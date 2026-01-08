Inter Milan đạt thỏa thuận 40 triệu euro chiêu mộ Cristian Romero từ Tottenham Hotspur Nhà đương kim vô địch Serie A vươn lên dẫn đầu cuộc đua sở hữu trung vệ Cristian Romero với mức giá 40 triệu euro, vượt qua sự cạnh tranh từ Barcelona.

Inter Milan đang tiến rất gần đến việc hoàn tất bản hợp đồng bom tấn mang tên Cristian Romero từ Tottenham Hotspur với mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 40 triệu euro. Đội bóng nước Ý đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về các điều khoản cá nhân cũng như phí đại diện, mở đường cho trung vệ người Argentina trở lại đấu trường Serie A.

Cristian Romero chuẩn bị chia tay Tottenham Hotspur để trở lại Serie A khoác áo Inter Milan.

Sự chủ động của Inter và quyết định chia tay Bắc London

Theo các nguồn tin từ Sportitalia cùng hai nhà báo Alfredo Pedullà và Gianluigi Longari, ban lãnh đạo Inter Milan đã có những bước tiến vượt bậc trên bàn đàm phán. Trung vệ 28 tuổi vốn đã bày tỏ mong muốn tìm kiếm thử thách mới từ nhiều tháng trước, khiến Tottenham phải chấp nhận phương án bán ngôi sao của mình ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Dù Barcelona từng dành sự quan tâm đặc biệt cho tuyển thủ Argentina, sự thiếu quyết đoán từ đại diện Tây Ban Nha đã tạo điều kiện để Inter vượt lên chiếm ưu thế tuyệt đối. Mức giá 40 triệu euro được xem là con số mà đại diện Bắc London sẵn sàng chấp nhận để giải phóng hợp đồng cho cầu thủ này.

Sự tái hợp hoàn hảo với môi trường bóng đá Ý

Sự xuất hiện của Cristian Romero hứa hẹn sẽ gia tăng chất thép đáng kể cho hàng thủ của nhà đương kim vô địch nước Ý. Cầu thủ người Argentina không hề xa lạ với Serie A, bởi anh từng ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Genoa, Juventus và Atalanta trước khi gia nhập Tottenham vào năm 2021 với thương vụ trị giá 53,8 triệu euro.

Bên cạnh đó, việc Inter vừa chiêu mộ thành công trung vệ John Stones theo dạng chuyển nhượng tự do từ Manchester City cho thấy quyết tâm xây dựng một tuyến phòng ngự kiên cố và dày dặn kinh nghiệm cho mùa giải mới.

Áp lực cân bằng tài chính tại San Siro

Mặc dù thương vụ chiêu mộ Romero đang diễn ra hết sức thuận lợi, Inter Milan vẫn phải đối mặt với bài toán kinh tế khắt khe. Để hoàn tất mức phí 40 triệu euro mà không vi phạm các quy định tài chính, đội chủ sân San Siro bắt buộc phải chia tay ít nhất một ngôi sao lớn trong đội hình hiện tại.

Đáng chú ý, tiền vệ Davide Frattesi và trung vệ Benjamin Pavard hiện nằm trong danh sách những cầu thủ có thể phải chia tay San Siro để mang về nguồn thu cần thiết cho đội bóng.