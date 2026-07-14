Insta360 X6 lộ diện với khả năng quay video 8K 50fps và thiết kế nhỏ gọn hơn Mẫu camera hành động Insta360 X6 vừa rò rỉ cấu hình mạnh mẽ với khả năng quay 8K 50fps mượt mà cùng sự thay đổi lớn về kiểu dáng nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng.

Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Insta360 đang chuẩn bị ra mắt mẫu camera hành động thế hệ tiếp theo mang tên Insta360 X6. Sau khi được cơ quan FCC phê duyệt, hình ảnh và cấu hình chi tiết của thiết bị đã xuất hiện trên trang của một nhà bán lẻ, hé lộ những nâng cấp đáng kể về cả phần cứng lẫn khả năng xử lý hình ảnh.

Thiết kế tối ưu cho tính di động

Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Insta360 X6 chính là kiểu dáng thân máy. Thay vì duy trì thiết kế thuôn dài đặc trưng của dòng X-series trước đây, phiên bản mới được tinh chỉnh theo hướng nhỏ gọn và cân đối hơn. Sự thay đổi này giúp thiết bị mang dáng dấp của một chiếc camera hành động truyền thống, dễ dàng gắn lên các phụ kiện hoặc mang theo trong các chuyến hành trình.

Insta360 X6 sẽ có thiết kế nhỏ gọn hơn thế hệ trước

Mặc dù kích thước thay đổi, Insta360 X6 vẫn giữ nguyên hệ thống hai ống kính mắt cá đối xứng ở mặt trước và mặt sau. Cấu trúc này cho phép thiết bị duy trì khả năng ghi hình 360 độ toàn cảnh – tính năng cốt lõi tạo nên thương hiệu của dòng sản phẩm này.

Nâng cấp hiệu suất quay phim 8K 50fps

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên Insta360 X6 nằm ở khả năng quay video. Thiết bị được cho là sẽ hỗ trợ ghi hình 360 độ ở độ phân giải tối đa 8K với tốc độ lên tới 50 khung hình/giây (fps). Đây là bước tiến lớn so với mức 30fps trên phiên bản tiền nhiệm Insta360 X5.

Insta360 X6 cho khả năng quay video chất lượng cao

Việc nâng cấp lên 50fps ở độ phân giải 8K mang lại độ mượt mà cần thiết cho các cảnh quay hành động tốc độ cao. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhà sáng tạo nội dung khi cần thực hiện các hiệu ứng làm chậm (slow-motion) mà vẫn giữ được độ chi tiết cực cao của khung hình.

Màn hình và trải nghiệm tương tác

Về khả năng điều khiển, Insta360 X6 tiếp tục trang bị màn hình phụ ở cạnh thân máy. Tuy nhiên, rò rỉ cho thấy màn hình này sẽ có thiết kế bo cong mềm mại hơn, giúp tổng thể máy trở nên hiện đại. Màn hình này cho phép người dùng điều chỉnh thông số nhanh, kiểm tra trạng thái hoạt động và xem trước khung hình một cách thuận tiện.

Mẫu camera hành động sắp ra mắt của Insta360 cũng có màn hình ở mặt trước

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Dưới đây là bảng so sánh các thông số kỹ thuật cơ bản giữa Insta360 X6 (tin đồn) và phiên bản Insta360 X5 hiện tại:

Thông số Insta360 X6 (Rò rỉ) Insta360 X5 Độ phân giải video 360 Tối đa 8K Tối đa 8K Tốc độ khung hình (8K) 50 fps 30 fps Thiết kế thân máy Nhỏ gọn, cân đối hơn Thân dài đặc trưng Màn hình phụ Thiết kế bo cong Thiết kế phẳng truyền thống

Giá bán và thời điểm ra mắt

Theo các nguồn tin rò rỉ, Insta360 X6 phiên bản tiêu chuẩn dự kiến có giá khoảng 689 EUR (tương đương 20.67 triệu đồng). Ngoài ra, gói phụ kiện “Essentials Bundle” có thể được niêm yết ở mức 789 EUR (khoảng 23.67 triệu đồng).

Sản phẩm sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Với việc sản phẩm đã xuất hiện trên hệ thống của các nhà bán lẻ và được cơ quan chức năng phê duyệt, thời điểm ra mắt chính thức của Insta360 X6 được dự báo sẽ diễn ra trong tương lai gần. Đây hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc camera hành trình chuyên nghiệp.