iPhone 12 sau nhiều năm ra mắt: Màn hình OLED và kết nối 5G giá rẻ nhất phân khúc Sở hữu màn hình OLED sắc nét, chip A14 Bionic mạnh mẽ cùng kết nối 5G, iPhone 12 tiếp tục khẳng định vị thế lựa chọn smartphone tầm trung đáng giá trên thị trường máy cũ.

Dù ra mắt từ năm 2020, iPhone 12 vẫn giữ vững giá trị sử dụng cao nhờ sở hữu những công nghệ cốt lõi chưa hề lỗi thời. Với mức giá dao động từ 5 đến 6 triệu đồng trên thị trường máy cũ, đây hiện là mẫu iPhone trang bị màn hình OLED và kết nối 5G có chi phí tiếp cận rẻ nhất tại Việt Nam.

Thiết kế vuông vức định hình xu hướng và màn hình OLED chất lượng

iPhone 12 là thế hệ đánh dấu bước ngoặt thiết kế của Apple khi chuyển sang khung viền nhôm phẳng, tạo tiền đề cho các thế hệ iPhone sau này. Điểm nâng cấp lớn nhất so với thế hệ tiền nhiệm iPhone 11 nằm ở công nghệ hiển thị.

Máy sử dụng màn hình OLED độ phân giải 2532x1170 pixels, vượt trội hoàn toàn so với tấm nền LCD 1792x898 pixels của iPhone 11. Màn hình này đạt chuẩn HDR10, hỗ trợ hiển thị nội dung quay bằng chuẩn Dolby Vision với độ tương phản cao và màu sắc sống động.

Hiệu năng từ vi xử lý A14 Bionic và khả năng xử lý thực tế

Bên trong iPhone 12 là con chip A14 Bionic, bộ xử lý sản xuất trên tiến trình 5nm đầu tiên tích hợp trên điện thoại thông minh. Chipset này mang lại hiệu suất ổn định cho mọi tác vụ từ cơ bản đến phức tạp.

Bên cạnh đó, hiệu năng của A14 Bionic vẫn đủ sức đáp ứng mượt mà các tựa game đồ họa cao cũng như chỉnh sửa video trực tiếp. Việc tích hợp băng thông 5G cũng giúp thiết bị đảm bảo tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh chóng.

Hệ thống camera kép đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh

iPhone 12 được trang bị cụm camera kép 12 MP ở mặt sau, bao gồm camera góc rộng khẩu độ f/1.6 hỗ trợ lấy nét theo pha, chống rung quang học (OIS) và camera góc siêu rộng f/2.4 với góc nhìn 120 độ.

Trong điều kiện ánh sáng đủ, chất lượng ảnh chụp từ iPhone 12 giữ được độ chi tiết tốt và màu sắc chân thực, không chênh lệch quá nhiều so với các thế hệ mới hơn trong các tình huống sử dụng thông thường.

Thông số kỹ thuật cơ bản của iPhone 12

Thông số Chi tiết Màn hình OLED Super Retina XDR, 6.1 inch, 2532x1170 pixels Vi xử lý Apple A14 Bionic (5nm) Camera sau Kép 12 MP (Góc rộng f/1.6, Góc siêu rộng f/2.4) Kết nối 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Mặt lưng / Khung viền Kính cường lực / Khung nhôm

Nhìn chung, với mức giá khoảng 5.19 triệu đồng cho bản 64GB và 6.19 triệu đồng cho bản 128GB, iPhone 12 là lựa chọn tối ưu chi phí cho học sinh, sinh viên hoặc người dùng bắt đầu tiếp cận hệ điều hành iOS.