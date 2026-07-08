Inter Milan chậm chân vụ Cristian Romero, Atletico Madrid chớp thời cơ chiếm ưu thế Inter Milan bế tắc khâu bán người khiến thương vụ Cristian Romero đình trệ, tạo cơ hội cho Atletico Madrid bứt phá giành chữ ký trung vệ Argentina.

Cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Cristian Romero từ Tottenham Hotspur vừa xuất hiện bước ngoặt lớn. Inter Milan chính thức phải bấm nút tạm dừng đàm phán do không thể thanh lý nhân sự đúng hạn, mở ra cánh cửa rộng mở cho Atletico Madrid thực hiện cú áp phe chiến lược trên thị trường chuyển nhượng.

Inter khó tranh Romero với Atletico.

Khâu thanh lý bế tắc giữ chân Nerazzurri

Dù đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ ban đầu, gã khổng lồ bóng đá Ý vừa phải gửi thông điệp kém vui tới đại diện của tuyển thủ Argentina. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Inter Milan đã thông báo thương vụ này không thể xảy ra vào lúc này.

Rào cản lớn nhất của đội chủ sân San Siro không xuất phát từ phía Tottenham mà nằm ở bài toán tài chính nội bộ. Để đáp ứng mức phí chuyển nhượng khoảng 40 triệu euro mà Spurs yêu cầu, Inter bắt buộc phải đẩy đi những ngôi sao như Benjamin Pavard hoặc Davide Frattesi nhằm cân bằng ngân sách. Dẫu vậy, tiến trình bán người của đội bóng áo sọc xanh-đen vẫn đang dậm chân tại chỗ, khiến kế hoạch nâng cấp hàng thủ hoàn toàn bị đình trệ.

Atletico Madrid tăng tốc dọn đường đón bom tấn

Bên cạnh sự chậm trễ của Inter Milan, quyết tâm từ Atletico Madrid trở thành yếu tố quyết định làm thay đổi cục diện. Dưới sự chỉ đạo của HLV Diego Simeone, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đang tiến hành chiến dịch tinh giản lực lượng cực kỳ rốt ráo để chuẩn bị ngân sách chiêu mộ Romero.

Cụ thể, Atletico chuẩn bị hoàn tất việc bán Thiago Almada cho River Plate với giá 20 triệu euro. Đồng thời, Nahuel Molina đang tiến sát hợp đồng chuyển nhượng sang Roma và Matteo Ruggeri sẵn sàng gia nhập Aston Villa. Các thương vụ thanh lý này không chỉ giải phóng quỹ lương mà còn bổ sung nguồn tài chính dồi dào.

Đội bóng La Liga dự kiến sẽ sớm gửi lời đề nghị ban đầu trị giá khoảng 30 triệu euro tới Tottenham. Dù con số 40 triệu euro mà Spurs đặt ra là một thử thách, Atletico đang tiến gần hơn bao giờ hết tới mức định giá này nhờ nguồn tài chính chủ động.

Tâm lý cầu thủ đảo chiều hướng về La Liga

Đáng chú ý, không chỉ vượt trội về mặt tốc độ giải quyết hồ sơ tài chính, Atletico Madrid còn nắm lợi thế lớn từ chính nguyện vọng của trung vệ người Argentina. Các nguồn tin từ Tây Ban Nha xác nhận Cristian Romero đã thay đổi lập trường và hiện xem việc chuyển tới thi đấu tại La Liga là ưu tiên hàng đầu.

Diễn biến đảo chiều nhanh chóng này khiến Inter Milan đối mặt nguy cơ cao sẽ mất trắng mục tiêu phòng ngự số một vào tay đại diện Tây Ban Nha ngay trong kỳ chuyển nhượng.