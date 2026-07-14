iOS 27 Public Beta chính thức ra mắt: Siri AI và những nâng cấp kỹ thuật đáng chú ý Apple phát hành iOS 27 Public Beta với trọng tâm là Siri AI tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn, cải tiến xử lý hình ảnh và giao diện Liquid Glass mới.

Sau giai đoạn thử nghiệm giới hạn cho nhà phát triển, Apple đã chính thức phát hành bản iOS 27 Public Beta trên toàn cầu. Đây là đợt nâng cấp quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của hệ điều hành iPhone khi tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) vào lõi hệ thống, thay đổi hoàn toàn cách thức tương tác giữa người dùng và thiết bị.

Siri AI: Từ trợ lý giọng nói đến chatbot thông minh

Thay đổi mang tính bước ngoặt nhất trên iOS 27 chính là sự lột xác của Siri. Được hỗ trợ bởi các mô hình ngôn ngữ Gemini của Google, Siri không còn hoạt động dựa trên các câu lệnh cứng nhắc mà đã trở thành một chatbot AI thực thụ với khả năng đàm thoại tự nhiên.

Điểm mới đáng chú ý bao gồm:

Ứng dụng Siri chuyên dụng: Lần đầu tiên Siri có ứng dụng riêng trên iPhone, iPad và Mac, cho phép lưu trữ lịch sử trò chuyện và đồng bộ hóa trên toàn bộ hệ sinh thái.

Lần đầu tiên Siri có ứng dụng riêng trên iPhone, iPad và Mac, cho phép lưu trữ lịch sử trò chuyện và đồng bộ hóa trên toàn bộ hệ sinh thái. Kết nối thời gian thực: Trợ lý mới có khả năng truy cập Internet để trả lời các câu hỏi phức tạp, lên ý tưởng và thiết kế lịch trình chi tiết.

Trợ lý mới có khả năng truy cập Internet để trả lời các câu hỏi phức tạp, lên ý tưởng và thiết kế lịch trình chi tiết. Giao diện Liquid Glass: Hiệu ứng thị giác mới xuất hiện từ khu vực Dynamic Island khi kích hoạt, mang lại cảm giác hiện đại và mượt mà hơn.

Rào cản về phần cứng và yêu cầu kỹ thuật

Dù mang lại nhiều tính năng đột phá, các công cụ AI trên iOS 27 đòi hỏi cấu hình phần cứng rất cao. Theo thông tin từ Apple, các tính năng AI nâng cao của Siri chỉ hỗ trợ từ dòng iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max trở lên.

Đặc biệt, để vận hành các tác vụ AI chuyên sâu hơn, thiết bị cần có dung lượng RAM tối thiểu từ 12 GB. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng cần sở hữu các dòng máy đời mới như iPhone Air hoặc iPhone 17 Pro (dự kiến ra mắt cuối năm nay) để trải nghiệm trọn vẹn sức mạnh của hệ điều hành mới.

Trợ lý Camera và công cụ chỉnh ảnh thông minh

Ứng dụng Camera và Ảnh (Photos) nhận được những nâng cấp mạnh mẽ nhờ sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo. Siri AI hiện được nhúng trực tiếp vào ống kính, cho phép người dùng hỏi về bất kỳ vật thể, địa danh hay món ăn nào đang hiển thị trên màn hình.

Hệ thống có khả năng phân tích hóa đơn để chia tiền qua Apple Cash hoặc tính toán lượng calo trong bữa ăn ngay lập tức. Trong khi đó, ứng dụng Ảnh bổ sung các công cụ xử lý dựa trên đám mây như:

Clean Up (Xóa vật thể): Loại bỏ các chi tiết thừa trong ảnh một cách tự nhiên nhờ xử lý từ máy chủ Apple.

Loại bỏ các chi tiết thừa trong ảnh một cách tự nhiên nhờ xử lý từ máy chủ Apple. Expand (Mở rộng): Tự động bù đắp chi tiết cho các góc bị khuyết khi thay đổi khung hình.

Tự động bù đắp chi tiết cho các góc bị khuyết khi thay đổi khung hình. Điều chỉnh khung hình: Thay đổi không gian và góc chụp ban đầu bằng thuật toán thông minh.

Tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người dùng

Bên cạnh AI, iOS 27 còn mang đến nhiều cải tiến về hiệu suất hệ thống. Tốc độ truyền tải dữ liệu qua AirDrop được ghi nhận nhanh hơn 80%, trong khi tốc độ mở ảnh mới tăng 70%. Trình duyệt Safari bổ sung tính năng "Notify Me" giúp theo dõi biến động giá cả hoặc trạng thái vé máy bay trực tiếp.

Giao diện Liquid Glass mới cho phép người dùng tùy chỉnh độ trong suốt của các cửa sổ ứng dụng, tạo nên trải nghiệm thị giác cá nhân hóa sâu sắc.

Có nên cập nhật iOS 27 Public Beta ngay lúc này?

Mặc dù bản Public Beta đã ổn định hơn so với bản dành cho nhà phát triển, người dùng vẫn cần cân nhắc kỹ trước khi cài đặt. Là phần mềm thử nghiệm, iOS 27 vẫn có thể tồn tại các lỗi như xung đột ứng dụng bên thứ ba, gây nóng máy hoặc hao pin nhanh.

Để trải nghiệm Siri AI tại Việt Nam, người dùng cần chuyển vùng thiết bị sang Mỹ và cài đặt ngôn ngữ trợ lý là tiếng Anh. Tuy nhiên, Siri vẫn có thể phản hồi bằng tiếng Việt dưới dạng văn bản trong một số ứng dụng nhất định.

Lời khuyên: Người dùng nên sao lưu dữ liệu quan trọng và hạn chế cài đặt bản beta này trên các thiết bị làm việc chính. Phiên bản chính thức dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 9 tới cùng với thế hệ iPhone mới.