iPad mini trang bị màn hình OLED: Bước ngoặt lớn nhất về công nghệ hiển thị Apple dự kiến nâng cấp iPad mini với tấm nền OLED vào cuối năm nay, đánh dấu sự thay đổi phần cứng quan trọng nhất từ năm 2021. Công nghệ mới hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội so với màn hình LCD truyền thống.

Apple đang hoàn tất những bước cuối cùng để ra mắt thế hệ iPad mini mới, mang mã hiệu J510, với thay đổi mang tính đột phá: lần đầu tiên trang bị màn hình OLED. Đây được xem là đợt nâng cấp quan trọng đối với dòng máy tính bảng cỡ nhỏ này kể từ khi thay đổi thiết kế vào năm 2021.

Nâng cấp từ LCD sang OLED: Sự khác biệt về trải nghiệm

Việc chuyển đổi từ màn hình LCD truyền thống sang OLED là một cột mốc quan trọng. Công nghệ OLED, vốn đã xuất hiện trên iPhone từ năm 2017 và iPad Pro từ năm 2024, mang lại khả năng hiển thị vượt trội với màu sắc sống động và độ tương phản tuyệt đối.

Apple được cho là sẽ ra mắt iPad mini dùng màn hình OLED vào mùa thu năm nay, cùng kế hoạch làm mới toàn bộ dòng iPad trong năm 2027. Ảnh: Bloomberg.

Khác với LCD cần đèn nền, các điểm ảnh trên OLED có thể tự phát sáng hoặc tắt hoàn toàn để tạo ra màu đen sâu. Điều này không chỉ cải thiện chất lượng hình ảnh mà còn giúp tiết kiệm điện năng trong một số điều kiện sử dụng nhất định.

Tiêu chí Màn hình LCD (Hiện tại) Màn hình OLED (Dự kiến) Màu đen Xám đậm (do đèn nền) Đen tuyệt đối Độ tương phản Hạn chế Cực cao Màu sắc Trung thực Rực rỡ, sống động

Lộ trình làm mới hệ sinh thái iPad của Apple

Bên cạnh iPad mini, Apple cũng đang lên kế hoạch làm mới toàn bộ dòng máy tính bảng của mình. Đáng chú ý, mẫu iPad tiêu chuẩn (mã J581) dự kiến sẽ ra mắt vào quý I/2027 với bộ vi xử lý mới nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế. Trong khi đó, dòng iPad Air với hai kích thước 11 inch và 13 inch có thể xuất hiện vào mùa xuân năm sau.

Hơn nữa, Apple cũng đang nghiên cứu đưa màn hình OLED lên dòng iPad Air trong tương lai. Riêng dòng iPad phổ thông vẫn sẽ duy trì màn hình LCD để đảm bảo mức giá dễ tiếp cận cho người dùng phổ thông.

Thách thức về giá bán và sự cạnh tranh nội bộ

Việc tích hợp công nghệ hiển thị cao cấp có thể khiến giá của iPad mini tăng lên. Hiện tại, sản phẩm có giá khởi điểm 599 USD, tăng 100 USD so với thế hệ trước. Tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu cũng là một yếu tố gây áp lực lên chi phí sản xuất của Apple.

Về lâu dài, iPad mini còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ chính iPhone màn hình gập trong tương lai. Các nguồn tin rò rỉ cho biết iPhone gập có thể sở hữu màn hình khoảng 7,8 inch khi mở ra, tương đương với kích thước của iPad mini. Tuy nhiên, với mức giá dự kiến vượt ngưỡng 2.000 USD, iPad mini vẫn giữ được vị thế là thiết bị nhỏ gọn có giá thành hợp lý hơn.

Nhìn chung, việc đưa màn hình OLED lên iPad mini không chỉ là một bước tiến về kỹ thuật mà còn là chiến lược để Apple duy trì sức hút cho mảng máy tính bảng, vốn đang có dấu hiệu tăng trưởng tích cực với doanh thu kỳ vọng đạt gần 30 tỷ USD trong năm tài chính này.