INEOS giúp Manchester United thay đổi tư duy chuyển nhượng và né bẫy giá ảo mùa hè 2026 Tập đoàn INEOS cùng HLV Michael Carrick giúp Manchester United thiết lập kỷ luật tài chính, từ chối các bản hợp đồng giá ảo để tái thiết câu lạc bộ vững chắc.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược vận hành của Manchester United. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Michael Carrick cùng định hướng quản trị từ tập đoàn INEOS, đội chủ sân Old Trafford đã chọn một lối đi lặng lẽ, đầy toan tính thay vì cuốn theo những thương vụ ồn ào và tốn kém như thường lệ.

Manchester United của Michael Carrick không đem về bom tấn chuyển nhượng. Ảnh: Getty Images

Thiết lập giới hạn chi tiêu và bài học từ quá khứ

Bên cạnh việc vị thế tài chính được cải thiện nhờ tấm vé trở lại Champions League và chuyển đổi từ quy định PSR sang Tỷ lệ Chi phí Đội hình (SCR), ban lãnh đạo Manchester United vẫn kiên quyết thiết lập các giới hạn chi tiêu tự thân nhằm chấm dứt thời kỳ bị ép giá trên thị trường chuyển nhượng.

Đáng chú ý, đội bóng đã chủ động rút lui khỏi các thương vụ theo đuổi Mateus Fernandes hay Elliot Anderson khi mức giá bị đẩy lên vượt ngưỡng 100 triệu bảng. Bài học đắt giá từ những thương vụ thiếu hiệu quả trong quá khứ như Antony hay Jadon Sancho khiến INEOS quán triệt nguyên tắc: giá trị chuyển nhượng bắt buộc phải tương xứng với năng lực thực tế trên sân cỏ. Thà chấp nhận bỏ lỡ mục tiêu hàng đầu, Manchester United nhất quyết không gánh chịu rủi ro từ những con số bị thổi vồng.

Ưu tiên sự ổn định và kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh

Ngoài việc kiểm soát giá trị hợp đồng, chiến lược nhân sự của đội chủ sân Old Trafford cũng có sự thay đổi căn bản khi ưu tiên các cầu thủ đã khẳng định được năng lực tại môi trường bóng đá Anh. Thay vì chiêu mộ những ngôi sao tiềm ẩn nhiều rủi ro hòa nhập, câu lạc bộ hướng đến các phương án thực tế như Youri Tielemans hay Andrey Santos.

Manchester United chỉ đem về những cầu thủ vừa tầm giá. Ảnh: Getty Images

Những bản hợp đồng vừa tầm giá này được đánh giá là giải pháp gia cố hợp lý cho khu vực trung tuyến – khoảng trống vốn gây nhiều trăn trở kể từ thời điểm chính Michael Carrick giã từ sự nghiệp thi đấu. Việc lựa chọn các nhân tố có khả năng thích ứng tức thì giúp "Quỷ đỏ" giảm thiểu rủi ro thất bại, đồng thời tạo tiền đề xây dựng một bộ khung thi đấu gắn kết.

Tái cấu trúc quỹ lương để phát triển bền vững

Song song với công tác mua sắm, Sir Jim Ratcliffe đang thực hiện chiến dịch cắt giảm chi phí và tái cấu trúc quỹ lương một cách quyết liệt. Manchester United tập trung thanh lọc lực lượng bằng cách chia tay những nhân sự nhận thù lao cao nhưng đóng góp hạn chế như Jadon Sancho.

Mặc dù đã tiết kiệm được hơn 1 triệu bảng mỗi tuần, câu lạc bộ vẫn phải tính toán kỹ lưỡng do gánh nặng từ điều khoản tự động tăng 25% lương khi giành quyền dự Champions League ở các hợp đồng cũ. Quan điểm của INEOS thể hiện rõ: doanh nghiệp chỉ có thể đầu tư mạnh mẽ khi chi phí vận hành được kiểm soát tối ưu. Sự thắt lưng buộc bụng hiện tại chính là bước đệm cần thiết để Manchester United kiến tạo nền móng vững chắc và tìm lại vị thế vốn có.