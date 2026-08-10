Inter Milan thanh lý Frattesi giá 30 triệu euro để dọn đường chiêu mộ Curtis Jones từ Liverpool HLV Cristian Chivu muốn nâng cấp tuyến giữa Inter Milan bằng Curtis Jones từ Liverpool, nhưng đội bóng Ý cần thanh lý Davide Frattesi để giải phóng quỹ lương.

Inter Milan đang đẩy nhanh các bước thương thảo để chiêu mộ tiền vệ Curtis Jones từ Liverpool trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Tuy nhiên, thương vụ đắt giá này chỉ có thể được kích hoạt nếu đại diện Serie A thanh lý thành công Davide Frattesi nhằm giải phóng quỹ lương và tái cân bằng đội hình.

Điều kiện tiên quyết từ bài toán nhân sự

Theo nguồn tin từ Tuttosport, kế hoạch bổ sung nhân sự của HLV Cristian Chivu đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính lẫn quỹ không gian trong đội hình. Để tạo khoảng trống đón Curtis Jones, Inter Milan bắt buộc phải chia tay cả Davide Frattesi lẫn Kristjan Asllani ở khu vực trung tuyến.

Davide Frattesi có khả năng rời Inter Milan.

HLV Cristian Chivu đánh giá rất cao năng lực của tiền vệ thuộc biên chế Liverpool và xem anh là mảnh ghép quan trọng để nâng cấp khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa. Dù vậy, ban lãnh đạo đội chủ sân Giuseppe Meazza khẳng định công tác bán cầu thủ phải hoàn tất trước khi tiến hành ký hợp đồng mới.

Tương lai của Frattesi và bài toán 30 triệu euro

Đội bóng áo sọc xanh-đen kỳ vọng thu về từ 25 đến 30 triệu euro từ việc bán đứt Davide Frattesi. Ở mùa giải 2025-2026, tiền vệ người Ý trải qua giai đoạn thi đấu mờ nhạt khi chỉ ra sân đá chính 6 lần và không ghi được bàn thắng nào trên mọi đấu trường.

Mặc dù phong độ sa sút, Frattesi vẫn nhận được sự quan tâm sát sao từ Juventus cùng một số câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh. Đại diện của tiền vệ này đang tích cực làm việc để tìm kiếm bến đỗ mới. Các phương án như bán đứt hoặc cho mượn kèm điều khoản bắt buộc mua lại đang được cân nhắc nhằm nhanh chóng giải quyết tương lai của anh.

Khoảng cách mức giá giữa Inter Milan và Liverpool

Bên phía Liverpool, đội bóng nước Anh định giá Curtis Jones ở mức 40 triệu euro cho cầu thủ còn hợp đồng đến năm 2027. Phía Inter Milan đã gửi lời đề nghị ban đầu trị giá 35 triệu euro bao gồm các khoản phụ phí và đang chờ phản hồi chính thức từ ban lãnh đạo The Kop.

Bản thân Curtis Jones được cho là rất hứng thú với dự án thể thao mà HLV Cristian Chivu xây dựng tại Milan. Khi kỳ chuyển nhượng bước vào giai đoạn then chốt, sự chủ động từ các bên có thể quyết định tốc độ hoàn tất thương vụ này.