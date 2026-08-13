Internet vệ tinh Starlink chính thức mở bán tại Việt Nam: Chi phí sử dụng và thông số kỹ thuật Starlink của Elon Musk chính thức cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam với cước phí từ 1,13 triệu đồng/tháng cùng thiết bị thu phát tốc độ cao.

Sáng 13/8, thị trường viễn thông Việt Nam ghi nhận bước ngoặt mới khi bản đồ phủ sóng của Starlink — dịch vụ Internet vệ tinh thuộc sở hữu của SpaceX — đã chính thức chuyển sang trạng thái "Có sẵn" (Available now). Trang thông tin chính thức của dịch vụ đã mở cổng đăng ký trực tuyến bằng giao diện tiếng Việt, giới thiệu kết nối tốc độ cao có thể đạt mốc hơn 340 Mbps.

Website của Starlink đã sẵn sàng cho đặt hàng. Ảnh chụp màn hình

Chi tiết gói cước và quy trình đăng ký dịch vụ

Để tiếp cận dịch vụ Internet vệ tinh này, người dùng tại Việt Nam có thể chọn lựa giữa hai tùy chọn gói cước linh hoạt bao gồm:

Gói Gia đình 100 Mbps: Cước thuê bao 1.131.990 đồng/tháng.

Cước thuê bao 1.131.990 đồng/tháng. Gói Gia đình cao nhất: Cước thuê bao 1.711.100 đồng/tháng.

Starlink áp dụng chính sách dịch vụ không ràng buộc hợp đồng, cho phép khách hàng dùng thử trong 30 ngày và giao thiết bị tận nơi trong vòng 1 đến 2 tuần. Khi đăng ký, người dùng cần cung cấp đầy đủ thông tin định danh cá nhân và hoàn tất thanh toán qua phương thức thẻ ngân hàng hoặc ví ZaloPay.

So sánh thông số kỹ thuật các dòng phần cứng Starlink

Bên cạnh chi phí thuê bao hàng tháng, người dùng cần đầu tư trang thiết bị thu phát ban đầu với hai lựa chọn cấu hình phần cứng khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng.

Thông số kỹ thuật Bản Mini Bản Tiêu chuẩn 4X (Standard 4X) Giá thiết bị 8.655.300 VNĐ 10.269.900 VNĐ Trọng lượng 1,1 kg 2,9 kg Công suất tiêu thụ 25 - 40 W 75 - 100 W Định tuyến (Router) Tích hợp sẵn Router 3 hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6 Độ bền môi trường Chống nước, chịu gió > 96 km/h Chống nước, chịu gió > 96 km/h

Với mức giá phần cứng này, tổng chi phí ban đầu để kích hoạt dịch vụ Starlink tại Việt Nam tối thiểu ở mức gần 10 triệu đồng (chưa tính phí vận chuyển).

Ảnh minh họa.

Hạ tầng vệ tinh LEO và bài toán cạnh tranh thực tế

Mô hình vận hành của Starlink dựa trên việc kết nối thiết bị đầu cuối với mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), sau đó truyền dẫn dữ liệu qua trạm mặt đất (gateway) để truy cập Internet toàn cầu. Trước đó, vào tháng 2, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp phép cho Starlink triển khai dịch vụ viễn thông vệ tinh tại Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, hệ thống vận hành với 4 trạm mặt đất và khống chế quy mô tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.

Sự tham gia của Starlink bổ sung giải pháp kết nối băng rộng hiệu quả cho các vùng địa hình khó khăn, hải đảo, hàng hải hoặc hàng không — nơi hạ tầng cáp quang và mạng di động truyền thống khó tiếp cận. Bên cạnh đó, Cục Viễn thông đánh giá đây cũng là hạ tầng dự phòng quan trọng trong các kịch bản ứng phó sự cố thiên tai.

Tuy nhiên, dịch vụ cũng đối mặt với thách thức lớn khi cước phí thuê bao và chi phí phần cứng cao hơn hẳn các gói cước Internet cố định hay 4G/5G hiện hành tại Việt Nam, trong khi tốc độ lý thuyết vẫn thấp hơn kết nối cáp quang truyền thống.