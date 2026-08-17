Instagram ra mắt tính năng cảnh báo phụ huynh Việt Nam khi trẻ liên tục tìm kiếm nội dung tự hại Meta chính thức tích hợp cơ chế tự động gửi cảnh báo tới phụ huynh tại Việt Nam khi phát hiện tài khoản trẻ liên tục tìm kiếm các nội dung có nguy cơ tự hại.

Nhằm tăng cường hàng rào bảo vệ người dùng vị thành niên trên không gian mạng, nền tảng Instagram chính thức bổ sung tính năng cảnh báo tự động dành cho các bậc phụ huynh tại Việt Nam. Theo thông báo từ Meta vào ngày 17/8, hệ thống giám sát sẽ ngay lập tức gửi cảnh báo tới cha mẹ khi phát hiện tài khoản của con em thuộc độ tuổi thanh thiếu niên liên tục tìm kiếm các từ khóa liên quan đến hành vi tự tử hoặc tự làm hại bản thân trong khoảng thời gian ngắn.

Ảnh minh họa.

Cơ chế phát hiện và quy trình phát thông báo tự động

Lớp bảo vệ mới này nằm trong hệ thống Tài khoản Thanh thiếu niên (Teen Accounts). Đại diện Meta khẳng định, mặc dù phần lớn người dùng nhỏ tuổi không chủ động tiếp cận các thông tin tiêu cực, tính năng mới giúp các gia đình sớm nhận biết dấu hiệu tâm lý bất thường để kịp thời đồng hành cùng con tế nhị và hiệu quả.

Trước khi chính thức vận hành, hệ thống sẽ gửi thông báo giải thích chi tiết cơ chế làm việc tới cả phụ huynh và thanh thiếu niên đã đăng ký tính năng giám sát. Danh mục từ khóa kích hoạt gồm các thuật ngữ có tính chất cổ súy tự tử hoặc biểu thị ý định tự gây thương tích. Khi ghi nhận tần suất tìm kiếm bất thường trong thời gian ngắn, hệ thống sẽ lập tức gửi thông báo tới phụ huynh qua nhiều kênh linh hoạt như email, tin nhắn SMS, WhatsApp hoặc thông báo trực tiếp trên ứng dụng Instagram.

Instagram gửi cảnh báo đến phụ huynh. Ảnh: Meta

Để đảm bảo độ chính xác và hạn chế tối đa các thông báo phiền hà, Meta đã phối hợp trực tiếp cùng Nhóm Cố vấn về Tự tử và Tự làm hại bản thân nhằm xác định ngưỡng kích hoạt tối ưu. Tuy nhiên, đại diện nền tảng cũng lưu ý rằng trong một số trường hợp, cảnh báo vẫn được phát đi ngay cả khi nguy cơ thực tế chưa phát sinh, bởi hệ thống luôn đặt nguyên tắc ưu tiên tối đa tính thận trọng.

Hệ sinh thái bảo vệ đa tầng cho người dùng nhỏ tuổi

Tính năng cảnh báo phụ huynh đóng vai trò bổ trợ trực tiếp cho chuỗi giải pháp an toàn sẵn có của Meta. Bên cạnh cơ chế cảnh báo, mạng xã hội này đang áp dụng các biện pháp kỹ thuật nghiêm ngặt bao gồm:

Ngăn chặn tìm kiếm: Chặn toàn bộ các kết quả tìm kiếm vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng về hành vi tự hại.

Chặn toàn bộ các kết quả tìm kiếm vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng về hành vi tự hại. Ẩn nội dung tiêu cực: Ẩn triệt để các bài viết chia sẻ về hành vi tự gây tổn thương khỏi tầm nhìn của người vị thành niên, bao gồm cả nội dung từ các tài khoản mà trẻ đang theo dõi.

Ẩn triệt để các bài viết chia sẻ về hành vi tự gây tổn thương khỏi tầm nhìn của người vị thành niên, bao gồm cả nội dung từ các tài khoản mà trẻ đang theo dõi. Hỗ trợ tâm lý: Tự động điều hướng người dùng tới các địa chỉ, đường dây nóng hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp.

Tự động điều hướng người dùng tới các địa chỉ, đường dây nóng hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp. Phối hợp khẩn cấp: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nguy cơ tổn hại thể chất khẩn cấp.

Hướng dẫn quy trình thiết lập quyền giám sát cho gia đình

Để kích hoạt bộ công cụ bảo vệ, quy trình thiết lập đòi hỏi sự đồng thuận bắt buộc từ cả phụ huynh (trên 18 tuổi) và con em (từ 13 đến 17 tuổi). Mỗi tài khoản thanh thiếu niên chỉ liên kết với duy nhất một tài khoản phụ huynh giám sát.

Quy trình khởi tạo lời mời có thể bắt đầu từ một trong hai phía:

Khởi tạo từ tài khoản của trẻ: Truy cập mục Cài đặt từ nút Xem thêm ở góc dưới bên trái màn hình, chọn Giám sát, duyệt thông tin và nhấn Tiếp để tạo liên kết mời. Trẻ sao chép liên kết này và gửi cho phụ huynh qua ứng dụng nhắn tin. Khởi tạo từ tài khoản phụ huynh: Mở mục Cài đặt, chọn Giám sát, chọn Tạo lời mời ở menu bên trái, xác nhận Tiếp tục rồi sao chép liên kết gửi cho con.

Trải nghiệm giám sát chỉ chính thức kích hoạt sau khi bên nhận nhấp vào liên kết và hoàn tất chấp nhận. Nếu phụ huynh gửi lời mời, tính năng kích hoạt khi con nhấn Tiếp và chọn Cho phép. Ngược lại, nếu trẻ gửi lời mời, phụ huynh hoàn tất bằng cách nhấn Tiếp và chọn Chấp nhận lời mời. Hệ thống sẽ lập tức gửi thông báo xác nhận thành công tới người tạo lời mời.