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    iOS 27 beta 4: Apple Intelligence và bước đột phá của Siri thế hệ mới

    Tuệ Nhân21/07/2026 09:13

    Bản cập nhật iOS 27 beta 4 vừa được Apple phát hành cho các nhà phát triển, tập trung vào việc tinh chỉnh trí tuệ nhân tạo Siri và giao diện Liquid Glass trước ngày ra mắt chính thức vào mùa thu.

    Apple vừa chính thức tung ra bản thử nghiệm thứ tư của hệ điều hành iOS 27 và iPadOS 27 dành cho cộng đồng nhà phát triển. Bản cập nhật này xuất hiện sau khoảng 3 tuần kể từ bản beta 3, cho thấy nỗ lực của hãng trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trước thời điểm phát hành chính thức.

    Apple phát hành iOS 27 beta 4 cho các nhà phát triển
    Apple phát hành iOS 27 beta 4 cho các nhà phát triển

    Siri AI: Trung tâm của cuộc cách mạng Apple Intelligence

    Điểm nhấn quan trọng nhất trên iOS 27 chính là sự lột xác của Siri. Trợ lý ảo này không còn chỉ dừng lại ở việc trả lời các câu hỏi dựa trên kiến thức tổng quát mà đã có khả năng hiểu sâu sắc ngữ cảnh cá nhân. Siri có thể khai thác dữ liệu từ Tin nhắn, Mail và thậm chí là nội dung đang hiển thị trực tiếp trên màn hình để đưa ra các phản hồi mang tính cá nhân hóa cao.

    Bên cạnh Siri, Apple cũng mở rộng hệ sinh thái Apple Intelligence trên hàng loạt ứng dụng mặc định như Photos, Safari, Wallet và Shortcuts. Một ứng dụng Siri độc lập đã được bổ sung để lưu trữ lịch sử trò chuyện, giúp người dùng dễ dàng quản lý các luồng công việc. Tính năng "Viết bằng Siri" được tích hợp toàn hệ thống, hỗ trợ đắc lực trong việc sáng tạo nội dung và chỉnh sửa văn bản nhanh chóng.

    iOS 27 mang đến khá nhiều cải tiến, tính năng mới cho người dùng
    iOS 27 mang đến khá nhiều cải tiến, tính năng mới cho người dùng

    Visual Intelligence và những tinh chỉnh giao diện Liquid Glass

    Trong bản beta 4, tính năng Visual Intelligence đã được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Camera. Điều này cho phép người dùng tìm kiếm thông tin và nhận diện vật thể thông minh hơn ngay trong quá trình quay chụp. Về mặt thẩm mỹ, giao diện Liquid Glass tiếp tục được Apple tinh chỉnh với thanh trượt mới, cho phép tùy biến mức độ trong suốt theo sở thích cá nhân, tạo nên sự liền mạch và hiện đại cho ngôn ngữ thiết kế mới.

    iOS 27 beta 4 nhiều khả năng sẽ tiếp tục tinh chỉnh các tính năng mới
    iOS 27 beta 4 nhiều khả năng sẽ tiếp tục tinh chỉnh các tính năng mới

    Ngoài các tính năng AI, bản cập nhật này còn tập trung cải thiện hiệu năng hệ thống. Tốc độ mở ứng dụng, khả năng truyền dữ liệu qua AirDrop, phản hồi của bàn phím và quá trình chuyển đổi giữa mạng Wi-Fi và di động đều được tối ưu hóa. Những cải tiến này hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà hơn, đặc biệt là trên các dòng iPhone thế hệ mới như iPhone 17.

    Thông số kỹ thuật ấn tượng trên dòng iPhone 17

    Để vận hành mượt mà các tính năng AI phức tạp của iOS 27, phần cứng đóng vai trò then chốt. Dòng iPhone 17 được thiết kế để tối ưu hóa sức mạnh từ chip xử lý A19 và hệ thống Neural Engine cải tiến.

    Thông sốChi tiết trên iPhone 17
    Màn hình6,3 inch, ProMotion 120Hz, độ sáng 3000 nit
    Vi xử lýChip A19 với GPU 5 lõi và Neural Engine thế hệ mới
    Camera sauChính 48MP Dual Fusion, Ultra Wide 48MP, Zoom quang học 2x
    Camera trước18MP Center Stage
    Pin và SạcXem video đến 30 giờ, sạc nhanh 50% trong 20 phút
    Độ bềnMặt kính Ceramic Shield 2 chống trầy gấp 3 lần
    iPhone 17 256GB | Chính hãng

    Hiện tại, người dùng đã đăng ký chương trình thử nghiệm có thể tải về iOS 27 beta 4 thông qua phần Cài đặt trên thiết bị. Mặc dù mang lại nhiều cải tiến về AI và hiệu năng, nhưng do đây vẫn là bản beta, người dùng nên cân nhắc sao lưu dữ liệu trước khi nâng cấp để tránh các lỗi phát sinh không mong muốn.

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      Khoa học - công nghệ
      iOS 27 beta 4: Apple Intelligence và bước đột phá của Siri thế hệ mới
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