương án nhân sự. Trong giai đoạn phát triển của các cầu thủ trẻ, những trận giao hữu quốc tế như thế này đóng vai trò then chốt giúp hoàn thiện bản lĩnh thi đấu.

Phong độ và đà tâm lý của hai đội

Bước vào màn so tài này, India U20 đang sở hữu điểm tựa tinh thần tương đối vững chắc. Đội bóng trẻ thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng ở cả 2 trận đấu gần nhất. Sự hưng phấn cùng cảm giác chiến thắng liên tiếp là yếu tố giúp các cầu thủ India U20 triển khai lối chơi một cách thanh thoát và tự tin hơn.

Bên phía đối diện, Yemen U20 đại diện cho một thử thách đầy ẩn số. Mặc dù thi đấu trong khuôn khổ giao hữu, quyết tâm thể hiện năng lực cá nhân cũng như lối chơi tập thể của các cầu thủ trẻ Yemen U20 chắc chắn sẽ tạo ra sức ép không nhỏ lên hệ thống phòng ngự đối phương.

Cục diện và định hướng chiến thuật

Với đà phong độ thăng hoa nhờ 2 trận thắng gần đây, India U20 nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Sự gắn kết giữa các tuyến giúp họ có nhiều lựa chọn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Tuy nhiên, Yemen U20 hoàn toàn có thể tận dụng những khoảng trống khi đối thủ dâng cao để tổ chức phản công. Đây hứa hẹn là một trận đấu giằng co, nơi bản lĩnh ở những thời điểm quyết định sẽ phân định lợi thế cho bên biết chắt chiu cơ hội tốt hơn.

India U20 5 trận gần nhất T T T B T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới Yemen U20 5 trận gần nhất B T H B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới