Indonesia nguy cơ mất hai trụ cột trước đại chiến với tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 Marselino Ferdinan dính chấn thương mắt cá trong khi Justin Hubner vướng lịch thi đấu CLB, khiến Indonesia đối mặt tổn thất lớn trước trận gặp Việt Nam.

Đội tuyển Indonesia đang đối mặt với nguy cơ tổn thất lực lượng nghiêm trọng ngay trước thềm trận quyết đấu với đội tuyển Việt Nam tại bảng A giải ASEAN Cup 2026. Hai nhân tố trụ cột ở cả hàng công lẫn hàng thủ là tiền vệ Marselino Ferdinan và trung vệ Justin Hubner nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong cuộc so tài vào ngày 3/8.

Marselino Ferdinan đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi tấn công của Indonesia.

Nguy cơ mất nhạc trưởng Marselino Ferdinan trên hàng công

Tình hình chấn thương của tiền vệ Marselino Ferdinan đang khiến ban huấn luyện đội tuyển Indonesia lo lắng. Ngôi sao 21 tuổi thuộc biên chế Oxford United đã dính chấn thương mắt cá chân và phải chống nạng trong buổi tập mới nhất. Khả năng bình phục kịp thời của Ferdinan trước cuộc đối đầu với Việt Nam hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Sự vắng mặt của cầu thủ sinh năm 2004 được dự báo sẽ tạo ra khoảng trống lớn trên mặt trận tấn công của Garuda. Ferdinan luôn giữ vai trò mắt xích quan trọng nhờ kỹ thuật cá nhân, tốc độ và khả năng tạo đột biến. HLV John Herdman chia sẻ trong buổi họp báo ngày 26/7 rằng đội ngũ y tế đang theo dõi sát sao chấn thương va chạm này và việc chống nạng là biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Bài toán phòng ngự khi Justin Hubner vắng mặt

Bên cạnh tuyến tiền vệ, hệ thống phòng ngự của Indonesia cũng đứng trước thách thức lớn khi trung vệ số một Justin Hubner có nguy cơ cao không thể hội quân. Cầu thủ này hiện thuộc biên chế Fortuna Sittard và vừa ra sân đá giao hữu cùng Metz. Do giải Eredivisie chuẩn bị khởi tranh, CLB chủ quản chưa chấp thuận nhả người cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Trưởng đoàn Sumardji xác nhận tình hình nhân sự của đội bóng đang gặp nhiều vướng mắc. Nếu không có sự phục vụ của Hubner, hàng thủ Indonesia sẽ mất đi một trung vệ có khả năng tranh chấp mạnh mẽ và phát động tấn công tốt từ tuyến dưới.

Lợi thế cho tuyển Việt Nam trước trận giao tranh quyết định

Việc đồng thời đối mặt với nguy cơ vắng Ferdinan và Hubner làm suy giảm đáng kể chiều sâu đội hình cũng như sức mạnh tổng thể của Indonesia. Thiếu Ferdinan, tuyến giữa của đối thủ sẽ giảm bớt sự sáng tạo; trong khi sự vắng mặt của Hubner khiến cấu trúc phòng ngự dễ lộ ra những khoảng trống.

Đây được đánh giá là lợi thế không nhỏ dành cho đội tuyển Việt Nam trong việc chủ động tính toán chiến thuật cho trận đại chiến sắp tới tại bảng A.