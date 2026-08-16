Inter Milan chính thức hoàn tất hợp đồng 30 triệu bảng chiêu mộ Djed Spence từ Tottenham Hậu vệ Djed Spence chính thức gia nhập Inter Milan với giá 30 triệu bảng theo hợp đồng đến năm 2031, mang theo trải nghiệm đỉnh cao từ Spurs và tuyển Anh.

Inter Milan đã chính thức kích nổ bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng mang tên Djed Spence từ Tottenham Hotspur. Tuyển thủ Anh sinh năm 2000 đặt bút ký vào giao kèo kéo dài đến ngày 30/6/2031 với đội chủ sân Giuseppe Meazza, kèm điều khoản Tottenham được hưởng 10% giá trị chuyển nhượng nếu Inter bán anh trong tương lai.

Djed Spence chính thức gia nhập Inter Milan. Ảnh: Inter Milan FC.

Mảnh ghép chiến thuật linh hoạt tại Giuseppe Meazza

Quyết định đưa Djed Spence về Serie A của ban lãnh đạo Inter Milan không phải là một nước đi bột phát. Đội bóng áo sọc xanh đen đã dành sự quan tâm đặc biệt cho hậu vệ người Anh kể từ thời điểm anh thi đấu ấn tượng dưới dạng cho mượn tại Genoa từ tháng 1 đến tháng 6/2024. Sự thích nghi nhanh chóng với môi trường bóng đá Italia khốc liệt chính là cơ sở để Nerazzurri tin tưởng trao cho anh bản hợp đồng dài hạn.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Spence diễn ra ở mùa giải 2024/25. Sau khi trở lại Tottenham, anh vươn lên trở thành nhân tố không thể thay thế, góp công lớn giúp đại diện Bắc London đăng quang chức vô địch Europa League tại Bilbao. Khép lại chặng đường 85 lần ra sân và ghi 2 bàn thắng cho Spurs, Spence chia tay đội bóng với lời tri ân trang trọng: "Cảm ơn và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho tương lai, Djed" từ trang chủ Tottenham.

Bản lĩnh vượt khó và chỗ đứng ở tuyển Anh

Khởi đầu tại câu lạc bộ nghiệp dư Peckham Town từ năm 6 tuổi, Spence từng mơ ước trở thành một cầu thủ tấn công như Cristiano Ronaldo hay Ronaldinho. Tuy nhiên, quyết định lùi xuống thi đấu ở vị trí hậu vệ biên từ các huấn luyện viên đội trẻ Junior Elite đã khai phá trọn vẹn tiềm năng của anh. Qua các lò đào tạo Fulham, Middlesbrough rồi Nottingham Forest, Spence từng bước rèn giũa bản lĩnh chuyên nghiệp.

Sự kiên trì của Spence còn thể hiện rõ ở cấp độ quốc tế. Kể từ màn ra mắt "Tam Sư" vào tháng 9/2025, anh nhanh chóng chiếm vị trí chính thức với 14 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Tại World Cup 2026, Spence gây ấn tượng mạnh khi nén đau thi đấu với một chiếc nẹp bảo vệ hàm sau chấn thương nghiêm trọng, góp công đưa tuyển Anh vào đến bán kết và giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Sở hữu nguồn thể lực dồi dào, kỹ thuật cá nhân ấn tượng cùng khả năng bứt tốc mạnh mẽ trong các tình huống một đối một, Djed Spence hứa hẹn sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho hành lang cánh của Inter Milan trong hành trình chinh phục những danh hiệu cao quý sắp tới.