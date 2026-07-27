Inter Milan dồn 45 triệu euro quyết đấu Barcelona vì Cristian Romero Inter Milan sẵn sàng điều chỉnh ngân sách và nâng giá chào mua Cristian Romero lên 45 triệu euro nhằm đánh bại Barcelona trong cuộc đua giành chữ ký trung vệ người Argentina.

Inter Milan đang tạo nên bước ngoặt lớn trên thị trường chuyển nhượng khi quyết tâm sở hữu trung vệ Cristian Romero từ Tottenham Hotspur. Đội bóng nước Ý sẵn sàng đẩy mức giá hỏi mua lên 45 triệu euro nhằm nhanh chóng dứt điểm thương vụ trước sự nhăm nhe từ Barcelona.

Hậu vệ Cristian Romero nằm trong tầm ngắm của Inter Milan.

Cú chuyển hướng ngân sách mang tính chiến lược

Theo tiết lộ từ nhà báo Alfredo Pedulla, ban lãnh đạo Inter Milan vừa thực hiện thay đổi quan trọng trong kế hoạch tái thiết đội hình. Cụ thể, đại diện Serie A quyết định rút toàn bộ khoản ngân sách 40 triệu euro vốn ban đầu dự định chiêu mộ Djed Spence để dồn toàn lực cho thương vụ Cristian Romero.

Bên cạnh đó, đội bóng nước Ý tin rằng việc bổ sung thêm khoảng 5 triệu euro sẽ giúp họ đạt mốc 45 triệu euro — con số đủ sức nặng để đáp ứng mức định giá từ Tottenham Hotspur. Inter Milan đặt mục tiêu hoàn tất mọi thủ tục trong vòng một tuần tới nhằm sớm chốt hạ hợp đồng và tránh nguy cơ bị các đối thủ cạnh tranh đẩy giá lên cao.

Barcelona hụt hơi vì bài toán tài chính

Sự dứt khoát của Inter Milan xuất phát từ mối đe dọa mang tên Barcelona. Đội chủ sân Camp Nou từ lâu đã dành sự ngưỡng mộ lớn cho tài năng của tuyển thủ Argentina và xem anh là phương án nâng cấp hàng thủ lý tưởng.

Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Catalonia đang đối mặt với bài toán tài chính phức tạp. Barcelona buộc phải bán bớt một số cầu thủ trong đội hình hiện tại để giải phóng quỹ lương và tích lũy ngân sách trước khi có thể gửi đề nghị chính thức. Sự chậm trễ này chính là cơ hội thuận lợi để Inter Milan vươn lên dẫn đầu cuộc đua.

Thủ lĩnh phòng ngự đẳng cấp thế giới

Cristian Romero từ lâu đã khẳng định vị thế trụ cột không thể thay thế tại Tottenham Hotspur cũng như đội tuyển quốc gia Argentina. Trung vệ này sở hữu lối chơi quyết liệt, khả năng phán đoán nhạy bén cùng kỹ năng tranh chấp tay đôi vượt trội.

Tại kỳ World Cup 2026, Romero tiếp tục thi đấu thăng hoa khi đóng vai trò mắt xích quan trọng đưa đại diện Nam Mỹ vào tới trận chung kết. Việc chiêu mộ thành công một trung vệ đang ở độ chín sự nghiệp như Romero hứa hẹn sẽ mang lại sự nâng cấp đáng kể cho hệ thống phòng ngự của Inter Milan trong mùa giải mới.